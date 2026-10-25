В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Юта» будет принимать «Лос-Анджелес Лейкерс». Игра пройдет в Солт-Лейк-Сити на «Дельта Центр» 26 октября. Начало встречи — в 00:00 по мск. Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.85.
«Юта»
Турнирная таблица: в Западной конференции «Юта» занимает 9-е место при одной победе и одном поражении.
Последние матчи: в стартовых матчах регулярного сезона «Юта» одержала победу над «Нью-Орлеаном» (120:119) и проиграла «Мемфису» (103:123).
Не сыграют: в лазарете команды находится Юсуф Нуркич.
Состояние команды: в предсезонных матчах баскетболисты из Солт-Лейк-Сити одержали победы над «Финиксом» (119:116), «Сан-Антонио» (119:109), «Денвером» (109:97) и потерпела поражение от «Денвера» (106:117).
«Лос-Анджелес Лейкерс»
Турнирная таблица: в Западной конференции «Лос-Анджелес Лейкерс» занимает третье место, одержав две победы на старте сезона.
Последние матчи: «Озёрники» одержали две победы в начале нового сезона, баскетболисты «Лейкерс» добились успеха в играх против «Лос-Анджелес Клипперс» (125:117), «Голден Стэйт» (127:105).
Не сыграют: Джейкоб Ларавия, Кэмерон Карр.
Состояние команды: в предсезонных матчах «Лос-Анджелес Лейкерс» одержал две победы над «Сакраменто» (114:110, 127:103), а также проиграл «Голден Стэйт» (98:124, 89:101), «Денвер» (106:121).
Статистика для ставок
- «Лос-Анджелес Лейкерс» одержал две победы на старте сезона
- «Юта» одержала одну победу и потерпела одно поражение
- В матчах прошлого сезона «Лос-Анджелес Лейкерс» четырежды обыграл «Юту» (131:107, 143:135, 108:106, 140:126)
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: На победу «Лос-Анджелес Лейкерс» ставки принимаются букмекерами с коэффициентом 1.40. На победу «Юты» — 2.95.
ТБ 236.5 и ТМ 236.5 принимаются с одинаковым коэффициентом — 1.90.
Прогноз: «Лос-Анджелес Лейкерс» в прошлом сезоне одержал четыре победы над «Ютой». Так что есть большая вероятность, что «озерники» снова нанесут поражение «музыкантам».
Ставка: Фора «Лос-Анджелес Лейкерс» (-5.5) с коэффициентом 1.85.
Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.
Ставка: ТБ 236.5 с коэффициентом 1.90.