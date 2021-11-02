«Бостон»
«Бостон» неудачно начал сезон, одержав всего две победы в шести сыгранных матчах регулярного чемпионата.
Накануне «Селтикс» проиграли «Вашингтону» (112:115 ОТ), хотя были очень близки к успеху.
Единственным положительным моментом недавнего поражения стали выступления Джейсона Тейтума и Джейлена Брауна, которые набрали 27 и 34 очка соответственно, пусть и с очень низкой эффективностью бросков.
Тейтуму и Брауну в начале сезона не хватает поддержки со стороны партнеров, и если ничего не менять, то «Селтикс» могут остаться без плей-офф.
«Чикаго»
«Чикаго» на старте сезона одержал пять побед в шести матчах, что позволяет ему быть одним из лидеров Восточной конференции.
В своем последнем матче «Буллз» потрясающе сыграли против «Юты» (107:99), доказав самим себе, что способны играть на равных даже против элитных команд.
Демар Дерозан и Зак Лавин, набрав 32 и 26 очков, обеспечили нужный результат, а разыгрывающий Лонзо Болл и центровой Никола Вучевич отлично исполнили свои роли, так что главный тренер Билли Донован может быть доволен.
У «Чикаго» после травм восстанавливаются Патрик Уильямс и Коби Уайт.
Прогноз и ставка
В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Бостона» — 1.78, победа «Чикаго» — 1.97.
На самом деле не имеет значения тот факт, что команды сыграют на арене «Ти-Ди Гарден». В любом месте «Буллз» будут более полноценным баскетбольным коллективом.
Игра Дерозана против «Юты» должна послужить напоминанием всем остальным о том, что «Чикаго» наконец-то добавил глубины в свой состав. Теперь у «быков» есть несколько игроков, способных при необходимости набрать в районе 30 очков, чего раньше не было.
Для «Селтикс» это большая проблема, ведь они никак не наладят игру в обороне, позволяя соперникам в среднем набирать 118,3 очка за игру. Исходя из этого, наш прогноз и ставка — «победа "Чикаго" с форой +1,5» за 1.92.
Также возьмем «индивидуальный тотал "Чикаго" больше 108,5» за 1.87.