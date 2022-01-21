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    Обыграет ли «Голден Стэйт» одну из худших выездных команд?

    «Голден Стэйт» — «Индиана». Прогноз (к. 1.90) и ставки на матч регулярного чемпионата НБА 21 января 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Голден Стэйт» — «Индиана»
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    Клэй Томпсон
    В пятницу, 21 января, «Голден Стэйт» примет «Индиану» в регулярном чемпионате НБА. Встреча, которая пройдет на арене «Чейз-центр», начнется в 06:00 по московскому времени. «Голден Стэйт» — «Индиана»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Голден Стэйт»

    «Голден Стэйт» занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции, имея на своем счету 32 победы и 12 поражений.

    С начала января «Уорриорз» выступают крайне нестабильно, несмотря на возвращение в строй Клэя Томпсона. Накануне они обыграли «Детройт» (102:86).

    Томпсон отметился 21 баллом, установив свой лучший результат в сезоне. Эндрю Уиггинс набрал 19 очков, а Стеф Карри записал на свой счет 18 очков и 8 передач.

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    После травм у «Голден Стэйт» восстанавливаются Отто Портер, Дрэймонд Грин и Джеймс Уайзмен.

    «Индиана»

    «Индиана» идет 13-й в турнирной таблице Восточной конференции с 16 победами и 29 поражениями.

    Проиграв четыре матча подряд, накануне «Пэйсерс» прервали неудачную серию, выиграв в гостях у «Лейкерс» (111:104).

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    • Трипл-дабл оформил Домантас Сабонис — 20 очков, 12 подборов и 10 передач. Карис Леверт набрал 30 очков, а Малкольм Брогдон — 19.

    За «Индиану» пока не готовы играть Майлз Тернер, Ти Джей Уоррен и Ти Джей Макконнелл.

    Прогноз и ставка

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Голден Стэйт» — 1.17, победа «Индианы» — 5.10.

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    Лучшая домашняя команда НБА примет одну из худших выездных команд. «Индиана» лишь накануне прервала восьмиматчевую серию поражений в гостях, тогда как «Голден Стэйт» выиграл семь из восьми предыдущих поединков дома.

    Очевидно, калифорнийцы здесь выиграют, но что-то нам подсказывает, что разница не будет разительной. У «Пэйсерс» в целом хороший состав, который мог бы замахнуться даже на сенсацию, если бы не фактор выездной арены и плотного графика. Наш прогноз и ставка — «победа "Индианы" с форой +10,5» за 1.90.

    Еще один вариант — «тотал меньше 216,5» за 1.90, учитывая последние неудачи «Голден Стэйт».

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    «Голден Стэйт» — «Индиана»: прогноз, ставка (1.90), статистика, коэффициенты матча 21.01.2022. Прогнозы на баскетбол. Обыграет ли «Голден Стэйт» одну из худших выездных команд?
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