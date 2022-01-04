Во вторник, 4 января, «Даллас» примет «Денвер» в рамках регулярного чемпионата НБА. Встреча, которая пройдет на арене «Американ Эйрлайнс-центр», начнется в 04:30 по московскому времени. «Даллас» — «Денвер»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Даллас»

«Даллас» занимает восьмое место в турнирной таблице Западной конференции, имея на своем счету 18 побед и 18 поражений.

В четырех последних матчах «Маверикс» уступили только «Сакраменто» (94:95), обыграв «Портленд» (132:117), тот же «Сакраменто» (112:96) и «Оклахому» (95:86).

Самыми результативными в игре с «Тандер» стали Тим Хардуэй-младший и Маркис Крисс, набравшие по 15 очков. Лука Дончич добавил 14 очков, 9 подборов и 10 передач. В активе Джейлена Брансона 12 очков и 7 передач.

Все прогнозы на НБА

На карантине у «Далласа» находятся Трей Берк, Айзея Томас, Джакуори Маклафлин, Бобан Марьянович и Брэндон Найт.

«Денвер»

«Денвер» расположился на пятой строчке в турнирной таблице Западной конференции с 18 победами и 16 поражениями.

«Наггетс» в трех предыдущих встречах поочередно обыграли «Клипперс» (103:100), «Голден Стэйт» (89:86) и «Хьюстон» (124:111).

В поединке против «Рокетс» Никола Йокич оформил дабл-дабл из 24 очков и 11 подборов, а Факундо Кампаццо — из 22 очков и 12 передач. Аарон Гордон отметился 16 баллами и 7 передачами.

В лазарете «Денвера» находятся Влатко Чанчар, Остин Риверс, Монте Моррис, Нашон Хайлэнд, Джефф Грин, Зеке Ннаджи, Маркус Ховард, Майкл Портер, Пи Джей Дозьер и Джамал Маррей.

Прогноз и ставка

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Далласа» — 1.69, победа «Денвера» — 2.10.

Лука Дончич уже вернулся в состав «Маверикс», а возвращение Кристапса Порзингиса ожидается как раз накануне этой игры.

Их тандем — выигрышная комбинация для «Далласа», что было доказано в последней очной встрече 16 декабря, когда латыш набрал 29 очков, а словенец — 23.

Поскольку в этом сезоне у «Наггетс» много оборонительных проблем, особенно на выезде, наш прогноз и ставка — «победа "Далласа" с форой -2,5» за 1.87.