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    Насколько удачным выйдет выезд «Майами» в Даллас?

    «Даллас» — «Майами». Прогноз (к. 1.87) и ставки на матч регулярного чемпионата НБА 3 ноября 2021 года

    Прогнозы на баскетбол Прогнозы на НБА Прогнозы на Даллас Маверикс Прогнозы на Майами Хит
    Прогноз и ставки на «Даллас» — «Майами»
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    Джимми Батлер
    В среду, 3 ноября, «Даллас» примет «Майами» в рамках регулярного чемпионата НБА. Встреча, которая пройдет на арене «Американ Эйрлайнс-центр», начнется в 02:30 по московскому времени. «Даллас» — «Майами»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Даллас»

    «Даллас» начал сезон с четырех побед в шести матчах, что можно назвать неплохим результатом, хотя вопросы к подбору игроков остаются.

    Ожидаемо лидером команды является Лука Дончич, набирая 22,5 очка за игру, а вот дальше идет Тим Хардуэй с показателем 13,3 балла.

    Многие надеялись, что Кристапс Порзингис покажет звездную форму в этом сезоне, однако латвиец вновь отправился в лазарет.

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    31 октября «Маверикс» у себя дома одолели «Сакраменто» (105:99). Дончич записал себе в актив 23 очка, 10 передач и 8 подборов, а Хардуэй добавил 16 баллов.

    Среди травмированных у «Далласа» значится не только Порзингис, но и Макси Клебер.

    «Майами»

    «Майами» и вовсе выдал блестящую серию, одержав пять побед в шести матчах регулярного чемпионата. Среди жертв флоридцев можно выделить «Бруклин» и «Милуоки».

    В своей последней встрече баскетболисты «Хит» разобрались с «Мемфисом» (129:103), когда Джимми Батлер набрал 27 очков, а Тайлер Хирро — 22.

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    • Хирро, к слову, уже сделал весомую заявку на звание «лучшего шестого игрока» по итогам сезона. Здорово играет и Бэм Адебайо, в среднем набирая больше 20 баллов за игру, да и Кайл Лаури стал отличным дополнением для этой команды.

    У «Майами» все еще травмированы Адебайо, Виктор Оладипо и Макс Страс.

    Прогноз и ставка

    В предстоящем матче букмекеры не видят явного фаворита: победа «Далласа» — 1.87, победа «Майами» — 1.87.

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    Флоридцы выдали один из лучших стартов в регулярном чемпионате и пока не подают никаких признаков замедления.

    Даже в отсутствии Адебайо «Хит» выиграл обе встречи, и ожидается, что результат будет положительным, даже если центровой не будет доступен в среду.

    У «Майами» есть достаточно опыта и атлетизма, чтобы усложнить жизнь «Маверикс». Конечно, Дончич способен выдать яркую игру, но у него нет стабильной помощи со стороны партнеров. Исходя из этого, наш прогноз и ставка — «победа гостей».

    В победных матчах этого сезона «Майами» безжалостен в атаке, поэтому еще один вариант — «индивидуальный тотал "Хит" больше 106,5» за 1.77.

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    «Даллас» — «Майами»: прогноз, ставка (1.87), статистика, коэффициенты матча 03.11.2021. Прогнозы на баскетбол. Насколько удачным выйдет выезд «Майами» в Даллас?
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