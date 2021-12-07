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    Выиграет ли «Сан-Антонио» у еще одного лидера Западной конференции?

    «Финикс» — «Сан-Антонио». Прогноз (к. 1.87) и ставки на матч регулярного чемпионата НБА 7 декабря 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Финикс» — «Сан-Антонио»
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    Деджанте Мюррей и Грег Попович
    Во вторник, 7 декабря, «Финикс» примет «Сан-Антонио» в рамках регулярного чемпионата НБА. Встреча, которая пройдет на арене «Футпринт-центр», начнется в 05:00 по московскому времени. «Финикс» — «Сан-Антонио»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Финикс»

    «Финикс» занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции, имея на своем счету 19 побед и четыре поражения.

    Подопечные Монти Уильямса одержали 18 побед подряд, прежде чем проиграть 4 декабря «Голден Стэйт» (96:118).

    У «Санз» 23 очка набрал Деандре Эйтон, по 12 баллов добавили Крис Пол и Кэмерон Джонсон, 11 — Джей Краудер.

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    За «Финикс» пока не могут играть Девин Букер, Дарио Шарич, Фрэнк Камински и Абдель Надер.

    «Сан-Антонио»

    «Сан-Антонио» расположился на 12-й строчке в турнирной таблице Западной конференции с восемью победами и 13 поражениями.

    Команда Грега Поповича может похвастаться серией из четырех побед подряд. Последней жертвой техасцев неожиданно стал «Голден Стэйт» (112:107).

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    • Деррик Уайт записал себе в актив 25 очков, Деджанте Мюррей отметился дабл-даблом из 23 очков и 12 подборов, еще 15 баллов принес Келдон Джонсон.

    Среди травмированных у «Сан-Антонио» значатся Зак Коллинс, Кейта Бэйтс-Диоп и Девин Васселл.

    Прогноз и ставка

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Финикса» — 1.30, победа «Сан-Антонио» — 3.30.

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    «Санз» здорово провели стартовый отрезок сезона, но сейчас наступил тот момент, когда спад вполне вероятен.

    Команда Монти Уильямса уступила «Голден Стэйт» во многом из-за того, что потеряла Букера, без которого ей придется несладко.

    Не можем утверждать, что «Сперс» точно выиграют, но эту команду явно недооценивают. Наш прогноз и ставка — «победа "Сан-Антонио" с форой +7,5» за 1.87.

    Еще один вариант «индивидуальный тотал "Сан-Антонио" больше 104,5» за 1.80.

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    «Финикс» — «Сан-Антонио»: прогноз, ставка (1.87), статистика, коэффициенты матча 07.12.2021. Прогнозы на баскетбол. Выиграет ли «Сан-Антонио» у еще одного лидера Западной конференции?
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