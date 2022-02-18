В пятницу, 18 февраля, «Милуоки» примет «Филадельфию» в регулярном чемпионате НБА. Встреча, которая пройдет на арене «Файсерв-форум», начнется в 04:30 по московскому времени. «Милуоки» — «Филадельфия»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Милуоки»

«Милуоки» занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции, имея на своем счету 36 побед и 23 поражения.

Проиграв «Финиксу» (107:131) и «Портленду» (107:122), баскетболисты «Бакс» накануне обыграли «Индиану» (128:119).

В игре с «Пэйсерс» Яннис Адетокунбо записал себе в актив 50 очков и 14 подборов. Крис Миддлтон добавил 19 очков и 8 передач, а Джру Холидэй — 14 очков и 8 передач.

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В лазарете «Милуоки» находятся Джордж Хилл, Уэсли Мэттьюз, Грэйсон Аллен, Пэт Коннотон и Брук Лопес.

«Филадельфия»

«Филадельфия» идет пятой в турнирной таблице Восточной конференции с 34 победами и 23 поражениями.

Выиграв у «Оклахомы» (100:87) и «Кливленда» (103:93), в своем последнем матче «Сиксерс» проиграли «Бостону» (87:135).

В поединке против «Селтикс» самым результативным стал Джоэл Эмбиид — 19 очков, 9 подборов и 6 передач. Тайриз Макси отметился 11 баллами, а Жорж Ньянг и Пол Миллсэп набрали по 9 очков.

Среди травмированных у «Филадельфии» значатся Джеймс Харден и Джейден Спрингер.

Прогноз и ставка

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Милуоки» — 1.42, победа «Филадельфии» — 2.85.

Впервые за почти три месяца баскетболисты «Сиксерс» являются столь откровенными аутсайдерами в поединке НБА, а все из-за катастрофического поражения от «Селтикс», когда всего два игрока набрали больше 10 очков.

Очевидно, что «Филадельфия» обязана реабилитироваться за провал, поэтому мы ждем результативной игры с «Милуоки», который в последнее время набирает много очков. Наш прогноз и ставка — «тотал больше 223,5» за 1.90.

Если вам кажется, что провал «Сиксерс» не был случайным, то можно попробовать ставку «победа "Милуоки" с форой -5,5» за 1.86.