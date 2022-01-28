ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    Кубок Африки не заслуживает пренебрежения и насмешек

    Что не так с турниром?

    Футбол Календарь Кубка Африки Кубок Африки-2021
    Вся лентаСамое главное
    Кубок Африки всегда дарит интригу и зрелищеКубок Африки не заслуживает пренебрежения и насмешек Юри АлбертоУниверсальный Юри. «Зенит» нашел нового бомбардира в Бразилии Ангелина ГоликоваАнгелина Голикова: Почувствую себя на Олимпиаде только тогда, когда встану на старт
  • 06:37
    • Аргентина выиграла у Чили в квалификации ЧМ-2022
  • 02:19
    • Бразилия и Эквадор сыграли вничью в отборе ЧМ-2022
  • 19:29
    • Сборная Ирана без Азмуна одолела Ирак и вышла на ЧМ-2022
    Все новости спорта
    Кубок Африки всегда дарит интригу и зрелище
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Кубок Африки всегда дарит интригу и зрелище
    Каждый раз, когда проходит Кубок Африки, его проведение вызывает головную боль у клубов, их болельщиков и медиа. Разбираеся, чем провинился турнир, и что нужно исправить.

    Кубок Африки напрасно пользуется невысоким вниманием

    По сей день остается предубеждение в отношении африканских игроков, которое распространяется на то, как СМИ и фанаты воспринимают Кубок Африки. Так, Эдуар Менди — вратарь, сыгравший ключевую роль в победе своей «Челси» в Лиге чемпионов — даже не вошел в число топ-30 игроков мира по итогам 2021 года.

  • Оставшийся в тени Неймара. Куда делся Гансо, подававший большие надежды?
  • Бразилец так и не смог заиграть в Европе, хотя шанс у него был
  • Вчера

    • Можно было погуглить «Евро-2020» перед началом этого турнира состоялся прошлым летом, среди первых были материалы вроде: «№ игроков, которые зажгут на Евро-2020» или «№ игроков на Евро-2020, которых ваш клуб мог бы подписать». Что было перед Кубком Африки? «№ игроков, которые будут отсутствовать в вашем клубе во время Кубком Африки, и какие матчи они пропустят».

    Кубок Африки незаслуженно дискредитируют

    И это несмотря на то, что в текущем турнире играли или играют видные исполнители — как многообещающие, так и уже состоявшиеся звезды. Характерно также то, что незадолго до Рождества в медиа писали даже о болельщиках некоторых клубов, радостно приветствующих в Twitter сообщения о том, что первенство может быть отменено.

    1000$ИгратьБонус новым игрокам1win 122ИгратьУдвоение вашего депозита22bet

    Многие наблюдатели задавались вопросом, следует ли проводить международные турниры из-за новой волны пандемии, но учитывая, что другие спортивные турниры должны состояться, а профессиональные лиги и международные клубные соревнования также продолжаются, а прошлым летом состоялся Евро-2020 сразу в нескольких странах, этот аргумент кажется абсурдным.

    Можно говорить, что если вы болеете за клуб А, а не за сборную А. Можно сказать, что вы болеете за «Ливерпуль» и Ирландию, но какое вам дело до судьбы сборной Египта? И почему вас не должно раздражать, что звезда мерсисайдцев Мохаммед Салах пропустит несколько их матчей посреди сезона? Но все почему? Потому что это важно для этих самых игроков.

  • Год у руля «Челси». Сможет ли Тухель развить свой успех в лондонском клубе?
  • Как немецкий тренер работает в «Челси»?
  • Вчера

    • Кубок Африки достоин уважения

    Не каждый футболист проведет семь и более лет в одном клубе, а многие за карьеру сменили четыре, пять или даже больше клубов. Единственной постоянной на протяжении всей этой карьеры будет выступление за свою сборную. А для стран, не входящих в круг европейских и южноамериканских грандов, эти континентальные турниры являются лучшим шансом обрести международную славу, учитывая конкурентный и финансовый дисбаланс, который делает победу на чемпионате мира возможным для узкого числа национальных команд.

