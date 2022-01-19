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    Подтвердит ли «Голден Стэйт» статус фаворита?

    «Голден Стэйт» — «Детройт». Прогноз (к. 1.90) и ставки на матч регулярного чемпионата НБА 19 января 2022 года

    Прогнозы на баскетбол Прогнозы на НБА Прогнозы на Голден Стэйт Уорриорз Прогнозы на Детройт Пистонс
    Прогноз и ставки на «Голден Стэйт» — «Детройт»
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    Клэй Томпсон
    В среду, 19 января, «Голден Стэйт» примет «Детройт» в рамках регулярного чемпионата НБА. Встреча, которая пройдет на арене «Чейз-центр», начнется в 06:00 по московскому времени. «Голден Стэйт» — «Детройт»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Баскетбол. НБА 19 Января 2022 года

    «Голден Стэйт»

    «Голден Стэйт» занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции, выиграв 31 матч из 43.

    В четырех последних матчах «Уорриорз» выиграли только у «Чикаго» (138:96), проиграв «Мемфису» (108:116), «Милуоки» (99:118) и «Миннесоте» (99:119).

    В игре с «Тимбервулвз» самым результативным стал Джордан Пул — 20 очков. Жонатан Куминга добавил 19 баллов, Клэй Томпсон — 13.

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    За «Голден Стэйт» пока не готовы играть Дрэймонд Грин и Джеймс Уайзмен. Под вопросом остается участие Стефа Карри, Моузеса Муди и Гэри Пэйтона II.

    «Детройт»

    «Детройт» идет 14-м в турнирной таблице Восточной конференции с 10 победами и 32 поражениями.

    В трех предыдущих встречах «Пистонс» обыграли «Торонто» (103:87), уступив «Чикаго» (87:133) и «Финиксу» (108:135).

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    • В поединке против «Санз» Кейд Каннингем и Кори Джозеф набрали по 21 баллу. Трей Лайлз добавил 18 очков и 6 подборов.

    В лазарете «Детройта» находятся Джерами Грант, Бол Бол, Келли Олиник, Фрэнк Джексон и Айзея Ливерс.

    Прогноз и ставка

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Голден Стэйт» — 1.08, победа «Детройта» — 7.00.

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    Несмотря на три поражения в четырех последних встречах «Уорриорз» выглядят явными фаворитами этой игры.

    Да, калифорнийцам не хватало некоторых лидеров, но Карри уже близок к полному восстановлению и, вполне вероятно, появится на паркете.

    «Пистонс», как правило, проигрывают крупно, поэтому наш прогноз и ставка — «победа "Голден Стэйт" с форой -14,5» за 1.90.

    Также возьмем «индивидуальный тотал "Голден Стэйт" больше 114,5» за 1.80.

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    «Голден Стэйт» — «Детройт»: прогноз, ставка (1.90), статистика, коэффициенты матча 19.01.2022. Прогнозы на баскетбол. Подтвердит ли «Голден Стэйт» статус фаворита?
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