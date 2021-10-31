В воскресенье, 31 октября, «Чикаго» примет «Юту» в рамках регулярного чемпионата НБА. Встреча, которая пройдет на арене «Юнайтед-центр», начнется в 03:00 по московскому времени. «Чикаго» — «Юта»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Чикаго»

«Чикаго» просто замечательно начал сезон, одержав четыре победы подряд и подтвердив свое намерение бороться за выход в плей-офф.

Однако накануне «Буллз» все же потерпели первое поражение в сезоне от «Нью-Йорка» (103:104). Демар Дерозан имел шанс принести своей команде победу, но в последнем владении промахнулся.

Самым результативным у «Чикаго» стал Зак Лавин с 25 баллами. Последние несколько лет он считался одним из лучших данкеров, но со временем заработал репутацию и отличного исполнителя трехочковых бросков.

Все прогнозы на НБА

В СМИ проскакивала информация о том, что Лавин будет играть с травмой в этом сезоне, но пока по его игре не видно, чтобы его что-то беспокоило. На кого точно «Чикаго» не сможет рассчитывать, так это на Патрика Уильямса и Коби Уайта.

«Юта»

«Юта» еще в прошлом сезоне показала свою силу, заняв первое место в Западной конференции. К сожалению, раскрыть весь потенциал в плей-офф не получилось, поскольку во втором раунде она наткнулась на жестких «Клипперс».

В этом сезоне, однако, баскетболисты «Джаз» не собираются сдавать позиции. Они уже одержали четыре победы в четырех матчах.

Накануне подопечные Куина Снайдера уверенно разобрались с «Хьюстоном» (122:91), выдав ярчайшую командную игру, когда сразу семь баскетболистов набрали 10 или больше очков.

Лидером «Джаз» можно назвать Донована Митчелла, который в среднем за игру набирает 20 очков, но это далеко не предел его возможностей.

Среди травмированных у «Юты» значатся Руди Гэй, Майк Конли, Хассан Уайтсайд, Эрик Пэскелл и Мийе Они.

Прогноз и ставка

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество гостям: победа «Юты» — 1.52, победа «Чикаго» — 2.60.

Мы уже видим заявку «Джаз» на лидерство в Западной конференции, но пройти весь чемпионат без поражений просто нереально, и Куин Снайдер это понимает, видя, как некоторые его подопечные начинают получать повреждения.

«Юта» едет в «Юнайтед-центр» с целью победить, но «Буллз» обладают достаточно сбалансированным составом, чтобы не только навязать борьбу, но и, возможно, победить. Наш прогноз и ставка — «победа "Чикаго" с форой +5,5» за 1.83.

Мы также ждем яркой игры от Зака Лавина, поэтому еще один вариант — «тотал Зака Лавина больше 24,5» за 1.83.