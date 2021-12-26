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    «Финикс» — «Голден Стэйт». Прогноз (к. 1.90) и ставки на матч регулярного чемпионата НБА 26 декабря 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Финикс» — «Голден Стэйт»
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    Девин Букер
    В воскресенье, 26 декабря, «Финикс» примет «Голден Стэйт» в регулярном чемпионате НБА. Встреча, которая пройдет на арене «Футпринт-центр», начнется в 01:00 по московскому времени. «Финикс» — «Голден Стэйт»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Финикс»

    «Финикс» возглавляет турнирную таблицу Западной конференции, имея на своем счету 26 побед и пять поражений.

    Текущая победная серия «Санз» насчитывает пять встреч, в последней из которых они разобрались с «Оклахомой» (113:101).

    Девин Букер записал себе в актив 30 очков, 7 подборов и 7 передач. Кэмерон Джонсон добавил 21 балл и 9 подборов, Деандре Эйтон — 19 баллов и 12 подборов, а Крис Пол — 16 баллов и 7 передач.

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    После травм у «Финикса» восстанавливаются Абдель Надер, Фрэнк Камински и Дарио Шарич.

    «Голден Стэйт»

    «Голден Стэйт» идет вторым в турнирной таблице Западной конференции с 26 победами и шестью поражениями.

    За последние десять дней «Уорриорз» проиграли только «Торонто» (100:119), после чего успели обыграть «Сакраменто» (113:98) и «Мемфис» (113:104).

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    • В игре с «Гриззлиз» Стеф Карри отметился 46 очками. Гэри Пэйтон II набрал 22 балла, а все остальные не дотянули и до 10 очков.

    По разным причинам за «Голден Стэйт» не готовы играть Моузес Муди, Андре Игуодала, Джордан Пул, Дэмион Ли, Эндрю Уиггинс, Клэй Томпсон и Джеймс Уайзмен.

    Прогноз и ставка

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Финикса» — 1.36, победа «Голден Стэйт» — 3.20.

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    Всегда трудно ставить против Карри, который в любой момент может выдать феноменальную игру и привести свою команду к триумфу.

    Однако в настоящее время у него не так много качественных помощников, тогда как «Санз» очень сильны как команда. Исходя из этого, наш прогноз и ставка — «победа "Финикса" с форой -6,5» за 1.90.

    Еще один вариант — «тотал меньше 216,5» за 1.86. Вдали от дома эффективность атаки «Голден Стэйт» довольно низка, а уж против крепкой обороны «Финикса» ей точно придется несладко.

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    «Финикс» — «Голден Стэйт»: прогноз, ставка (1.90), статистика, коэффициенты матча 26.12.2021. Прогнозы на баскетбол. Сумеет ли «Финикс» сдержать Карри?
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