ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на баскетбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Александр ОвечкинНХЛ. «Вашингтон» обыграл «Баффало», Овечкин вышел на 4-е место среди лучших снайперов в истории Андрей Шевченко Рядом с мечтой. Шевченко снова едет покорять Италию Эдинсон КаваниТрансферный дайджест. 2-8 ноября
  • 12:11
    • Лунев может сменит клубную прописку
  • 10:15
    • Овечкин — первая звезда дня в НХЛ
  • 09:45
    • «Лейкерс» дожали «Шарлотт» в овертайме, Карри набрал 50 очков в матче с «Атлантой»
  • 09:17
    • Арустамян: ЦСКА планирует качественно усилить состав зимой
  • 09:08
    • Погба пропустит ближайшие матчи сборной Франции
  • 08:17
    • «Зенит» может купить полузащитника «Бока Хуниорс»
    Все новости спорта

    Сможет ли «Юта» повторно обыграть «Атланту»?

    «Юта» — «Атланта». Прогноз (к. 1.87) и ставки на матч регулярного чемпионата НБА 10 ноября 2021 года

    Прогнозы на баскетбол Прогнозы на НБА Прогнозы на Юта Джаз Прогнозы на Атланта Хоукс
    Прогноз и ставки на «Юта» — «Атланта»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Донован Митчелл
    В среду, 10 ноября, «Юта» примет «Атланту» в рамках регулярного чемпионата НБА. Встреча, которая пройдет на арене «Вивинт Смарт Хоум», начнется в 05:00 по московскому времени. «Юта» — «Атланта»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Юта»

    «Юта» занимает третье место в турнирной таблице Западной конференции, имея на своем счету семь побед и три поражения.

    Подопечные Куина Снайдера здорово начали сезон, но в двух последних матчах уступили «Майами» (115:118) и «Орландо» (100:107).

    В игре с «Мэджик» Донован Митчелл набрал 21 очко, реализовав лишь 2 трехочковых из 12. Руди Гобер оформил дабл-дабл из 21 очка и 15 подборов.

    Все прогнозы на НБА

    Примечательно, что за весь матч баскетболисты «Джаз» из-за дуги реализовали 8 бросков из 42.

    После травм у «Юты» восстанавливаются Руди Гэй и Элайджа Хьюз.

    «Атланта»

    «Атланта» идет 13-й в турнирной таблице Восточной конференции с четырьмя победами и семью поражениями.

    Действующая серия поражений команды Нэйта Макмиллана насчитывает четыре встречи, в последней из которых она не справилась с «Голден Стэйт» (113:127).

  • Рядом с мечтой. Шевченко снова едет покорять Италию
  • Только теперь в качестве главного тренера и не в «Милане» (пока что)
  • Вчера

    • Трей Янг записал себе в актив 28 очков и 9 передач, Богдан Богданович добавил 17 баллов, а Джон Коллинс — 19.

    У «Атланты» среди травмированных значится только Оньека Оконгву.

    Прогноз и ставка

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Юты» — 1.34, победа «Атланты» — 3.10.

    1000$ИгратьБонус новым игрокам1win 122ИгратьУдвоение вашего депозита22bet

    Следует отметить, что эти команды уже встречались несколько дней назад в Атланте, где гости победили со счетом 116:98, даже несмотря на то, что в составе «Джаз» не было Митчелла.

    Что-то нам подсказывает, что и в этот раз «Атланте» не удастся прервать серию поражению, тем более что коллективу из Солт-Лейк-Сити тоже нужна победа после двух неудач подряд. Наш прогноз и ставка — «победа "Юты" с форой -6,5» за 1.87.

    Также возьмем «тотал больше 221,5» за 1.87. В первой очной встрече команды не пробили этот тотал, но в этот раз, когда составы будут более укомплектованными, можно ожидать яркой перестрелки.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.82
  • Прогноз на матч Маррей — Дурасович
  • Теннис
  • Сегодня в 20:00
    •  4.69
  • Экспресс дня 9 ноября
  • Сегодня в 23:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Нью-Джерси — Флорида
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  2.23
  • Прогноз на матч Тампа-Бэй — Каролина
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  3.02
  • Прогноз на матч Чикаго — Питтсбург
  • Хоккей
  • Завтра в 04:30
    •  2.06
  • Прогноз на матч Калгари — Сан-Хосе
  • Хоккей
  • Завтра в 05:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Клипперс — Портленд
  • Баскетбол
  • Завтра в 06:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Вегас — Сиэтл
  • Хоккей
  • Завтра в 06:00
    •  2.62
  • Прогноз на матч Германия U19 — Фарерские острова U19
  • Футбол
  • Завтра в 15:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Англия U19 — Андорра U19
  • Футбол
  • Завтра в 15:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Россия U19 — Греция U19
  • Футбол
  • Завтра в 16:00
    •  2.09
  • Прогноз на матч Франция U19 — Албания U19
  • Футбол
  • Завтра в 16:00
    •  3.39
  • Экспресс дня 10 ноября
  • Завтра в 17:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Испания U19 — Люксембург U19
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Юта» — «Атланта»: прогноз, ставка (1.87), статистика, коэффициенты матча 10.11.2021. Прогнозы на баскетбол. Сможет ли «Юта» повторно обыграть «Атланту»?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры