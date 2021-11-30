Во вторник, 30 ноября, «Майами» примет «Денвер» в регулярном чемпионате НБА. Встреча, которая пройдет на арене «Американ Эйрлайнс», начнется в 03:30 по московскому времени. «Майами» — «Денвер»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Майами»

«Майами» занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции, имея на своем счету 13 побед и семь поражений.

На минувшей неделе подопечные Эрика Споэльстры проиграли «Миннесоте» (101:113), попутно обыграв «Детройт» (100:92) и «Чикаго» (107:104).

В поединке с «Буллз» самым результативным с 20 очками стал Гэйб Винсент. Кайл Лоури добавил 19 очков, 6 передач и 5 подборов, Джимми Батлер — 18 очков, а Данкан Робинсон — 16.

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За «Майами» не готовы играть Маркифф Моррис, Виктор Оладипо и Маркус Гарретт. Небольшие проблемы со здоровьем имеются у Батлера и Тайлера Хирро.

«Денвер»

«Денвер» расположился на десятой строчке в турнирной таблице Западной конференции с девятью победами и десятью поражениями.

Команда Майка Мэлоуна проиграла шесть последних матчей, а накануне она не справилась с «Милуоки» (109:120).

Сразу шесть игроков «Наггетс» набрали 10 или больше очков. На счету Аарона Гордона 18 баллов, Уилла Бартона — 17, а Факундо Кампаццо — 16.

Если Джамал Маррей, Майкл Портер и Пи Джей Дозьер точно не выйдут на площадку, то Никола Йокич и Бонс Хиланд еще сохраняют шансы восстановиться после травм.

Прогноз и ставка

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Майами» — 1.36, победа «Денвера» — 3.20.

«Наггетс» переживают далеко не лучшие времена. Ввиду отсутствия Маррея, Портера и Дозьера, а также неопределенного статуса Йокича, можно начать беспокоиться о перспективах команды Майка Мэлоуна.

Честно говоря, Йокич вряд ли сыграет здесь, поскольку в предыдущей очной встрече именно он нанес травму Моррису, умышленно врезавшись ему в спину. И если он выйдет на паркет, можно ожидать, что игроки «Хит» будут мстить.

Итак, у флоридцев нет настолько больших кадровых проблем и они выиграли шесть из восьми последних матчей. Наш прогноз и ставка — «победа "Майами" с форой -6,5» за 1.90.

Также возьмем «индивидуальный тотал "Денвера" меньше 102,5» за 1.81, учитывая тот факт, что почти все лидеры команды остаются в лазарете.