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    Насколько успешным для «Юты» будет матч против «Лейкерс»?

    «Лейкерс» — «Юта». Прогноз (к. 1.90) и ставки на матч регулярного чемпионата НБА 17 февраля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Лейкерс» — «Юта»
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    Баскетболисты «Юты»
    В четверг, 17 февраля, «Лейкерс» примут «Юту» в регулярном чемпионате НБА. Встреча, которая пройдет на арене «Крипто.ком», начнется в 06:00 по московскому времени. «Лейкерс» — «Юта»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Баскетбол. НБА 17 Февраля 2022 года
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    «Лейкерс»

    «Лейкерс» занимают девятое место в турнирной таблице Западной конференции, имея на своем счету 26 побед и 31 поражение.

    В трех последних матчах калифорнийцы поочередно проиграли «Милуоки» (116:131), «Портленду» (105:107) и «Голден Стэйт» (115:117).

    В поединке против «Уорриорз» Леброн Джеймс был близок к трипл-даблу — 26 очков, 15 подборов и 8 передач. Расселл Уэстбрук к 19 баллам приплюсовал 7 подборов и 5 передач. В активе Тэйлена Хортон-Такера 17 очков.

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    После травм у «Лейкерс» восстанавливаются Кармело Энтони, Эйвери Брэдли и Кендрик Нанн.

    «Юта»

    «Юта» расположилась на четвертой строчке в турнирной таблице Западной конференции с 36 победами и 21 поражением.

    Победная серия баскетболистов «Джаз» насчитывает шесть матчей, в последнем из которых они разобрались с «Хьюстоном» (135:101).

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    • Лучшим в составе победителей стал Донован Митчелл — 30 очков, 7 передач и 6 подборов. Боян Богданович добавил 22 балла, а Джордан Кларксон — 16.

    За «Юту» пока не готов играть только Руди Гэй, возвращение которого ожидается после 25 февраля.

    Прогноз и ставка

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество гостям: победа «Юты» — 1.52, победа «Лейкерс» — 2.50.

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    Игроки «Джаз» вернулись на победный путь, но, одержав шесть побед подряд дома, они сыграют в гостях, и им придется улучшить выездную игру, чтобы финишировать в топ-4 по итогам сезона. Впрочем, они едут на арену «Крипто.ком» в самый подходящий момент, чтобы наконец прервать серию из пяти поражений подряд на выезде.

    Да, «Лейкерс» уже побеждали «Юту» в этом сезоне, позволив сопернику набрать всего 95 очков. Однако в этот четверг повторения этого сценария не будет.

    «Лейкерс» сейчас выглядят пассивными и измученными, тогда как «Джаз» не имеют проблем с травмами и находятся в хорошей форме. Наш прогноз и ставка — «победа "Юты" с форой -4,5» за 1.90.

    Также возьмем «тотал меньше 226,5» за 1.90, поскольку считаем, что на первый план выйдет именно оборона «Джаз», которая не позволит «Лейкерс» разыграться.

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    «Лейкерс» — «Юта»: прогноз, ставка (1.90), статистика, коэффициенты матча 17.02.2022. Прогнозы на баскетбол. Насколько успешным для «Юты» будет матч против «Лейкерс»?
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