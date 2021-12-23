В четверг, 23 декабря, «Оклахома» примет «Денвер» в рамках регулярного чемпионата НБА. Встреча, которая пройдет на арене «Чизпик Энерджи», начнется в 04:00 по московскому времени. «Оклахома» — «Денвер»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Оклахома»

«Оклахома» занимает 13-е место в турнирной таблице Западной конференции, имея на своем счету десять побед и 19 поражений.

После трех поражений подряд баскетболисты «Тандер» в двух последних матчах обыграли «Клипперс» (104:103) и «Мемфис» (102:99).

В игре с «Гриззлиз» Шей Гилджес-Александер набрал 23 очка. Джош Гидди оформил дабл-дабл из 19 очков и 11 результативных передач. Кенрич Уильямс добавил еще 13 баллов.

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После травм у «Оклахомы» восстанавливаются Майк Мускала и Тре Манн.

«Денвер»

«Денвер» идет пятым в турнирной таблице Западной конференции с 15 победами и 14 поражениями.

В четырех последних матчах «Наггетс» уступили только «Миннесоте» (107:124), обыграв «Сан-Антонио» (127:112), «Вашингтон» (113:107) и «Атланту» (133:115).

В поединке против «Хоукс» самым результативным стал Бонс Хиланд, набравший 24 очка. Монте Моррис отметился 21 баллом. В активе Николы Йокича 20 очков, 10 подборов и 7 передач.

Среди травмированных у «Денвера» значатся Аарон Гордон, Джамайкл Грин, Маркус Ховард, Бол Бол, Майкл Портер, Пи Джей Дозьер и Джамал Маррей.

Прогноз и ставка

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество гостям: победа «Денвера» — 1.34, победа «Оклахомы» — 3.10.

Несмотря на две победы подряд, «Тандер» кажется довольно хрупкой командой с одной из худших атак в лиге. Если бы не явные провалы «Клипперс» и «Мемфиса», то, очевидно, у подопечных Марка Дэйгнолта не было бы ни единого шанса.

Раз уж «Наггетс» могут рассчитывать на Йокича, выступающего на уровне MVP, можем ожидать, что они победят довольно легко. Наш прогноз и ставка — «победа "Денвера" с форой -7,5» за 1.97.

Еще один вариант — «индивидуальный тотал "Оклахомы" меньше 105,5» за 1.85.