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    Нанесет ли «Чикаго» первое в сезоне поражение «Юте»?

    «Чикаго» — «Юта». Прогноз (к. 1.83) и ставки на матч регулярного чемпионата НБА 31 октября 2021 года

    Прогнозы на баскетбол Прогнозы на НБА Прогнозы на Чикаго Буллз Прогнозы на Юта Джаз
    Прогноз и ставки на «Чикаго» — «Юта»
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    Зак Лавин
    В воскресенье, 31 октября, «Чикаго» примет «Юту» в рамках регулярного чемпионата НБА. Встреча, которая пройдет на арене «Юнайтед-центр», начнется в 03:00 по московскому времени. «Чикаго» — «Юта»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Чикаго»

    «Чикаго» просто замечательно начал сезон, одержав четыре победы подряд и подтвердив свое намерение бороться за выход в плей-офф.

    Однако накануне «Буллз» все же потерпели первое поражение в сезоне от «Нью-Йорка» (103:104). Демар Дерозан имел шанс принести своей команде победу, но в последнем владении промахнулся.

    Самым результативным у «Чикаго» стал Зак Лавин с 25 баллами. Последние несколько лет он считался одним из лучших данкеров, но со временем заработал репутацию и отличного исполнителя трехочковых бросков.

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    В СМИ проскакивала информация о том, что Лавин будет играть с травмой в этом сезоне, но пока по его игре не видно, чтобы его что-то беспокоило. На кого точно «Чикаго» не сможет рассчитывать, так это на Патрика Уильямса и Коби Уайта.

    «Юта»

    «Юта» еще в прошлом сезоне показала свою силу, заняв первое место в Западной конференции. К сожалению, раскрыть весь потенциал в плей-офф не получилось, поскольку во втором раунде она наткнулась на жестких «Клипперс».

    В этом сезоне, однако, баскетболисты «Джаз» не собираются сдавать позиции. Они уже одержали четыре победы в четырех матчах.

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    • Накануне подопечные Куина Снайдера уверенно разобрались с «Хьюстоном» (122:91), выдав ярчайшую командную игру, когда сразу семь баскетболистов набрали 10 или больше очков.

    Лидером «Джаз» можно назвать Донована Митчелла, который в среднем за игру набирает 20 очков, но это далеко не предел его возможностей.

    Среди травмированных у «Юты» значатся Руди Гэй, Майк Конли, Хассан Уайтсайд, Эрик Пэскелл и Мийе Они.

    Прогноз и ставка

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество гостям: победа «Юты» — 1.52, победа «Чикаго» — 2.60.

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    Мы уже видим заявку «Джаз» на лидерство в Западной конференции, но пройти весь чемпионат без поражений просто нереально, и Куин Снайдер это понимает, видя, как некоторые его подопечные начинают получать повреждения.

    «Юта» едет в «Юнайтед-центр» с целью победить, но «Буллз» обладают достаточно сбалансированным составом, чтобы не только навязать борьбу, но и, возможно, победить. Наш прогноз и ставка — «победа "Чикаго" с форой +5,5» за 1.83.

    Мы также ждем яркой игры от Зака Лавина, поэтому еще один вариант — «тотал Зака Лавина больше 24,5» за 1.83.

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    «Чикаго» — «Юта»: прогноз, ставка (1.83), статистика, коэффициенты матча 31.10.2021. Прогнозы на баскетбол. Нанесет ли «Чикаго» первое в сезоне поражение «Юте»?
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