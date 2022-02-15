«Чикаго»
«Чикаго» занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции, имея на своем счету 36 побед и 21 поражение.
В трех последних матчах «Буллз» поочередно обыграли «Шарлотт» (121:109), «Миннесоту» (134:122) и «Оклахому» (106:101).
В игре против «Тандер» Демар Дерозан набрал 38 очков, а Никола Вучевич оформил дабл-дабл из 31 очка и 15 подборов. Коби Уайт отметился 16 баллами, 9 подборами и 5 передачами.
После травм у «Чикаго» восстанавливаются Зак Лавин, Деррик Джонс, Джавонте Грин, Алекс Карузо, Лонзо Болл и Патрик Уильямс.
«Сан-Антонио»
«Сан-Антонио» расположился на 12-й строчке в турнирной таблице Западной конференции с 22 победами и 35 поражениями.
Проиграв «Кливленду» (92:105), баскетболисты «Сперс» выиграли у «Атланты» (136:121) и «Нью-Орлеана» (124:114).
В поединке с «Пеликанс» самым результативным стал Деджанте Мюррей — 31 очко, 12 передач и 7 подборов. Лонни Уокер набрал 17 очков, а Келдон Джонсон — 16.
Среди травмированных у «Сан-Антонио» значатся Горан Драгич и Кейта Бэйтс-Диоп.
Прогноз и ставка
В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Чикаго» — 1.44, победа «Сан-Антонио» — 2.80.
«Буллз» атакуют и обороняются на высоком уровне, даже с учетом отсутствия такого важного игрока, как Зак Лавин.
У «Сперс» тоже сильная атака, а вот оборона довольно хрупкая. Исходя из этого, наш прогноз и ставка — «победа "Чикаго" с форой -5,5» за 1.90.
Еще один вариант — «индивидуальный тотал "Чикаго" больше 119,5» за 1.87.