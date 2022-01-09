В воскресенье, 9 января, «Финикс» примет «Майами» в рамках регулярного чемпионата НБА. Встреча, которая пройдет на арене «Футпринт-центр», начнется в 05:00 по московскому времени. «Финикс» — «Майами»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Финикс»

«Финикс» возглавляет турнирную таблицу Западной конференции, имея на своем счету 30 побед и восемь поражений.

Проиграв в конце 2021 года «Бостону» (108:123), уже в новом году баскетболисты «Санз» обыграли «Шарлотт» (133:99), «Нью-Орлеан» (123:110) и «Клипперс» (106:89).

В игре с калифорнийцами Кэмерон Джонсон записал себе в актив 24 очка и 7 подборов. Джален Смит оформил дабл-дабл из 19 очков и 14 подборов, а Крис Пол и вовсе отметился трипл-даблом — 14 очков, 13 подборов, 10 передач.

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После травм у «Финикса» восстанавливаются Фрэнк Камински и Дарио Шарич. На карантине остаются Абдель Надер и Лэндри Шемет.

«Майами»

«Майами» идет четвертым в турнирной таблице Восточной конференции с 24 победами и 15 поражениями.

После поражений от «Сакраменто» (113:115) и «Голден Стэйт» (108:115) баскетболисты «Хит» накануне все-таки разобрались с «Портлендом» (115:109).

Наибольший вклад в успех флоридцев внес Макс Страс — 25 очков, 6 подборов и 5 передач. Тайлер Хироу добавил 16 баллов, а Пи Джей Такер и Омер Юртсевен — по 14.

По разным причинам в лазарете «Майами» находятся Джимми Батлер, Бэм Адебайо, Виктор Оладипо, Маркифф Моррис, Марио Чалмерс, Кези Окпала, Маркус Гарретт, Эрик Холмэн, Гейб Винсент, Николас Стаускас, Дуэйн Дедмон и Юдонис Хаслем.

Прогноз и ставка

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Финикса» — 1.24, победа «Майами» — 4.10.

В этой встрече перед болельщиками вновь предстанет довольно ограниченная команда «Хит», которая может бороться с середняками, но не с лидерами.

«Санз» вернут в состав некоторых ключевых игроков из коронавирусного протокола, поэтому можно ожидать от аризонцев хорошего результата. Наш прогноз и ставка — «победа "Финикса" с форой -8,5» за 1.90.

«Финикс» — доминирующая оборонительная сила, поэтому еще один вариант — «индивидуальный тотал "Майами" меньше 104,5» за 1.81.