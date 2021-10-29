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    Одержит ли «Голден Стэйт» пятую победу подряд?

    «Голден Стэйт» — «Мемфис». Прогноз (к. 1.92) и ставки на матч регулярного чемпионата НБА 29 октября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Голден Стэйт» — «Мемфис»
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    Стеф Карри
    В пятницу, 29 октября, «Голден Стэйт» примет «Мемфис» в рамках регулярного чемпионата НБА. Встреча, которая пройдет на арене «Чейз-центр», начнется в 05:00 по московскому времени. «Голден Стэйт» — «Мемфис»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Голден Стэйт»

    «Голден Стэйт» стартовал в новом сезоне с четырехматчевой серии побед, в которой обыграл всех своих калифорнийских коллег, а также «Оклахому» (106:98).

    Очень ярко играет Стеф Карри, записавший себе в актив 21, 45, 27 и 23 очка соответственно в каждой из игр. Также отметим разностороннюю игру Дрэймонда Грина, который во встрече с «Тандер» отметился 8 очками, 9 подборами и 8 передачами.

    К проблемам, вызывающим беспокойство, можно отнести то, что «Уорриорз» позволяли своим соперникам реализовать 41,1 процента бросков из-за дуги. Если бы оппоненты были ориентированы на трехочковые, то подопечным Стива Керра, возможно, пришлось бы несладко.

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    Среди травмированных у «Голден Стэйт» значатся Клэй Томпсон, Джеймс Уайзмен и Джонатан Куминга.

    «Мемфис»

    У «Мемфиса» за двумя победами подряд последовали поражения от «Лейкерс» (118:121) и «Портленда» (96:116).

    Лидером «Гриззлиз» смело можно назвать Джа Моранта, который в среднем за игру набирает 30,5 очка, что является лучшим результатом во всей лиге.

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    • От него старается не отставать второгодка Десмонд Бейн со следующими средними показателями: 19,3 очка, 4,7 подбора и 3 передачи.

    При этом «Мемфис» пока не может рассчитывать на Диллона Брукса, у которого травмирована рука.

    Прогноз и ставка

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Голден Стэйт» — 1.46, победа «Мемфиса» — 2.80.

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    Для «Гриззлиз» эта игра станет заключительной в выездном туре из четырех поединков. Кроме того, они вынуждены провести вторую встречу подряд без отдыха.

    И хотя «Мемфис» не стоит недооценивать в этом сезоне, мы, пожалуй, поставим на более отдохнувших «Уорриорз».

    Команда Тейлора Дженкинса не славится большим количеством реализованных трехочковых, так что у хозяев будут все шансы продлить победную серию. Наш прогноз и ставка — «победа "Голден Стэйт" с форой -5,5» за 1.92.

    Ну и раз уж «Уорриорз» должны сохранить больше сил к концовке, еще один вариант — «победа "Голден Стэйт" в четвертой четверти» за 1.82.

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    «Голден Стэйт» — «Мемфис»: прогноз, ставка (1.92), статистика, коэффициенты матча 29.10.2021. Прогнозы на баскетбол. Одержит ли «Голден Стэйт» пятую победу подряд?
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