«Даллас»
«Даллас» начал сезон с четырех побед в шести матчах, что можно назвать неплохим результатом, хотя вопросы к подбору игроков остаются.
Ожидаемо лидером команды является Лука Дончич, набирая 22,5 очка за игру, а вот дальше идет Тим Хардуэй с показателем 13,3 балла.
Многие надеялись, что Кристапс Порзингис покажет звездную форму в этом сезоне, однако латвиец вновь отправился в лазарет.
31 октября «Маверикс» у себя дома одолели «Сакраменто» (105:99). Дончич записал себе в актив 23 очка, 10 передач и 8 подборов, а Хардуэй добавил 16 баллов.
Среди травмированных у «Далласа» значится не только Порзингис, но и Макси Клебер.
«Майами»
«Майами» и вовсе выдал блестящую серию, одержав пять побед в шести матчах регулярного чемпионата. Среди жертв флоридцев можно выделить «Бруклин» и «Милуоки».
В своей последней встрече баскетболисты «Хит» разобрались с «Мемфисом» (129:103), когда Джимми Батлер набрал 27 очков, а Тайлер Хирро — 22.
Хирро, к слову, уже сделал весомую заявку на звание «лучшего шестого игрока» по итогам сезона. Здорово играет и Бэм Адебайо, в среднем набирая больше 20 баллов за игру, да и Кайл Лаури стал отличным дополнением для этой команды.
У «Майами» все еще травмированы Адебайо, Виктор Оладипо и Макс Страс.
Прогноз и ставка
В предстоящем матче букмекеры не видят явного фаворита: победа «Далласа» — 1.87, победа «Майами» — 1.87.
Флоридцы выдали один из лучших стартов в регулярном чемпионате и пока не подают никаких признаков замедления.
Даже в отсутствии Адебайо «Хит» выиграл обе встречи, и ожидается, что результат будет положительным, даже если центровой не будет доступен в среду.
У «Майами» есть достаточно опыта и атлетизма, чтобы усложнить жизнь «Маверикс». Конечно, Дончич способен выдать яркую игру, но у него нет стабильной помощи со стороны партнеров. Исходя из этого, наш прогноз и ставка — «победа гостей».
В победных матчах этого сезона «Майами» безжалостен в атаке, поэтому еще один вариант — «индивидуальный тотал "Хит" больше 106,5» за 1.77.