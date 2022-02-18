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    Придет ли «Филадельфия» в себя после провала в матче с «Бостоном»?

    «Милуоки» — «Филадельфия». Прогноз (к. 1.90) и ставки на матч регулярного чемпионата НБА 18 февраля 2022 года

    Прогнозы на баскетбол Прогнозы на НБА Прогнозы на Милуоки Бакс Прогнозы на Филадельфия Сиксерс
    Прогноз и ставки на «Милуоки» — «Филадельфия»
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    Джоэл Эмбиид
    В пятницу, 18 февраля, «Милуоки» примет «Филадельфию» в регулярном чемпионате НБА. Встреча, которая пройдет на арене «Файсерв-форум», начнется в 04:30 по московскому времени. «Милуоки» — «Филадельфия»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Баскетбол. НБА 18 Февраля 2022 года

    «Милуоки»

    «Милуоки» занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции, имея на своем счету 36 побед и 23 поражения.

    Проиграв «Финиксу» (107:131) и «Портленду» (107:122), баскетболисты «Бакс» накануне обыграли «Индиану» (128:119).

    В игре с «Пэйсерс» Яннис Адетокунбо записал себе в актив 50 очков и 14 подборов. Крис Миддлтон добавил 19 очков и 8 передач, а Джру Холидэй — 14 очков и 8 передач.

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    В лазарете «Милуоки» находятся Джордж Хилл, Уэсли Мэттьюз, Грэйсон Аллен, Пэт Коннотон и Брук Лопес.

    «Филадельфия»

    «Филадельфия» идет пятой в турнирной таблице Восточной конференции с 34 победами и 23 поражениями.

    Выиграв у «Оклахомы» (100:87) и «Кливленда» (103:93), в своем последнем матче «Сиксерс» проиграли «Бостону» (87:135).

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    • В поединке против «Селтикс» самым результативным стал Джоэл Эмбиид — 19 очков, 9 подборов и 6 передач. Тайриз Макси отметился 11 баллами, а Жорж Ньянг и Пол Миллсэп набрали по 9 очков.

    Среди травмированных у «Филадельфии» значатся Джеймс Харден и Джейден Спрингер.

    Прогноз и ставка

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Милуоки» — 1.42, победа «Филадельфии» — 2.85.

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    Впервые за почти три месяца баскетболисты «Сиксерс» являются столь откровенными аутсайдерами в поединке НБА, а все из-за катастрофического поражения от «Селтикс», когда всего два игрока набрали больше 10 очков.

    Очевидно, что «Филадельфия» обязана реабилитироваться за провал, поэтому мы ждем результативной игры с «Милуоки», который в последнее время набирает много очков. Наш прогноз и ставка — «тотал больше 223,5» за 1.90.

    Если вам кажется, что провал «Сиксерс» не был случайным, то можно попробовать ставку «победа "Милуоки" с форой -5,5» за 1.86.

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    «Милуоки» — «Филадельфия»: прогноз, ставка (1.90), статистика, коэффициенты матча 18.02.2022. Прогнозы на баскетбол. Придет ли «Филадельфия» в себя после провала в матче с «Бостоном»?
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