Кубок Африки не заслуживает пренебрежения и насмешек

Каждый раз, когда проходит Кубок Африки, его проведение вызывает головную боль у клубов, их болельщиков и медиа. Разбираеся, чем провинился турнир, и что нужно исправить.

Кубок Африки напрасно пользуется невысоким вниманием

По сей день остается предубеждение в отношении африканских игроков, которое распространяется на то, как СМИ и фанаты воспринимают Кубок Африки. Так, Эдуар Менди — вратарь, сыгравший ключевую роль в победе своей «Челси» в Лиге чемпионов — даже не вошел в число топ-30 игроков мира по итогам 2021 года.

Можно было погуглить «Евро-2020» перед началом этого турнира состоялся прошлым летом, среди первых были материалы вроде: «№ игроков, которые зажгут на Евро-2020» или «№ игроков на Евро-2020, которых ваш клуб мог бы подписать». Что было перед Кубком Африки? «№ игроков, которые будут отсутствовать в вашем клубе во время Кубком Африки, и какие матчи они пропустят».

Кубок Африки незаслуженно дискредитируют

И это несмотря на то, что в текущем турнире играли или играют видные исполнители — как многообещающие, так и уже состоявшиеся звезды. Характерно также то, что незадолго до Рождества в медиа писали даже о болельщиках некоторых клубов, радостно приветствующих в Twitter сообщения о том, что первенство может быть отменено.

Многие наблюдатели задавались вопросом, следует ли проводить международные турниры из-за новой волны пандемии, но учитывая, что другие спортивные турниры должны состояться, а профессиональные лиги и международные клубные соревнования также продолжаются, а прошлым летом состоялся Евро-2020 сразу в нескольких странах, этот аргумент кажется абсурдным.

Можно говорить, что если вы болеете за клуб А, а не за сборную А. Можно сказать, что вы болеете за «Ливерпуль» и Ирландию, но какое вам дело до судьбы сборной Египта? И почему вас не должно раздражать, что звезда мерсисайдцев Мохаммед Салах пропустит несколько их матчей посреди сезона? Но все почему? Потому что это важно для этих самых игроков.

Кубок Африки достоин уважения

Не каждый футболист проведет семь и более лет в одном клубе, а многие за карьеру сменили четыре, пять или даже больше клубов. Единственной постоянной на протяжении всей этой карьеры будет выступление за свою сборную. А для стран, не входящих в круг европейских и южноамериканских грандов, эти континентальные турниры являются лучшим шансом обрести международную славу, учитывая конкурентный и финансовый дисбаланс, который делает победу на чемпионате мира возможным для узкого числа национальных команд.

Ведь даже для такой страны, как Аргентина — одного из настоящих грандов международного футбола — это имеет значение. Достаточно посмотреть на то, как ее игроки праздновали победу на Кубке Америки прошлым летом с выигравшим все на клубном уровне Лионелем Месси. Это действительно важно для любого исполнителя.

Плохо ли то, что по логистическим причинам проще провести Кубок Африки в январе, чем летом? Конечно, но так ли сложно для национальных лиг передвинуть свои зимние перерывы, чтобы охватить групповой этап турнира и тем самым сократить пропущенное игроками время? Нет, но этого не делается.

Как насчет тех случаев, когда тот или иной игрок уезжает в сборную, получает там травму и в результате пропускает месяцы? Хотите еще чего-нибудь несчастного? Или что по поводу историй, когда клубы устраивают бессмысленные товарищеские матчи после изнурительного сезона только для того, чтобы заработать немного денег, а футболисты получают серьезные травмы, которые могут исключить их участие на летнем турнире за свою сборную или даже из старт следующей кампании?

Проблемы вокруг Кубка Африки можно решить

Суть заключается в том, что травмы или болезни могут постичь игрока на любом этапе. Да, конечно, если вы не отправите футболиста на Кубок Африки, он будет выступать за клуб в течение всего января, но мало ли чего у вас может не быть?

Наконец, это клубы, которые платят зарплату игрокам и делают (большинство из них) богатыми сверх их самых смелых мечтаний. Но они все же люди, которые хотят иметь возможность представлять свою страну и заставлять гордиться своих соотечественников в мировом масштабе.

В конце концов, если вы тот, кто переживает из-за того, что ваш лучший игрок выпал на несколько недель, или это журналист, который пишет или говорит о турнире, как будто это проблема всего клубного сезона, то именно вы являетесь частью проблемы и надо посмотреть в зеркало.

Кубок Африки нуждается только в лучшей картинке

Потому что Кубок Африки — в действительно один из самых больших турниров среди сборных. Здесь всегда есть интрига и зрелище, которое удивляет и восхищает. Это турнир, который заставляет снова влюбиться в игру, и если звездный игрок того или иного клуба выступает на нем за Египет, Нигерию, Алжир или Сенегал, то почему бы не поддержать его?

Другое дело, что турнир нужно сделать привлекательнее с точки зрения картинки и полей. При наличии хороших спонсоров, маркетинга и телевещателей из технологически развитых футбольных стран вполне реально сделать Кубок Африки еще более эффектным. А само первенство соответствует высокому уровню — его нужно просто хотеть увидеть.