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    Выиграет ли «Майами» у обескровленного «Денвера»?

    «Майами» — «Денвер». Прогноз (к. 1.90) и ставки на матч регулярного чемпионата НБА 30 ноября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Майами» — «Денвер»
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    Джимми Батлер
    Во вторник, 30 ноября, «Майами» примет «Денвер» в регулярном чемпионате НБА. Встреча, которая пройдет на арене «Американ Эйрлайнс», начнется в 03:30 по московскому времени. «Майами» — «Денвер»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Майами»

    «Майами» занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции, имея на своем счету 13 побед и семь поражений.

    На минувшей неделе подопечные Эрика Споэльстры проиграли «Миннесоте» (101:113), попутно обыграв «Детройт» (100:92) и «Чикаго» (107:104).

    В поединке с «Буллз» самым результативным с 20 очками стал Гэйб Винсент. Кайл Лоури добавил 19 очков, 6 передач и 5 подборов, Джимми Батлер — 18 очков, а Данкан Робинсон — 16.

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    За «Майами» не готовы играть Маркифф Моррис, Виктор Оладипо и Маркус Гарретт. Небольшие проблемы со здоровьем имеются у Батлера и Тайлера Хирро.

    «Денвер»

    «Денвер» расположился на десятой строчке в турнирной таблице Западной конференции с девятью победами и десятью поражениями.

    Команда Майка Мэлоуна проиграла шесть последних матчей, а накануне она не справилась с «Милуоки» (109:120).

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    • Сразу шесть игроков «Наггетс» набрали 10 или больше очков. На счету Аарона Гордона 18 баллов, Уилла Бартона — 17, а Факундо Кампаццо — 16.

    Если Джамал Маррей, Майкл Портер и Пи Джей Дозьер точно не выйдут на площадку, то Никола Йокич и Бонс Хиланд еще сохраняют шансы восстановиться после травм.

    Прогноз и ставка

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Майами» — 1.36, победа «Денвера» — 3.20.

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    «Наггетс» переживают далеко не лучшие времена. Ввиду отсутствия Маррея, Портера и Дозьера, а также неопределенного статуса Йокича, можно начать беспокоиться о перспективах команды Майка Мэлоуна.

    Честно говоря, Йокич вряд ли сыграет здесь, поскольку в предыдущей очной встрече именно он нанес травму Моррису, умышленно врезавшись ему в спину. И если он выйдет на паркет, можно ожидать, что игроки «Хит» будут мстить.

    Итак, у флоридцев нет настолько больших кадровых проблем и они выиграли шесть из восьми последних матчей. Наш прогноз и ставка — «победа "Майами" с форой -6,5» за 1.90.

    Также возьмем «индивидуальный тотал "Денвера" меньше 102,5» за 1.81, учитывая тот факт, что почти все лидеры команды остаются в лазарете.

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    «Майами» — «Денвер»: прогноз, ставка (1.90), статистика, коэффициенты матча 30.11.2021. Прогнозы на баскетбол. Выиграет ли «Майами» у обескровленного «Денвера»?
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