В пятницу, 21 января, «Голден Стэйт» примет «Индиану» в регулярном чемпионате НБА. Встреча, которая пройдет на арене «Чейз-центр», начнется в 06:00 по московскому времени. «Голден Стэйт» — «Индиана»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Голден Стэйт»

«Голден Стэйт» занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции, имея на своем счету 32 победы и 12 поражений.

С начала января «Уорриорз» выступают крайне нестабильно, несмотря на возвращение в строй Клэя Томпсона. Накануне они обыграли «Детройт» (102:86).

Томпсон отметился 21 баллом, установив свой лучший результат в сезоне. Эндрю Уиггинс набрал 19 очков, а Стеф Карри записал на свой счет 18 очков и 8 передач.

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После травм у «Голден Стэйт» восстанавливаются Отто Портер, Дрэймонд Грин и Джеймс Уайзмен.

«Индиана»

«Индиана» идет 13-й в турнирной таблице Восточной конференции с 16 победами и 29 поражениями.

Проиграв четыре матча подряд, накануне «Пэйсерс» прервали неудачную серию, выиграв в гостях у «Лейкерс» (111:104).

Трипл-дабл оформил Домантас Сабонис — 20 очков, 12 подборов и 10 передач. Карис Леверт набрал 30 очков, а Малкольм Брогдон — 19.

За «Индиану» пока не готовы играть Майлз Тернер, Ти Джей Уоррен и Ти Джей Макконнелл.

Прогноз и ставка

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Голден Стэйт» — 1.17, победа «Индианы» — 5.10.

Лучшая домашняя команда НБА примет одну из худших выездных команд. «Индиана» лишь накануне прервала восьмиматчевую серию поражений в гостях, тогда как «Голден Стэйт» выиграл семь из восьми предыдущих поединков дома.

Очевидно, калифорнийцы здесь выиграют, но что-то нам подсказывает, что разница не будет разительной. У «Пэйсерс» в целом хороший состав, который мог бы замахнуться даже на сенсацию, если бы не фактор выездной арены и плотного графика. Наш прогноз и ставка — «победа "Индианы" с форой +10,5» за 1.90.

Еще один вариант — «тотал меньше 216,5» за 1.90, учитывая последние неудачи «Голден Стэйт».