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    Победит ли «Чикаго» в Сан-Антонио?

    «Сан-Антонио» — «Чикаго». Прогноз (к. 1.92) и ставки на матч регулярного чемпионата НБА 29 января 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Сан-Антонио» — «Чикаго»
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    Демар Дерозан
    В субботу, 29 января, «Сан-Антонио» примет «Чикаго» в регулярном чемпионате НБА. Встреча, которая пройдет на арене «Эй-Ти-энд-Ти-центр», начнется в 04:30 по московскому времени. «Сан-Антонио» — «Чикаго»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Баскетбол. НБА 29 Января 2022 года

    «Сан-Антонио»

    «Сан-Антонио» занимает 12-е место в турнирной таблице Западной конференции, имея на своем счету 18 побед и 31 поражение.

    В четырех последних матчах «Сперс» обыграли только «Хьюстон» (134:104), проиграв «Бруклину» (102:117), «Филадельфии» (109:115) и «Мемфису» (110:118).

    Во встрече с «Гриззлиз» Девин Васселл набрал 20 очков, Якоб Пелтль и Келдон Джонсон — по 18, а Деджанте Мюррей оформил трипл-дабл из 16 очков, 11 передач и 10 подборов.

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    После травм у «Сан-Антонио» восстанавливаются Зак Коллинс и Кейта Бэйтс-Диоп.

    «Чикаго»

    «Чикаго» идет вторым в турнирной таблице Восточной конференции с 30 победами и 17 поражениями.

    Потерпев поражения от «Милуоки» (90:94) и «Орландо» (95:114), «Буллз» обыграли «Оклахому» (111:110) и «Торонто» (111:105).

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    • В игре против «Рэпторс» Демар Дерозан набрал 29 очков, сделал 7 подборов и 7 передач. Зак Лавин добавил 23 очка, 8 подборов и 8 передач. Никола Вучевич был близок к трипл-даблу — 17 очков, 15 подборов и 8 передач.

    Среди травмированных у «Чикаго» значатся Деррик Джонс, Лонзо Болл, Алекс Карузо и Патрик Уильямс.

    Прогноз и ставка

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество гостям: победа «Чикаго» — 1.78, победа «Сан-Антонио» — 1.97.

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    Хорошо известно, что последние пару недель «Буллз» смотрелись ужасно и даже проиграли пять выездных встреч подряд.

    Однако они постепенно возвращаются на тот уровень, что был у них на старте сезона, так что, как нам кажется, у нестабильных «Сперс» практически нет шансов. Наш прогноз и ставка — «победа "Чикаго" с форой -2,5» за 1.92.

    У «Сан-Антонио» наблюдаются некоторые проблемы в обороне, поэтому еще один вариант — «индивидуальный тотал "Чикаго" больше 115,5» за 1.88.

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    «Сан-Антонио» — «Чикаго»: прогноз, ставка (1.92), статистика, коэффициенты матча 29.01.2022. Прогнозы на баскетбол. Победит ли «Чикаго» в Сан-Антонио?
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