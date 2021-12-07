Во вторник, 7 декабря, «Финикс» примет «Сан-Антонио» в рамках регулярного чемпионата НБА. Встреча, которая пройдет на арене «Футпринт-центр», начнется в 05:00 по московскому времени. «Финикс» — «Сан-Антонио»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Финикс»

«Финикс» занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции, имея на своем счету 19 побед и четыре поражения.

Подопечные Монти Уильямса одержали 18 побед подряд, прежде чем проиграть 4 декабря «Голден Стэйт» (96:118).

У «Санз» 23 очка набрал Деандре Эйтон, по 12 баллов добавили Крис Пол и Кэмерон Джонсон, 11 — Джей Краудер.

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За «Финикс» пока не могут играть Девин Букер, Дарио Шарич, Фрэнк Камински и Абдель Надер.

«Сан-Антонио»

«Сан-Антонио» расположился на 12-й строчке в турнирной таблице Западной конференции с восемью победами и 13 поражениями.

Команда Грега Поповича может похвастаться серией из четырех побед подряд. Последней жертвой техасцев неожиданно стал «Голден Стэйт» (112:107).

Деррик Уайт записал себе в актив 25 очков, Деджанте Мюррей отметился дабл-даблом из 23 очков и 12 подборов, еще 15 баллов принес Келдон Джонсон.

Среди травмированных у «Сан-Антонио» значатся Зак Коллинс, Кейта Бэйтс-Диоп и Девин Васселл.

Прогноз и ставка

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Финикса» — 1.30, победа «Сан-Антонио» — 3.30.

«Санз» здорово провели стартовый отрезок сезона, но сейчас наступил тот момент, когда спад вполне вероятен.

Команда Монти Уильямса уступила «Голден Стэйт» во многом из-за того, что потеряла Букера, без которого ей придется несладко.

Не можем утверждать, что «Сперс» точно выиграют, но эту команду явно недооценивают. Наш прогноз и ставка — «победа "Сан-Антонио" с форой +7,5» за 1.87.

Еще один вариант «индивидуальный тотал "Сан-Антонио" больше 104,5» за 1.80.