    Ведь даже для такой страны, как Аргентина — одного из настоящих грандов международного футбола — это имеет значение. Достаточно посмотреть на то, как ее игроки праздновали победу на Кубке Америки прошлым летом с выигравшим все на клубном уровне Лионелем Месси. Это действительно важно для любого исполнителя.

    Плохо ли то, что по логистическим причинам проще провести Кубок Африки в январе, чем летом? Конечно, но так ли сложно для национальных лиг передвинуть свои зимние перерывы, чтобы охватить групповой этап турнира и тем самым сократить пропущенное игроками время? Нет, но этого не делается.

  • Роналду не зря вернулся в «МЮ» — ему стоит остаться
  • Покинет ли португалец «Юнайтед»?
  • Вчера

    • Как насчет тех случаев, когда тот или иной игрок уезжает в сборную, получает там травму и в результате пропускает месяцы? Хотите еще чего-нибудь несчастного? Или что по поводу историй, когда клубы устраивают бессмысленные товарищеские матчи после изнурительного сезона только для того, чтобы заработать немного денег, а футболисты получают серьезные травмы, которые могут исключить их участие на летнем турнире за свою сборную или даже из старт следующей кампании?

    Проблемы вокруг Кубка Африки можно решить

    Суть заключается в том, что травмы или болезни могут постичь игрока на любом этапе. Да, конечно, если вы не отправите футболиста на Кубок Африки, он будет выступать за клуб в течение всего января, но мало ли чего у вас может не быть?

    Наконец, это клубы, которые платят зарплату игрокам и делают (большинство из них) богатыми сверх их самых смелых мечтаний. Но они все же люди, которые хотят иметь возможность представлять свою страну и заставлять гордиться своих соотечественников в мировом масштабе.

  • Универсальный Юри. «Зенит» нашел нового бомбардира в Бразилии
  • Рассказываем о бразильском новичке «Зенита», который должен заменить Сердара Азмуна
  • Сегодня

    • В конце концов, если вы тот, кто переживает из-за того, что ваш лучший игрок выпал на несколько недель, или это журналист, который пишет или говорит о турнире, как будто это проблема всего клубного сезона, то именно вы являетесь частью проблемы и надо посмотреть в зеркало.

    Кубок Африки нуждается только в лучшей картинке

    Потому что Кубок Африки — в действительно один из самых больших турниров среди сборных. Здесь всегда есть интрига и зрелище, которое удивляет и восхищает. Это турнир, который заставляет снова влюбиться в игру, и если звездный игрок того или иного клуба выступает на нем за Египет, Нигерию, Алжир или Сенегал, то почему бы не поддержать его?

    Другое дело, что турнир нужно сделать привлекательнее с точки зрения картинки и полей. При наличии хороших спонсоров, маркетинга и телевещателей из технологически развитых футбольных стран вполне реально сделать Кубок Африки еще более эффектным. А само первенство соответствует высокому уровню — его нужно просто хотеть увидеть.

    В центре внимания
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.53
  • Экспресс дня 28 января
  • Сегодня в 22:45
    •  1.86
  • Прогноз на матч Циципас — Медведев
  • Теннис
  • Сегодня в 11:30
    •  2.03
  • Прогноз на матч Марсель — Монпелье
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Фулхэм — Блэкпул
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Гамбия — Камерун
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  2.11
  • Прогноз на матч Даллас — Вашингтон
  • Хоккей
  • Завтра в 05:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Питерборо Юнайтед — Шеффилд Юнайтед
  • Футбол
  • Завтра в 20:30
    •  2.13
  • Прогноз на матч Мидлсбро — Ковентри Сити
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •  2.01
  • Прогноз на матч Миллуолл — Вест Бромвич
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 1000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры