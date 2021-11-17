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    Реабилитируется ли «Юта» за последние неудачи?

    «Юта» — «Филадельфия». Прогноз (к. 1.85) и ставки на матч регулярного чемпионата НБА 17 ноября 2021 года

    Прогнозы на баскетбол Прогнозы на НБА Прогнозы на Юта Джаз Прогнозы на Филадельфия Сиксерс
    Прогноз и ставки на «Юта» — «Филадельфия»
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    Донован Митчелл
    В среду, 17 ноября, «Юта» примет «Филадельфию» в рамках регулярного чемпионата НБА. Встреча, которая пройдет на арене «Вивинт Смарт Хоум», начнется в 06:00 по московскому времени. «Юта» — «Филадельфия»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Юта»

    «Юта» занимает шестое место в турнирной таблице Западной конференции, имея на своем счету восемь побед и пять поражений.

    В пяти последних матчах подопечные Куина Снайдера выиграли лишь раз — 10 ноября у «Атланты» (110:98).

    Накануне же они уступили «Майами» (105:111), несмотря на 26 очков Бояна Богдановича и 25 баллов Джордана Кларксона.

    Донован Митчелл отметился 22 баллами, а Майк Конли за 27 минут и вовсе набрал лишь 6 очков.

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    После травмы у «Юты» восстанавливается только форвард Руди Гэй.

    «Филадельфия»

    «Филадельфия» идет седьмой в Восточной конференции с восемью победами и шестью поражениями.

    После серии из шести побед подряд команда Дока Риверса проиграла четыре встречи, три из которых прошли на ее арене.

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    • В своем последнем матче «Сиксерс» в гостях уступили «Индиане» (113:118). Тобиас Харрис оформил дабл-дабл из 32 очков и 11 подборов. Тайриз Макси добавил 24 очка, а Дэнни Грин — 14.

    Из-за травм за «Филадельфию» вряд ли сыграют Грин, Грант Риллер и Аарон Хенри. Джоэл Эмбиид и Матисс Тибулл не выходят на площадку из-за положительного теста на коронавирус.

    Прогноз и ставка

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Юты» — 1.25, победа «Филадельфии» — 4.10.

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    Что-то нам подсказывает, что «Сиксерс» попадут под каток под названием «Джаз». Почему? Основная причина заключается в ослабленном составе. Играть без Эмбиида, Грина и Тибулла против озлобленного двумя подряд поражениями соперника крайне сложно.

    И ведь не стоит забывать, что «Фила» до сих пор не уладила конфликт с Беном Симмонсом, который висит на шее команды тяжким грузом.

    У коллектива из Солт-Лейк-Сити есть все, чтобы реабилитироваться за последние неудачи. Наш прогноз и ставка — «победа "Юты" с форой -8,5» за 1.85.

    Еще один вариант — «индивидуальный тотал "Филадельфии" меньше 105,5» за 1.82.

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    «Юта» — «Филадельфия»: прогноз, ставка (1.85), статистика, коэффициенты матча 17.11.2021. Прогнозы на баскетбол. Реабилитируется ли «Юта» за последние неудачи?
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