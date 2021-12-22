В среду, 22 декабря, «Майами» примет «Индиану» в регулярном чемпионате НБА. Встреча, которая пройдет на арене «Американ Эйрлайнс», начнется в 03:30 по московскому времени. «Майами» — «Индиана»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Майами»

«Майами» занимает пятое место в турнирной таблице Восточной конференции, имея на своем счету 18 побед и 13 поражений.

Недавно баскетболисты «Хит» завершили выездную серию, в которой обыграли «Филадельфию» (101:96) и «Орландо» (115:105), уступив «Кливленду» (94:105) и «Детройту» (90:100).

Самым результативным в игре с «Пистонс» стал Макс Страс, набравший 24 очка. Кайл Лоури оформил дабл-дабл из 19 очков и 10 передач, Дуэйн Дедмон добавил еще 11 баллов.

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Среди травмированных у «Майами» значатся Джимми Батлер, Тайлер Хирро, Пи Джей Такер, Маркифф Моррис, Виктор Оладипо, Бэм Адебайо и Калеб Мартин.

«Индиана»

«Индиана» расположилась на 13-й строчке в турнирной таблице Восточной конференции с 13 победами и 18 поражениями.

Проиграв на прошлой неделе «Голден Стэйт» (100:102) и «Милуоки» (99:114), накануне «Пэйсерс» выиграли у «Детройта» (122:113).

Лучшим в составе победителей стал Карис Леверт, набравший 31 очко. Джастин Холидэй отметился 17 баллами, Майлз Тернер — 16, а Крис Дуарте — 15.

После травм у «Индианы» восстанавливаются Ти Джей Уоррен и Ти Джей Макконнелл.

Прогноз и ставка

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество гостям: победа «Индианы» — 1.85, победа «Майами» — 1.95.

На данном этапе «Пэйсерс» постепенно начинают набирать обороты, тогда как в «Хит» ситуация усугубляется травмами.

На поражение флоридцев от «Детройта» было больно смотреть. Мало того, что они уступили одной из худших команд лиги, так еще и набрали лишь 90 очков при скромной реализации в 37,8 процента.

Поскольку «Хит» придется играть без трех ведущих бомбардиров, а «Пэйсерс», вероятно, поприветствуют возвращение в строй Малкольма Брогдона, наш прогноз и ставка — «победа "Индианы" с форой -1,5» за 1.95.

Еще один вариант — «индивидуальный тотал "Майами" меньше 104,5» за 1.87.