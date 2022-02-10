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    Почувствует ли «Кливленд» сопротивление со стороны «Сан-Антонио»?

    «Кливленд» — «Сан-Антонио». Прогноз (к. 1.87) и ставки на матч регулярного чемпионата НБА 10 февраля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Кливленд» — «Сан-Антонио»
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    Деджанте Мюррей
    В четверг, 10 февраля, «Кливленд» примет «Сан-Антонио» в рамках регулярного чемпионата НБА. Встреча, которая пройдет на арене «Рокет Мортгедж Филдхаус», начнется в 03:00 по московскому времени. «Кливленд» — «Сан-Антонио»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Баскетбол. НБА 10 Февраля 2022 года

    «Кливленд»

    «Кливленд» занимает четвертое место в турнирной таблице Восточной конференции, имея на своем счету 33 победы и 21 поражение.

    После неожиданного поражения от «Хьюстона» (104:115) баскетболисты «Кавальерс» успели обыграть «Шарлотт» (102:101) и «Индиану» (98:85).

    В игре против «Пэйсерс» Джеди Осман набрал 22 очка, Кевин Лав добавил 19 баллов. Рэджон Рондо оформил дабл-дабл из 15 очков и 12 передач, а Джарретт Аллен – из 15 очков и 17 подборов.

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    После травм у «Кливленда» восстанавливаются Коллин Секстон, Дариус Гарлэнд и Лаури Маркканен.

    «Сан-Антонио»

    «Сан-Антонио» расположился на 12-й строчке в турнирной таблице Западной конференции с 20 победами и 34 поражениями.

    Потерпев поражения от «Финикса» (110:115), «Голден Стэйт» (120:124) и «Майами» (95:112), накануне «Сперс» разгромили «Хьюстон» (131:106).

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    • Наибольший вклад в этот успех внес Келдон Джонсон — 28 очков и 7 передач. Якоб Пелтль сделал дабл-дабл из 21 очка и 10 подборов, а Деджанте Мюррей – из 19 очков и 11 передач.

    Среди травмированных у «Сан-Антонио» значатся Тре Джонс и Лонни Уокер.

    Прогноз и ставка

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Кливленда» — 1.36, победа «Сан-Антонио» — 3.00.

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    Несомненно, «Кавальерс» выглядят более предпочтительно в этом противостоянии, учитывая недавние результаты.

    Однако, как нам кажется, эксперты сильно недооценивают «Сперс», которые, если и проигрывали в последние недели, то таким грандам, как «Сиксерс», «Гриззлиз», «Санз», «Уорриорз» и «Хит». Более того, три из этих поражений были с разницей в шесть или меньше очков.

    У команды Грега Поповича было достаточно времени для восстановления, поэтому наш прогноз и ставка — «победа "Сан-Антонио" с форой +6,5» за 1.87.

    Также возьмем «тотал больше 217,5» за 1.87. Да, у «Кливленда» крепкая оборона, но ему придется столкнуться с отдохнувшим «Сан-Антонио», который в семи из последних восьми матчей набирал не менее 109 очков.

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    «Кливленд» — «Сан-Антонио»: прогноз, ставка (1.87), статистика, коэффициенты матча 10.02.2022. Прогнозы на баскетбол. Почувствует ли «Кливленд» сопротивление со стороны «Сан-Антонио»?
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