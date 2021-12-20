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    «Чикаго» — «Лейкерс». Прогноз (к. 1.87) и ставки на матч регулярного чемпионата НБА 20 декабря 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Чикаго» — «Лейкерс»
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    Расселл Уэстбрук и Леброн Джеймс
    В понедельник, 20 декабря, «Чикаго» примет «Лейкерс» в рамках регулярного чемпионата НБА. Встреча, которая пройдет на арене «Юнайтед-центр», начнется в 04:00 по московскому времени. «Чикаго» — «Лейкерс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Чикаго»

    «Чикаго» занимает второе место в Восточной конференции, имея на своем счету 17 побед и десять поражений.

    Выдав серию из четырех побед подряд, в двух последних матчах «Буллз» проиграли «Кливленду» (92:115) и «Майами» (92:118).

    В поединке с «Хит» Зак Лавин набрал 33 очка, сделал 7 подборов и 4 передачи. Лонзо Болл добавил 15 баллов, а Трой Браун и Никола Вучевич — по 10.

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    На карантине у «Чикаго» находятся Зак Лавин, Трой Браун, Айо Досунму, Мэтт Томас, Деррик Джонс и Алайз Джонсон. Травму залечивает Патрик Уильямс.

    «Лейкерс»

    «Лейкерс» идут шестыми в турнирной таблице Западной конференции с 16 победами и 14 поражениями.

    Выиграв у «Оклахомы» (116:95), «Орландо» (106:94) и «Далласа» (107:104 ОТ), калифорнийцы уступили «Миннесоте» (92:110).

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    • В игре с «Тимбервулвз» самым результативным с 19 очками стал Айзея Томас. Леброн Джеймс записал себе в актив 18 очков и 10 подборов, а Расселл Уэстбрук — 14 очков и 4 подбора.

    У «Лейкерс» на карантин отправились Дуайт Ховард, Малик Монк, Остин Ривз, Эйвери Брэдли и Тэйлен Хортон-Такер. Из-за травм не сыграют Энтони Дэвис и Кендрик Нанн. Участие Джеймса и Тревора Аризы тоже остается под сомнением.

    Прогноз и ставка

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Чикаго» — 1.52, победа «Лейкерс» — 2.45.

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    Обе команды находятся в затруднительном положении из-за вспышки коронавируса, но у калифорнийцев, как нам кажется, чуть больший запас прочности.

    Конечно, многое будет зависеть от готовности Леброна. Впрочем, его травма не настолько серьезна, поэтому мы ожидаем его выхода. Наш прогноз и ставка — «победа "Лейкерс" с форой +4,5» за 1.87.

    Еще один вариант — «тотал меньше 216,5» за 1.87. Слишком результативной игры ждать не стоит, учитывая тот факт, что многие важные баскетболисты будут вне игры.

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    «Чикаго» — «Лейкерс»: прогноз, ставка (1.87), статистика, коэффициенты матча 20.12.2021. Прогнозы на баскетбол. Кто лучше подготовился к коронавирусным проблемам?
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