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    Сможет ли «Сакраменто» обыграть «Шарлотт»?

    «Сакраменто» — «Шарлотт». Прогноз (к. 1.90) и ставки на матч регулярного чемпионата НБА 6 ноября 2021 года

    Прогнозы на баскетбол Прогнозы на НБА Прогнозы на Сакраменто Кингз Прогнозы на Шарлотт Хорнетс
    Прогноз и ставки на «Сакраменто» — «Шарлотт»
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    Де'Аарон Фокс
    В субботу, 6 ноября, «Сакраменто» примет «Шарлотт» в рамках регулярного чемпионата НБА. Встреча, которая пройдет на арене «Голден Уан-центр», начнется в 05:00 по московскому времени. «Сакраменто» — «Шарлотт»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Сакраменто»

    «Сакраменто» на старте сезона имеет равное количество побед и поражений — по четыре. При этом команда Люка Уолтона даже в проигранных матчах показывала зубы, не проигрывая с большей разницей, чем «-12».

    Уступив «Юте» (113:119) 3 ноября, «Кингз» дома разобрались с «Нью-Орлеаном» (112:99), когда Харрисон Барнс набрал 23 очка, а Тайрис Халибертон — 20.

    В целом сразу семь игроков калифорнийской команды перешагнули отметку в 10 баллов, показав зрелую коллективную игру.

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    Кадровых потерь у «Сакраменто» сейчас нет.

    «Шарлотт»

    «Шарлотт» в девяти проведенных матчах одержал пять побед. Команда Джеймса Боррего уверенно стартовала, но затем начала буксовать, проиграв три из четырех предыдущих встреч.

    В своей последней игре «Хорнетс» уступили «Голден Стэйт» (92:114), несмотря на 32 очка и 9 подборов Майлса Бриджеса.

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    • Гордон Хэйворд оформил дабл-дабл из 23 очков и 11 подборов, тогда как Ламело Болл отметился 14 баллами и промазал все 6 попыток из-за дуги.

    Участие Болла в ближайшей встрече остается под вопросом, как и Пи Джея Вашингтона.

    Прогноз и ставка

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Сакраменто» — 1.85, победа «Шарлотт» — 2.00.

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    В данной паре довольно сложно определить фаворита, поскольку у «Кингз» будет преимущество домашней площадки и здоровый состав, но «Хорнетс» в целом сильнее как команда, которой иногда просто не хватает стабильного броска.

    В связи с этим наш прогноз и ставка — «тотал больше 225,5» за 1.90. Обе команды не отличаются продуктивной работой в обороне, зато у них хватает баскетболистов, способных набирать очки.

    Также возьмем «тотал Де'Аарона Фокса больше 21,5» за 1.80. Защитник «Сакраменто» постепенно набирает обороты, а в игре с таким противником, как «Шарлотт» ему должно быть проще набирать очки.

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    «Сакраменто» — «Шарлотт»: прогноз, ставка (1.90), статистика, коэффициенты матча 06.11.2021. Прогнозы на баскетбол. Сможет ли «Сакраменто» обыграть «Шарлотт»?
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