В среду, 10 ноября, «Юта» примет «Атланту» в рамках регулярного чемпионата НБА. Встреча, которая пройдет на арене «Вивинт Смарт Хоум», начнется в 05:00 по московскому времени. «Юта» — «Атланта»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Юта»

«Юта» занимает третье место в турнирной таблице Западной конференции, имея на своем счету семь побед и три поражения.

Подопечные Куина Снайдера здорово начали сезон, но в двух последних матчах уступили «Майами» (115:118) и «Орландо» (100:107).

В игре с «Мэджик» Донован Митчелл набрал 21 очко, реализовав лишь 2 трехочковых из 12. Руди Гобер оформил дабл-дабл из 21 очка и 15 подборов.

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Примечательно, что за весь матч баскетболисты «Джаз» из-за дуги реализовали 8 бросков из 42.

После травм у «Юты» восстанавливаются Руди Гэй и Элайджа Хьюз.

«Атланта»

«Атланта» идет 13-й в турнирной таблице Восточной конференции с четырьмя победами и семью поражениями.

Действующая серия поражений команды Нэйта Макмиллана насчитывает четыре встречи, в последней из которых она не справилась с «Голден Стэйт» (113:127).

Трей Янг записал себе в актив 28 очков и 9 передач, Богдан Богданович добавил 17 баллов, а Джон Коллинс — 19.

У «Атланты» среди травмированных значится только Оньека Оконгву.

Прогноз и ставка

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Юты» — 1.34, победа «Атланты» — 3.10.

Следует отметить, что эти команды уже встречались несколько дней назад в Атланте, где гости победили со счетом 116:98, даже несмотря на то, что в составе «Джаз» не было Митчелла.

Что-то нам подсказывает, что и в этот раз «Атланте» не удастся прервать серию поражению, тем более что коллективу из Солт-Лейк-Сити тоже нужна победа после двух неудач подряд. Наш прогноз и ставка — «победа "Юты" с форой -6,5» за 1.87.

Также возьмем «тотал больше 221,5» за 1.87. В первой очной встрече команды не пробили этот тотал, но в этот раз, когда составы будут более укомплектованными, можно ожидать яркой перестрелки.