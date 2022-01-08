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    Продлит ли «Чикаго» победную серию?

    «Чикаго» — «Вашингтон». Прогноз (к. 1.90) и ставки на матч регулярного чемпионата НБА 8 января 2022 года

    Прогнозы на баскетбол Прогнозы на НБА Прогнозы на Чикаго Буллз Прогнозы на Вашингтон Уизардс
    Прогноз и ставки на «Чикаго» — «Вашингтон»
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    Зак Лавин
    В субботу, 8 января, «Чикаго» примет «Вашингтон» в рамках регулярного чемпионата НБА. Встреча, которая пройдет на арене «Юнайтед-центр», начнется в 04:00 по московскому времени. «Чикаго» — «Вашингтон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Чикаго»

    «Чикаго» возглавляет турнирную таблицу Восточной конференции, имея на своем счету 25 побед и 10 поражений.

    Действующая победная серия «Буллз» насчитывает восемь матчей. Их последней жертвой стал «Орландо» (102:98).

    Демар Дерозан записал себе в актив 29 очков. Зак Лавин добавил 27 баллов, Коби Уайт — 17, а Никола Вучевич оформил дабл-дабл из 13 очков и 17 подборов.

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    После травм у «Чикаго» восстанавливаются Алекс Карузо, Тайлер Кук, Джавонте Грин и Патрик Уильямс.

    «Вашингтон»

    «Вашингтон» расположился на девятой строчке в турнирной таблице Восточной конференции с 19 победами и 19 поражениями.

    В последнее время «Уизардс» играют крайне нестабильно. Накануне они неожиданно уступили «Хьюстону» (111:114).

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    • Брэдли Бил набрал 27 очков и сделал 5 подборов, Кентавиус Колдуэлл-Поуп — 26 очков и 6 подборов, а Кайл Кузьма едва не дотянул до дабл-дабла — 24 очка и 9 подборов.

    В лазарете «Вашингтона» находятся Руи Хатимура, Энтони Гилл, Давис Бертанс, Монтрезл Харрелл, Брэд Уонамэйкер, Томас Брайант и Тремонт Уотерс.

    Прогноз и ставка

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Чикаго» — 1.34, победа «Вашингтона» — 3.20.

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    «Уизардс» справедливо считаются аутсайдерами поединка, и дело не только в поражении от «Хьюстона», которое лишний раз показало, что столичная команда нуждается в отдыхе или возвращении на паркет некоторых важных баскетболистов.

    Состав «Буллз» уже близок к идеалу. Для полной уверенности осталось еще дождаться восстановления Карузо и можно будет спокойно бороться за удержание лидерства на Востоке. Лавин, Дерозан и Вучевич — новое «большое трио», так что у «Вашингтона» мало шансов. Наш прогноз и ставка — «победа "Чикаго" с форой -6,5» за 1.90.

    Еще один вариант — «индивидуальный тотал "Чикаго" больше 113,5» за 1.85. У «Чикаго» довольно мощная атака, тогда как «Вашингтон» имеет проблемы в обороне, так что «Уизардс», вероятно, провалят игру.

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    «Чикаго» — «Вашингтон»: прогноз, ставка (1.90), статистика, коэффициенты матча 08.01.2022. Прогнозы на баскетбол. Продлит ли «Чикаго» победную серию?
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