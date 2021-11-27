В субботу, 27 ноября, «Денвер» примет «Милуоки» в рамках регулярного чемпионата НБА. Встреча, которая пройдет на арене «Болл», начнется в 05:00 по московскому времени. «Денвер» — «Милуоки»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Денвер»

«Денвер» занимает десятое место в турнирной таблице Западной конференции, имея на своем счету по девять побед и поражений.

В пяти последних матчах подопечные Майка Мэлоуна поочередно уступили «Далласу» (101:111), «Филадельфии» (89:103), «Чикаго» (108:114), «Финиксу» (97:126) и «Портленду» (100:119).

В игре против «Трэйл Блэйзерс» самым результативным с 24 баллами стал Джефф Грин. Монте Моррис добавил 16 баллов, а Аарон Гордон и Уилл Бартон — по 11.

Все прогнозы на НБА

За «Денвер» пока не готовы играть Пи Джей Дозьер, Джамал Маррей и Майкл Портер. Участие Николы Йокича и Бонса Хиланда остается под вопросом.

«Милуоки»

«Милуоки» расположился на шестой строчке в турнирной таблице Восточной конференции с 11 победами и восемью поражениями.

Действующая победная серия команды Майка Буденхольцера насчитывает пять матчей, а последней жертвой «Бакс» стал «Детройт» (114:93).

В этой встрече Яннис Адетокунбо записал на свой счет 33 очка, 7 подборов и 5 передач. Бобби Портис оформил дабл-дабл из 28 очков и 10 подборов. Джру Холидэй отметился 22 очками, 8 подборами и 6 передачами.

После травм у «Милуоки» восстанавливаются Брук Лопес, Донте Дивинченцо, Семи Оджелей и Родни Худ.

Прогноз и ставка

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество гостям: победа «Милуоки» — 1.61, победа «Денвера» — 2.30.

Даже для здоровых «Наггетс» эта игра стала бы настоящим испытанием, поскольку действующие чемпионы начинают набирать обороты, а «Денвер» никак не может нащупать свою игру из-за переполненного лазарета.

Если Йокич и вернется на площадку, то «Наггетс» все равно не хватит глубины состава, так как нехватка Маррея и Портера ощущалась гораздо раньше. Исходя из этого, наш прогноз и ставка — «победа "Милуоки" с форой -3,5» за 1.90.

Также возьмем «тотал меньше 213,5» за 1.90. Баскетболисты будут довольно свежи после дополнительного выходного, поэтому способны активно отыграть в обороне, особенно это касается «Денвера», для которого жизненно важно сдержать Янниса и компанию.