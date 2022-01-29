В субботу, 29 января, «Сан-Антонио» примет «Чикаго» в регулярном чемпионате НБА. Встреча, которая пройдет на арене «Эй-Ти-энд-Ти-центр», начнется в 04:30 по московскому времени. «Сан-Антонио» — «Чикаго»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Сан-Антонио»

«Сан-Антонио» занимает 12-е место в турнирной таблице Западной конференции, имея на своем счету 18 побед и 31 поражение.

В четырех последних матчах «Сперс» обыграли только «Хьюстон» (134:104), проиграв «Бруклину» (102:117), «Филадельфии» (109:115) и «Мемфису» (110:118).

Во встрече с «Гриззлиз» Девин Васселл набрал 20 очков, Якоб Пелтль и Келдон Джонсон — по 18, а Деджанте Мюррей оформил трипл-дабл из 16 очков, 11 передач и 10 подборов.

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После травм у «Сан-Антонио» восстанавливаются Зак Коллинс и Кейта Бэйтс-Диоп.

«Чикаго»

«Чикаго» идет вторым в турнирной таблице Восточной конференции с 30 победами и 17 поражениями.

Потерпев поражения от «Милуоки» (90:94) и «Орландо» (95:114), «Буллз» обыграли «Оклахому» (111:110) и «Торонто» (111:105).

В игре против «Рэпторс» Демар Дерозан набрал 29 очков, сделал 7 подборов и 7 передач. Зак Лавин добавил 23 очка, 8 подборов и 8 передач. Никола Вучевич был близок к трипл-даблу — 17 очков, 15 подборов и 8 передач.

Среди травмированных у «Чикаго» значатся Деррик Джонс, Лонзо Болл, Алекс Карузо и Патрик Уильямс.

Прогноз и ставка

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество гостям: победа «Чикаго» — 1.78, победа «Сан-Антонио» — 1.97.

Хорошо известно, что последние пару недель «Буллз» смотрелись ужасно и даже проиграли пять выездных встреч подряд.

Однако они постепенно возвращаются на тот уровень, что был у них на старте сезона, так что, как нам кажется, у нестабильных «Сперс» практически нет шансов. Наш прогноз и ставка — «победа "Чикаго" с форой -2,5» за 1.92.

У «Сан-Антонио» наблюдаются некоторые проблемы в обороне, поэтому еще один вариант — «индивидуальный тотал "Чикаго" больше 115,5» за 1.88.