прогноз на матч НБА, ставка за 1.85

В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Миннесота» будет принимать «Торонто». Игра пройдет в Миннеаполисе на «Таргет Центр» 26 октября. Начало встречи — в 02:00 по мск. Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.85.

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«Миннесота»

Турнирная таблица: команда из Миннеаполиса входит в лидирующую группу Западной конференции. «Миннесота» после двух побед на старте сезона расположилась на втором месте.

Последние матчи: в стартовых матчах регулярного сезона «Миннесота» выиграла у «Майами» (131:106) и «Орландо» (115:93). В матче против «магов» в составе «лесных волков» результативной игрой отметился Джейден Макдэниелс, который набрал 15 очков.

Не сыграют: Донте Дивинченцо.

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Состояние команды: в предсезонных матчах «Миннесота» одержала победы над «Нью-Йорком» (122:104), «Майами» (125:124), «Милуоки» (116:97) и проиграла «Индиане» (112:123), «Детройту» (106:128) и «Чикаго» (116:133).

«Торонто»

Турнирная таблица: команда из Канады также находится в группе лидеров, только на Востоке. «Торонто» занимает второе место, одержав две победы на старте.

Последние матчи: в первой игре сезона «Торонто» одержал домашнюю победу над «Чикаго» (135:92). Весомый вклад в успех команды внёс Скотт Барнс, который набрал 23 очка.

В рамках второго игрового дня канадцы переиграли «Вашингтон» (112:102). В этой встрече ключевую роль сыграл Скотт Барнс, который оформил дабл-дабл из 28 очков и 14 подборов.

Не сыграют: Нэйт Биттл.

Состояние команды: в предсезонных матчах «Торонто» одержал победы над «Нью-Йорком» (148:98), «Лос-Анджелес Клипперс» (114:106), а также проиграл «Майами» (105:129), «Детройту» (125:129) и «Нью-Йорку» (120:122).

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Статистика для ставок

«Миннесота» занимает второе место в Западной конференции

«Торонто» занимает второе место в Восточной конференции

В последних двух встречах минувшего сезона «Миннесота» одержала победы над «Торонто» (115:107, 128:126)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На победу «Миннесоты» ставки принимаются букмекерами с коэффициентом 1.85. На победу «Торонто» — 1.95.

ТБ 231.5 и ТМ 231.5 принимаются с коэффициентом — 1.87 и 1.93.

Прогноз: Обе команды одержали по две победы на старте и находятся в хорошей игровой форме. В предстоящей игре можно рискнуть в пользу «Миннесоты», так как команда играет дома и в прошлых двух очных встречах баскетболисты из Миннеаполиса взяли вверх над канадцами с разницей в 2 и 8 очков.

1.85 Победа «Миннесоты» Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 1.85 на матч «Миннесота» — «Торонто» принесёт чистый выигрыш 850₽, общая выплата — 1850₽

Ставка: Победа «Миннесоты» с коэффициентом 1.85.

Прогноз: В прошлой очной встрече соперники забросили друг другу 222 очка. Ожидаем, что «Миннесота» и «Торонто» сыграют в результативный баскетбол.

1.87 ТБ 231.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.87 на матч «Миннесота» — «Торонто» принесёт чистый выигрыш 870₽, общая выплата — 1870₽

Ставка: ТБ 231.5 с коэффициентом 1.87.