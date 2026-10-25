прогноз на матч НБА, ставка за 1.85

В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Юта» будет принимать «Лос-Анджелес Лейкерс». Игра пройдет в Солт-Лейк-Сити на «Дельта Центр» 26 октября. Начало встречи — в 00:00 по мск. Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.85.

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«Юта»

Турнирная таблица: в Западной конференции «Юта» занимает 9-е место при одной победе и одном поражении.

Последние матчи: в стартовых матчах регулярного сезона «Юта» одержала победу над «Нью-Орлеаном» (120:119) и проиграла «Мемфису» (103:123).

Не сыграют: в лазарете команды находится Юсуф Нуркич.

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Состояние команды: в предсезонных матчах баскетболисты из Солт-Лейк-Сити одержали победы над «Финиксом» (119:116), «Сан-Антонио» (119:109), «Денвером» (109:97) и потерпела поражение от «Денвера» (106:117).

«Лос-Анджелес Лейкерс»

Турнирная таблица: в Западной конференции «Лос-Анджелес Лейкерс» занимает третье место, одержав две победы на старте сезона.

Последние матчи: «Озёрники» одержали две победы в начале нового сезона, баскетболисты «Лейкерс» добились успеха в играх против «Лос-Анджелес Клипперс» (125:117), «Голден Стэйт» (127:105).

Не сыграют: Джейкоб Ларавия, Кэмерон Карр.

Состояние команды: в предсезонных матчах «Лос-Анджелес Лейкерс» одержал две победы над «Сакраменто» (114:110, 127:103), а также проиграл «Голден Стэйт» (98:124, 89:101), «Денвер» (106:121).

Статистика для ставок

«Лос-Анджелес Лейкерс» одержал две победы на старте сезона

«Юта» одержала одну победу и потерпела одно поражение

В матчах прошлого сезона «Лос-Анджелес Лейкерс» четырежды обыграл «Юту» (131:107, 143:135, 108:106, 140:126)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На победу «Лос-Анджелес Лейкерс» ставки принимаются букмекерами с коэффициентом 1.40. На победу «Юты» — 2.95.

ТБ 236.5 и ТМ 236.5 принимаются с одинаковым коэффициентом — 1.90.

Прогноз: «Лос-Анджелес Лейкерс» в прошлом сезоне одержал четыре победы над «Ютой». Так что есть большая вероятность, что «озерники» снова нанесут поражение «музыкантам».

1.85 Фора «Лос-Анджелес Лейкерс» (-5.5) Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.85 на матч «Юта» — «Лос-Анджелес Лейкерс» принесёт чистый выигрыш 850₽, общая выплата — 1850₽

Ставка: Фора «Лос-Анджелес Лейкерс» (-5.5) с коэффициентом 1.85.

Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

1.90 ТБ 236.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 1.90 на матч «Юта» — «Лос-Анджелес Лейкерс» принесёт прибыль 900₽, общая выплата — 1900₽

Ставка: ТБ 236.5 с коэффициентом 1.90.