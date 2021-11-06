В субботу, 6 ноября, «Сакраменто» примет «Шарлотт» в рамках регулярного чемпионата НБА. Встреча, которая пройдет на арене «Голден Уан-центр», начнется в 05:00 по московскому времени. «Сакраменто» — «Шарлотт»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Сакраменто»

«Сакраменто» на старте сезона имеет равное количество побед и поражений — по четыре. При этом команда Люка Уолтона даже в проигранных матчах показывала зубы, не проигрывая с большей разницей, чем «-12».

Уступив «Юте» (113:119) 3 ноября, «Кингз» дома разобрались с «Нью-Орлеаном» (112:99), когда Харрисон Барнс набрал 23 очка, а Тайрис Халибертон — 20.

В целом сразу семь игроков калифорнийской команды перешагнули отметку в 10 баллов, показав зрелую коллективную игру.

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Кадровых потерь у «Сакраменто» сейчас нет.

«Шарлотт»

«Шарлотт» в девяти проведенных матчах одержал пять побед. Команда Джеймса Боррего уверенно стартовала, но затем начала буксовать, проиграв три из четырех предыдущих встреч.

В своей последней игре «Хорнетс» уступили «Голден Стэйт» (92:114), несмотря на 32 очка и 9 подборов Майлса Бриджеса.

Гордон Хэйворд оформил дабл-дабл из 23 очков и 11 подборов, тогда как Ламело Болл отметился 14 баллами и промазал все 6 попыток из-за дуги.

Участие Болла в ближайшей встрече остается под вопросом, как и Пи Джея Вашингтона.

Прогноз и ставка

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Сакраменто» — 1.85, победа «Шарлотт» — 2.00.

В данной паре довольно сложно определить фаворита, поскольку у «Кингз» будет преимущество домашней площадки и здоровый состав, но «Хорнетс» в целом сильнее как команда, которой иногда просто не хватает стабильного броска.

В связи с этим наш прогноз и ставка — «тотал больше 225,5» за 1.90. Обе команды не отличаются продуктивной работой в обороне, зато у них хватает баскетболистов, способных набирать очки.

Также возьмем «тотал Де'Аарона Фокса больше 21,5» за 1.80. Защитник «Сакраменто» постепенно набирает обороты, а в игре с таким противником, как «Шарлотт» ему должно быть проще набирать очки.