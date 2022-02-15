Во вторник, 15 февраля, «Чикаго» примет «Сан-Антонио» в регулярном чемпионате НБА. Встреча, которая пройдет на арене «Юнайтед-центр», начнется в 04:00 по московскому времени. «Чикаго» — «Сан-Антонио»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Чикаго»

«Чикаго» занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции, имея на своем счету 36 побед и 21 поражение.

В трех последних матчах «Буллз» поочередно обыграли «Шарлотт» (121:109), «Миннесоту» (134:122) и «Оклахому» (106:101).

В игре против «Тандер» Демар Дерозан набрал 38 очков, а Никола Вучевич оформил дабл-дабл из 31 очка и 15 подборов. Коби Уайт отметился 16 баллами, 9 подборами и 5 передачами.

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После травм у «Чикаго» восстанавливаются Зак Лавин, Деррик Джонс, Джавонте Грин, Алекс Карузо, Лонзо Болл и Патрик Уильямс.

«Сан-Антонио»

«Сан-Антонио» расположился на 12-й строчке в турнирной таблице Западной конференции с 22 победами и 35 поражениями.

Проиграв «Кливленду» (92:105), баскетболисты «Сперс» выиграли у «Атланты» (136:121) и «Нью-Орлеана» (124:114).

В поединке с «Пеликанс» самым результативным стал Деджанте Мюррей — 31 очко, 12 передач и 7 подборов. Лонни Уокер набрал 17 очков, а Келдон Джонсон — 16.

Среди травмированных у «Сан-Антонио» значатся Горан Драгич и Кейта Бэйтс-Диоп.

Прогноз и ставка

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Чикаго» — 1.44, победа «Сан-Антонио» — 2.80.

«Буллз» атакуют и обороняются на высоком уровне, даже с учетом отсутствия такого важного игрока, как Зак Лавин.

У «Сперс» тоже сильная атака, а вот оборона довольно хрупкая. Исходя из этого, наш прогноз и ставка — «победа "Чикаго" с форой -5,5» за 1.90.

Еще один вариант — «индивидуальный тотал "Чикаго" больше 119,5» за 1.87.