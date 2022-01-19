В среду, 19 января, «Голден Стэйт» примет «Детройт» в рамках регулярного чемпионата НБА. Встреча, которая пройдет на арене «Чейз-центр», начнется в 06:00 по московскому времени. «Голден Стэйт» — «Детройт»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Голден Стэйт»

«Голден Стэйт» занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции, выиграв 31 матч из 43.

В четырех последних матчах «Уорриорз» выиграли только у «Чикаго» (138:96), проиграв «Мемфису» (108:116), «Милуоки» (99:118) и «Миннесоте» (99:119).

В игре с «Тимбервулвз» самым результативным стал Джордан Пул — 20 очков. Жонатан Куминга добавил 19 баллов, Клэй Томпсон — 13.

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За «Голден Стэйт» пока не готовы играть Дрэймонд Грин и Джеймс Уайзмен. Под вопросом остается участие Стефа Карри, Моузеса Муди и Гэри Пэйтона II.

«Детройт»

«Детройт» идет 14-м в турнирной таблице Восточной конференции с 10 победами и 32 поражениями.

В трех предыдущих встречах «Пистонс» обыграли «Торонто» (103:87), уступив «Чикаго» (87:133) и «Финиксу» (108:135).

В поединке против «Санз» Кейд Каннингем и Кори Джозеф набрали по 21 баллу. Трей Лайлз добавил 18 очков и 6 подборов.

В лазарете «Детройта» находятся Джерами Грант, Бол Бол, Келли Олиник, Фрэнк Джексон и Айзея Ливерс.

Прогноз и ставка

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Голден Стэйт» — 1.08, победа «Детройта» — 7.00.

Несмотря на три поражения в четырех последних встречах «Уорриорз» выглядят явными фаворитами этой игры.

Да, калифорнийцам не хватало некоторых лидеров, но Карри уже близок к полному восстановлению и, вполне вероятно, появится на паркете.

«Пистонс», как правило, проигрывают крупно, поэтому наш прогноз и ставка — «победа "Голден Стэйт" с форой -14,5» за 1.90.

Также возьмем «индивидуальный тотал "Голден Стэйт" больше 114,5» за 1.80.