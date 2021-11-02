ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на баскетбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Игорь Шестеркин помог «Рейнджерс» обыграть «Сиэтл»НХЛ. «Рейнджерс» победили «Сиэтл», Шестеркин стал первой звездой матча Игроки «Сочи»Бенефис Кассьеры и место в «зоне трех». «Сочи» на выезде обыграл «Арсенал» Эмиль Смит-РоуАПЛ. Победы «Челси» и «Арсенала», «Ман Сити» и «Ливерпуль» потеряли очки, «МЮ» разгромил «Тоттенхэм»
  • 10:35
    • Быков призвал ФХР включить Хартли в штаб сборной России на ОИ-2022
  • 09:56
    • «Тоттенхэм» попытается назначить Конте главным тренером
  • 09:00
    • «Лейкерс» обыграли «Хьюстон», «Милуоки» уступил «Юте»
  • 08:19
    • Ван де Бек может перейти в «Барселону»
  • 08:06
    • Месси сообщил о желании вернуться в «Барселону»
  • 00:58
    • «Реал Сосьедад» упустил победу в баскском дерби с «Атлетиком»
  • 00:44
    • «Милан» в меньшинстве обыграл «Рому» и догнал «Наполи»
    Все новости спорта

    Выстоит ли «Бостон» в матче с «Чикаго»?

    «Бостон» — «Чикаго». Прогноз (1.92) и ставки на матч регулярного чемпионата НБА 2 ноября 2021 года

    Прогнозы на баскетбол Прогнозы на НБА Прогнозы на Бостон Селтикс Прогнозы на Чикаго Буллз
    Прогноз и ставки на «Бостон» — «Чикаго»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Демар Дерозан
    Во вторник, 2 ноября, «Бостон» примет «Чикаго» в рамках регулярного чемпионата НБА. Встреча, которая пройдет на арене «Ти-Ди Гарден», начнется в 02:30 по московскому времени. «Бостон» — «Чикаго»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Бостон»

    «Бостон» неудачно начал сезон, одержав всего две победы в шести сыгранных матчах регулярного чемпионата.

    Накануне «Селтикс» проиграли «Вашингтону» (112:115 ОТ), хотя были очень близки к успеху.

    Единственным положительным моментом недавнего поражения стали выступления Джейсона Тейтума и Джейлена Брауна, которые набрали 27 и 34 очка соответственно, пусть и с очень низкой эффективностью бросков.

    Все прогнозы на НБА

    Тейтуму и Брауну в начале сезона не хватает поддержки со стороны партнеров, и если ничего не менять, то «Селтикс» могут остаться без плей-офф.

    «Чикаго»

    «Чикаго» на старте сезона одержал пять побед в шести матчах, что позволяет ему быть одним из лидеров Восточной конференции.

    В своем последнем матче «Буллз» потрясающе сыграли против «Юты» (107:99), доказав самим себе, что способны играть на равных даже против элитных команд.

  • Бенефис Кассьеры и место в «зоне трех». «Сочи» на выезде обыграл «Арсенал»
  • «Сочи» на выезде обыграл тульский «Арсенал» со счетом 2:1 в матче 13 тура РПЛ
  • Вчера

    • Демар Дерозан и Зак Лавин, набрав 32 и 26 очков, обеспечили нужный результат, а разыгрывающий Лонзо Болл и центровой Никола Вучевич отлично исполнили свои роли, так что главный тренер Билли Донован может быть доволен.

    У «Чикаго» после травм восстанавливаются Патрик Уильямс и Коби Уайт.

    Прогноз и ставка

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Бостона» — 1.78, победа «Чикаго» — 1.97.

    1000$ИгратьБонус новым игрокам1win 122ИгратьУдвоение вашего депозита22bet

    На самом деле не имеет значения тот факт, что команды сыграют на арене «Ти-Ди Гарден». В любом месте «Буллз» будут более полноценным баскетбольным коллективом.

    Игра Дерозана против «Юты» должна послужить напоминанием всем остальным о том, что «Чикаго» наконец-то добавил глубины в свой состав. Теперь у «быков» есть несколько игроков, способных при необходимости набрать в районе 30 очков, чего раньше не было.

    Для «Селтикс» это большая проблема, ведь они никак не наладят игру в обороне, позволяя соперникам в среднем набирать 118,3 очка за игру. Исходя из этого, наш прогноз и ставка — «победа "Чикаго" с форой +1,5» за 1.92.

    Также возьмем «индивидуальный тотал "Чикаго" больше 108,5» за 1.87.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.17
  • Прогноз на матч Сибирь — Йокерит
  • Хоккей
  • Сегодня в 15:30
    •  2.19
  • Прогноз на матч Ак Барс — Авангард
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Райо Вальекано — Сельта
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.80
  • Прогноз на матч Хальмстад — АИК
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  1.73
  • Прогноз на матч Болонья — Кальяри
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.79
  • Прогноз на матч Валансьен — Осер
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.26
  • Прогноз на матч Вулверхэмптон — Эвертон
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Леванте — Гранада
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  4.64
  • Экспресс дня 1 ноября
  • Сегодня в 23:00
    •  2.06
  • Прогноз на матч Тампа-Бэй — Вашингтон
  • Хоккей
  • Завтра в 02:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Мемфис — Денвер
  • Баскетбол
  • Завтра в 03:00
    •  2.29
  • Прогноз на матч Динамо Минск — Динамо Москва
  • Хоккей
  • Завтра в 19:10
    •  1.94
  • Прогноз на матч СКА — Металлург Мг
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  2.34
  • Прогноз на матч ЦСКА — Автомобилист
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Бостон» — «Чикаго»: прогноз, ставка (1.92), статистика, коэффициенты матча 02.11.2021. Прогнозы на баскетбол. Выстоит ли «Бостон» в матче с «Чикаго»?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры