Во вторник, 2 ноября, «Бостон» примет «Чикаго» в рамках регулярного чемпионата НБА. Встреча, которая пройдет на арене «Ти-Ди Гарден», начнется в 02:30 по московскому времени. «Бостон» — «Чикаго»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Бостон»

«Бостон» неудачно начал сезон, одержав всего две победы в шести сыгранных матчах регулярного чемпионата.

Накануне «Селтикс» проиграли «Вашингтону» (112:115 ОТ), хотя были очень близки к успеху.

Единственным положительным моментом недавнего поражения стали выступления Джейсона Тейтума и Джейлена Брауна, которые набрали 27 и 34 очка соответственно, пусть и с очень низкой эффективностью бросков.

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Тейтуму и Брауну в начале сезона не хватает поддержки со стороны партнеров, и если ничего не менять, то «Селтикс» могут остаться без плей-офф.

«Чикаго»

«Чикаго» на старте сезона одержал пять побед в шести матчах, что позволяет ему быть одним из лидеров Восточной конференции.

В своем последнем матче «Буллз» потрясающе сыграли против «Юты» (107:99), доказав самим себе, что способны играть на равных даже против элитных команд.

Демар Дерозан и Зак Лавин, набрав 32 и 26 очков, обеспечили нужный результат, а разыгрывающий Лонзо Болл и центровой Никола Вучевич отлично исполнили свои роли, так что главный тренер Билли Донован может быть доволен.

У «Чикаго» после травм восстанавливаются Патрик Уильямс и Коби Уайт.

Прогноз и ставка

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Бостона» — 1.78, победа «Чикаго» — 1.97.

На самом деле не имеет значения тот факт, что команды сыграют на арене «Ти-Ди Гарден». В любом месте «Буллз» будут более полноценным баскетбольным коллективом.

Игра Дерозана против «Юты» должна послужить напоминанием всем остальным о том, что «Чикаго» наконец-то добавил глубины в свой состав. Теперь у «быков» есть несколько игроков, способных при необходимости набрать в районе 30 очков, чего раньше не было.

Для «Селтикс» это большая проблема, ведь они никак не наладят игру в обороне, позволяя соперникам в среднем набирать 118,3 очка за игру. Исходя из этого, наш прогноз и ставка — «победа "Чикаго" с форой +1,5» за 1.92.

Также возьмем «индивидуальный тотал "Чикаго" больше 108,5» за 1.87.