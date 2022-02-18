«Милуоки»
«Милуоки» занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции, имея на своем счету 36 побед и 23 поражения.
Проиграв «Финиксу» (107:131) и «Портленду» (107:122), баскетболисты «Бакс» накануне обыграли «Индиану» (128:119).
В игре с «Пэйсерс» Яннис Адетокунбо записал себе в актив 50 очков и 14 подборов. Крис Миддлтон добавил 19 очков и 8 передач, а Джру Холидэй — 14 очков и 8 передач.
В лазарете «Милуоки» находятся Джордж Хилл, Уэсли Мэттьюз, Грэйсон Аллен, Пэт Коннотон и Брук Лопес.
«Филадельфия»
«Филадельфия» идет пятой в турнирной таблице Восточной конференции с 34 победами и 23 поражениями.
Выиграв у «Оклахомы» (100:87) и «Кливленда» (103:93), в своем последнем матче «Сиксерс» проиграли «Бостону» (87:135).
В поединке против «Селтикс» самым результативным стал Джоэл Эмбиид — 19 очков, 9 подборов и 6 передач. Тайриз Макси отметился 11 баллами, а Жорж Ньянг и Пол Миллсэп набрали по 9 очков.
Среди травмированных у «Филадельфии» значатся Джеймс Харден и Джейден Спрингер.
Прогноз и ставка
В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Милуоки» — 1.42, победа «Филадельфии» — 2.85.
Впервые за почти три месяца баскетболисты «Сиксерс» являются столь откровенными аутсайдерами в поединке НБА, а все из-за катастрофического поражения от «Селтикс», когда всего два игрока набрали больше 10 очков.
Очевидно, что «Филадельфия» обязана реабилитироваться за провал, поэтому мы ждем результативной игры с «Милуоки», который в последнее время набирает много очков. Наш прогноз и ставка — «тотал больше 223,5» за 1.90.
Если вам кажется, что провал «Сиксерс» не был случайным, то можно попробовать ставку «победа "Милуоки" с форой -5,5» за 1.86.