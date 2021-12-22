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    Продолжатся ли неудачи «Майами»?

    «Майами» — «Индиана». Прогноз (к. 1.95) и ставки на матч регулярного чемпионата НБА 22 декабря 2021 года

    Прогнозы на баскетбол Прогнозы на НБА Прогнозы на Майами Хит Прогнозы на Индиана Пэйсерс
    Прогноз и ставки на «Майами» — «Индиана»
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    Домантас Сабонис
    В среду, 22 декабря, «Майами» примет «Индиану» в регулярном чемпионате НБА. Встреча, которая пройдет на арене «Американ Эйрлайнс», начнется в 03:30 по московскому времени. «Майами» — «Индиана»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Майами»

    «Майами» занимает пятое место в турнирной таблице Восточной конференции, имея на своем счету 18 побед и 13 поражений.

    Недавно баскетболисты «Хит» завершили выездную серию, в которой обыграли «Филадельфию» (101:96) и «Орландо» (115:105), уступив «Кливленду» (94:105) и «Детройту» (90:100).

    Самым результативным в игре с «Пистонс» стал Макс Страс, набравший 24 очка. Кайл Лоури оформил дабл-дабл из 19 очков и 10 передач, Дуэйн Дедмон добавил еще 11 баллов.

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    Среди травмированных у «Майами» значатся Джимми Батлер, Тайлер Хирро, Пи Джей Такер, Маркифф Моррис, Виктор Оладипо, Бэм Адебайо и Калеб Мартин.

    «Индиана»

    «Индиана» расположилась на 13-й строчке в турнирной таблице Восточной конференции с 13 победами и 18 поражениями.

    Проиграв на прошлой неделе «Голден Стэйт» (100:102) и «Милуоки» (99:114), накануне «Пэйсерс» выиграли у «Детройта» (122:113).

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    • Лучшим в составе победителей стал Карис Леверт, набравший 31 очко. Джастин Холидэй отметился 17 баллами, Майлз Тернер — 16, а Крис Дуарте — 15.

    После травм у «Индианы» восстанавливаются Ти Джей Уоррен и Ти Джей Макконнелл.

    Прогноз и ставка

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество гостям: победа «Индианы» — 1.85, победа «Майами» — 1.95.

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    На данном этапе «Пэйсерс» постепенно начинают набирать обороты, тогда как в «Хит» ситуация усугубляется травмами.

    На поражение флоридцев от «Детройта» было больно смотреть. Мало того, что они уступили одной из худших команд лиги, так еще и набрали лишь 90 очков при скромной реализации в 37,8 процента.

    Поскольку «Хит» придется играть без трех ведущих бомбардиров, а «Пэйсерс», вероятно, поприветствуют возвращение в строй Малкольма Брогдона, наш прогноз и ставка — «победа "Индианы" с форой -1,5» за 1.95.

    Еще один вариант — «индивидуальный тотал "Майами" меньше 104,5» за 1.87.

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    «Майами» — «Индиана»: прогноз, ставка (1.95), статистика, коэффициенты матча 22.12.2021. Прогнозы на баскетбол. Продолжатся ли неудачи «Майами»?
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