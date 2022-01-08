В субботу, 8 января, «Чикаго» примет «Вашингтон» в рамках регулярного чемпионата НБА. Встреча, которая пройдет на арене «Юнайтед-центр», начнется в 04:00 по московскому времени. «Чикаго» — «Вашингтон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Чикаго»

«Чикаго» возглавляет турнирную таблицу Восточной конференции, имея на своем счету 25 побед и 10 поражений.

Действующая победная серия «Буллз» насчитывает восемь матчей. Их последней жертвой стал «Орландо» (102:98).

Демар Дерозан записал себе в актив 29 очков. Зак Лавин добавил 27 баллов, Коби Уайт — 17, а Никола Вучевич оформил дабл-дабл из 13 очков и 17 подборов.

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После травм у «Чикаго» восстанавливаются Алекс Карузо, Тайлер Кук, Джавонте Грин и Патрик Уильямс.

«Вашингтон»

«Вашингтон» расположился на девятой строчке в турнирной таблице Восточной конференции с 19 победами и 19 поражениями.

В последнее время «Уизардс» играют крайне нестабильно. Накануне они неожиданно уступили «Хьюстону» (111:114).

Брэдли Бил набрал 27 очков и сделал 5 подборов, Кентавиус Колдуэлл-Поуп — 26 очков и 6 подборов, а Кайл Кузьма едва не дотянул до дабл-дабла — 24 очка и 9 подборов.

В лазарете «Вашингтона» находятся Руи Хатимура, Энтони Гилл, Давис Бертанс, Монтрезл Харрелл, Брэд Уонамэйкер, Томас Брайант и Тремонт Уотерс.

Прогноз и ставка

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Чикаго» — 1.34, победа «Вашингтона» — 3.20.

«Уизардс» справедливо считаются аутсайдерами поединка, и дело не только в поражении от «Хьюстона», которое лишний раз показало, что столичная команда нуждается в отдыхе или возвращении на паркет некоторых важных баскетболистов.

Состав «Буллз» уже близок к идеалу. Для полной уверенности осталось еще дождаться восстановления Карузо и можно будет спокойно бороться за удержание лидерства на Востоке. Лавин, Дерозан и Вучевич — новое «большое трио», так что у «Вашингтона» мало шансов. Наш прогноз и ставка — «победа "Чикаго" с форой -6,5» за 1.90.

Еще один вариант — «индивидуальный тотал "Чикаго" больше 113,5» за 1.85. У «Чикаго» довольно мощная атака, тогда как «Вашингтон» имеет проблемы в обороне, так что «Уизардс», вероятно, провалят игру.