В воскресенье, 26 декабря, «Финикс» примет «Голден Стэйт» в регулярном чемпионате НБА. Встреча, которая пройдет на арене «Футпринт-центр», начнется в 01:00 по московскому времени. «Финикс» — «Голден Стэйт»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Финикс»

«Финикс» возглавляет турнирную таблицу Западной конференции, имея на своем счету 26 побед и пять поражений.

Текущая победная серия «Санз» насчитывает пять встреч, в последней из которых они разобрались с «Оклахомой» (113:101).

Девин Букер записал себе в актив 30 очков, 7 подборов и 7 передач. Кэмерон Джонсон добавил 21 балл и 9 подборов, Деандре Эйтон — 19 баллов и 12 подборов, а Крис Пол — 16 баллов и 7 передач.

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После травм у «Финикса» восстанавливаются Абдель Надер, Фрэнк Камински и Дарио Шарич.

«Голден Стэйт»

«Голден Стэйт» идет вторым в турнирной таблице Западной конференции с 26 победами и шестью поражениями.

За последние десять дней «Уорриорз» проиграли только «Торонто» (100:119), после чего успели обыграть «Сакраменто» (113:98) и «Мемфис» (113:104).

В игре с «Гриззлиз» Стеф Карри отметился 46 очками. Гэри Пэйтон II набрал 22 балла, а все остальные не дотянули и до 10 очков.

По разным причинам за «Голден Стэйт» не готовы играть Моузес Муди, Андре Игуодала, Джордан Пул, Дэмион Ли, Эндрю Уиггинс, Клэй Томпсон и Джеймс Уайзмен.

Прогноз и ставка

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Финикса» — 1.36, победа «Голден Стэйт» — 3.20.

Всегда трудно ставить против Карри, который в любой момент может выдать феноменальную игру и привести свою команду к триумфу.

Однако в настоящее время у него не так много качественных помощников, тогда как «Санз» очень сильны как команда. Исходя из этого, наш прогноз и ставка — «победа "Финикса" с форой -6,5» за 1.90.

Еще один вариант — «тотал меньше 216,5» за 1.86. Вдали от дома эффективность атаки «Голден Стэйт» довольно низка, а уж против крепкой обороны «Финикса» ей точно придется несладко.