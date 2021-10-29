В пятницу, 29 октября, «Голден Стэйт» примет «Мемфис» в рамках регулярного чемпионата НБА. Встреча, которая пройдет на арене «Чейз-центр», начнется в 05:00 по московскому времени. «Голден Стэйт» — «Мемфис»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Голден Стэйт»

«Голден Стэйт» стартовал в новом сезоне с четырехматчевой серии побед, в которой обыграл всех своих калифорнийских коллег, а также «Оклахому» (106:98).

Очень ярко играет Стеф Карри, записавший себе в актив 21, 45, 27 и 23 очка соответственно в каждой из игр. Также отметим разностороннюю игру Дрэймонда Грина, который во встрече с «Тандер» отметился 8 очками, 9 подборами и 8 передачами.

К проблемам, вызывающим беспокойство, можно отнести то, что «Уорриорз» позволяли своим соперникам реализовать 41,1 процента бросков из-за дуги. Если бы оппоненты были ориентированы на трехочковые, то подопечным Стива Керра, возможно, пришлось бы несладко.

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Среди травмированных у «Голден Стэйт» значатся Клэй Томпсон, Джеймс Уайзмен и Джонатан Куминга.

«Мемфис»

У «Мемфиса» за двумя победами подряд последовали поражения от «Лейкерс» (118:121) и «Портленда» (96:116).

Лидером «Гриззлиз» смело можно назвать Джа Моранта, который в среднем за игру набирает 30,5 очка, что является лучшим результатом во всей лиге.

От него старается не отставать второгодка Десмонд Бейн со следующими средними показателями: 19,3 очка, 4,7 подбора и 3 передачи.

При этом «Мемфис» пока не может рассчитывать на Диллона Брукса, у которого травмирована рука.

Прогноз и ставка

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Голден Стэйт» — 1.46, победа «Мемфиса» — 2.80.

Для «Гриззлиз» эта игра станет заключительной в выездном туре из четырех поединков. Кроме того, они вынуждены провести вторую встречу подряд без отдыха.

И хотя «Мемфис» не стоит недооценивать в этом сезоне, мы, пожалуй, поставим на более отдохнувших «Уорриорз».

Команда Тейлора Дженкинса не славится большим количеством реализованных трехочковых, так что у хозяев будут все шансы продлить победную серию. Наш прогноз и ставка — «победа "Голден Стэйт" с форой -5,5» за 1.92.

Ну и раз уж «Уорриорз» должны сохранить больше сил к концовке, еще один вариант — «победа "Голден Стэйт" в четвертой четверти» за 1.82.