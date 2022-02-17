В четверг, 17 февраля, «Лейкерс» примут «Юту» в регулярном чемпионате НБА. Встреча, которая пройдет на арене «Крипто.ком», начнется в 06:00 по московскому времени. «Лейкерс» — «Юта»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Лейкерс»

«Лейкерс» занимают девятое место в турнирной таблице Западной конференции, имея на своем счету 26 побед и 31 поражение.

В трех последних матчах калифорнийцы поочередно проиграли «Милуоки» (116:131), «Портленду» (105:107) и «Голден Стэйт» (115:117).

В поединке против «Уорриорз» Леброн Джеймс был близок к трипл-даблу — 26 очков, 15 подборов и 8 передач. Расселл Уэстбрук к 19 баллам приплюсовал 7 подборов и 5 передач. В активе Тэйлена Хортон-Такера 17 очков.

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После травм у «Лейкерс» восстанавливаются Кармело Энтони, Эйвери Брэдли и Кендрик Нанн.

«Юта»

«Юта» расположилась на четвертой строчке в турнирной таблице Западной конференции с 36 победами и 21 поражением.

Победная серия баскетболистов «Джаз» насчитывает шесть матчей, в последнем из которых они разобрались с «Хьюстоном» (135:101).

Лучшим в составе победителей стал Донован Митчелл — 30 очков, 7 передач и 6 подборов. Боян Богданович добавил 22 балла, а Джордан Кларксон — 16.

За «Юту» пока не готов играть только Руди Гэй, возвращение которого ожидается после 25 февраля.

Прогноз и ставка

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество гостям: победа «Юты» — 1.52, победа «Лейкерс» — 2.50.

Игроки «Джаз» вернулись на победный путь, но, одержав шесть побед подряд дома, они сыграют в гостях, и им придется улучшить выездную игру, чтобы финишировать в топ-4 по итогам сезона. Впрочем, они едут на арену «Крипто.ком» в самый подходящий момент, чтобы наконец прервать серию из пяти поражений подряд на выезде.

Да, «Лейкерс» уже побеждали «Юту» в этом сезоне, позволив сопернику набрать всего 95 очков. Однако в этот четверг повторения этого сценария не будет.

«Лейкерс» сейчас выглядят пассивными и измученными, тогда как «Джаз» не имеют проблем с травмами и находятся в хорошей форме. Наш прогноз и ставка — «победа "Юты" с форой -4,5» за 1.90.

Также возьмем «тотал меньше 226,5» за 1.90, поскольку считаем, что на первый план выйдет именно оборона «Джаз», которая не позволит «Лейкерс» разыграться.