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    «Денвер» — «Милуоки». Прогноз (к. 1.90) и ставки на матч регулярного чемпионата НБА 27 ноября 2021 года

    Прогнозы на баскетбол Прогнозы на НБА Прогнозы на Денвер Наггетс Прогнозы на Милуоки Бакс
    Прогноз и ставки на «Денвер» — «Милуоки»
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    Яннис Адетокунбо
    В субботу, 27 ноября, «Денвер» примет «Милуоки» в рамках регулярного чемпионата НБА. Встреча, которая пройдет на арене «Болл», начнется в 05:00 по московскому времени. «Денвер» — «Милуоки»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Денвер»

    «Денвер» занимает десятое место в турнирной таблице Западной конференции, имея на своем счету по девять побед и поражений.

    В пяти последних матчах подопечные Майка Мэлоуна поочередно уступили «Далласу» (101:111), «Филадельфии» (89:103), «Чикаго» (108:114), «Финиксу» (97:126) и «Портленду» (100:119).

    В игре против «Трэйл Блэйзерс» самым результативным с 24 баллами стал Джефф Грин. Монте Моррис добавил 16 баллов, а Аарон Гордон и Уилл Бартон — по 11.

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    За «Денвер» пока не готовы играть Пи Джей Дозьер, Джамал Маррей и Майкл Портер. Участие Николы Йокича и Бонса Хиланда остается под вопросом.

    «Милуоки»

    «Милуоки» расположился на шестой строчке в турнирной таблице Восточной конференции с 11 победами и восемью поражениями.

    Действующая победная серия команды Майка Буденхольцера насчитывает пять матчей, а последней жертвой «Бакс» стал «Детройт» (114:93).

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    • В этой встрече Яннис Адетокунбо записал на свой счет 33 очка, 7 подборов и 5 передач. Бобби Портис оформил дабл-дабл из 28 очков и 10 подборов. Джру Холидэй отметился 22 очками, 8 подборами и 6 передачами.

    После травм у «Милуоки» восстанавливаются Брук Лопес, Донте Дивинченцо, Семи Оджелей и Родни Худ.

    Прогноз и ставка

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество гостям: победа «Милуоки» — 1.61, победа «Денвера» — 2.30.

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    Даже для здоровых «Наггетс» эта игра стала бы настоящим испытанием, поскольку действующие чемпионы начинают набирать обороты, а «Денвер» никак не может нащупать свою игру из-за переполненного лазарета.

    Если Йокич и вернется на площадку, то «Наггетс» все равно не хватит глубины состава, так как нехватка Маррея и Портера ощущалась гораздо раньше. Исходя из этого, наш прогноз и ставка — «победа "Милуоки" с форой -3,5» за 1.90.

    Также возьмем «тотал меньше 213,5» за 1.90. Баскетболисты будут довольно свежи после дополнительного выходного, поэтому способны активно отыграть в обороне, особенно это касается «Денвера», для которого жизненно важно сдержать Янниса и компанию.

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    «Денвер» — «Милуоки»: прогноз, ставка (1.90), статистика, коэффициенты матча 27.11.2021. Прогнозы на баскетбол. Вернется ли Йокич в строй к игре против Янниса?
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