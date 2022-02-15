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    Справится ли «Чикаго» с «Сан-Антонио»?

    «Чикаго» — «Сан-Антонио». Прогноз (к. 1.90) и ставки на матч регулярного чемпионата НБА 15 февраля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Чикаго» — «Сан-Антонио»
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    Никола Вучевич
    Во вторник, 15 февраля, «Чикаго» примет «Сан-Антонио» в регулярном чемпионате НБА. Встреча, которая пройдет на арене «Юнайтед-центр», начнется в 04:00 по московскому времени. «Чикаго» — «Сан-Антонио»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Баскетбол. НБА 15 Февраля 2022 года

    «Чикаго»

    «Чикаго» занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции, имея на своем счету 36 побед и 21 поражение.

    В трех последних матчах «Буллз» поочередно обыграли «Шарлотт» (121:109), «Миннесоту» (134:122) и «Оклахому» (106:101).

    В игре против «Тандер» Демар Дерозан набрал 38 очков, а Никола Вучевич оформил дабл-дабл из 31 очка и 15 подборов. Коби Уайт отметился 16 баллами, 9 подборами и 5 передачами.

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    После травм у «Чикаго» восстанавливаются Зак Лавин, Деррик Джонс, Джавонте Грин, Алекс Карузо, Лонзо Болл и Патрик Уильямс.

    «Сан-Антонио»

    «Сан-Антонио» расположился на 12-й строчке в турнирной таблице Западной конференции с 22 победами и 35 поражениями.

    Проиграв «Кливленду» (92:105), баскетболисты «Сперс» выиграли у «Атланты» (136:121) и «Нью-Орлеана» (124:114).

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    • В поединке с «Пеликанс» самым результативным стал Деджанте Мюррей — 31 очко, 12 передач и 7 подборов. Лонни Уокер набрал 17 очков, а Келдон Джонсон — 16.

    Среди травмированных у «Сан-Антонио» значатся Горан Драгич и Кейта Бэйтс-Диоп.

    Прогноз и ставка

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Чикаго» — 1.44, победа «Сан-Антонио» — 2.80.

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    «Буллз» атакуют и обороняются на высоком уровне, даже с учетом отсутствия такого важного игрока, как Зак Лавин.

    У «Сперс» тоже сильная атака, а вот оборона довольно хрупкая. Исходя из этого, наш прогноз и ставка — «победа "Чикаго" с форой -5,5» за 1.90.

    Еще один вариант — «индивидуальный тотал "Чикаго" больше 119,5» за 1.87.

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    «Чикаго» — «Сан-Антонио»: прогноз, ставка (1.90), статистика, коэффициенты матча 15.02.2022. Прогнозы на баскетбол. Справится ли «Чикаго» с «Сан-Антонио»?
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