прогноз на матч НБА, ставка за 2.00

В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Филадельфия» будет принимать «Нью-Йорк». Игра пройдет в Филадельфии на «Xfinity Mobile Arena» 31 октября. Начало встречи — в 02:30 по мск. Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.00.

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«Филадельфия»

Турнирная таблица: «Филадельфия» занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции, одержав четыре победы и потерпев одно поражение.

Последние матчи: «76-е» на выезде переиграли «Индиану» (114:109). Ключевую роль в победе команды сыграл Тайриз Макси, который набрал 27 очков, совершил 5 подборов и отдал 4 передачи.

Не сыграют: в лазарете команды находятся Тако Фолл, Ариэль Хукпорти, Дин Уэйд.

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Состояние команды: в матчах регулярного чемпионата «Филадельфия» одержала победы над «Милуоки» (127:116), «Кливлендом» (114:106) и «Нью-Йорком» (106:100), а также проиграла «Детройту» (93:106).

«Нью-Йорк»

Турнирная таблица: «Нью-Йорк» занимает девятое место в Восточной конференции, одержав две победы и потерпев три поражения.

Последние матчи: «никсы» на выезде одержали победу над «Чикаго» (133:127). Весомый вклад в победу команды внёс Джален Брансон, который отправил в кольцо соперника 38 очков.

Не сыграют: из-за травмы предстоящую встречу пропустит Жозе Альварадо.

Состояние команды: в стартовых матчах регулярного сезона «Никс» одержали победу над «Детройтом» (111:97) и проиграли «Орландо» (102:111), «Бостону» (103:107), «Филадельфии» (100:106).

На что ставят в матче Филадельфия — Нью-Йорк Букмекерские коэффициенты на матч Филадельфия — Нью-Йорк: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Статистика для ставок

«Нью-Йорк» занимает девятое место в Восточной конференции

«Филадельфия» занимает второе место в Восточной конференции

В этом сезоне «Филадельфия» обыграла «Нью-Йорк» (106:100)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На победу «Нью-Йорка» ставки принимаются букмекерами с коэффициентом 1.80. На победу «Филадельфии» — 2.00.

ТБ 226.5 и ТМ 226.5 принимаются с коэффициентом — 1.87 и 1.93.

Прогноз: «Филадельфия» знает подход к действующему чемпиону НБА. В первом матче сезона «76-е» одержали победу над никсами с разницей в 6 очков. Ожидаем, что хозяева снова добьются успеха над «Нью-Йорком».

2.00 Победа «Филадельфии» Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.00 на матч «Филадельфия» — «Нью-Йорк» принесёт прибыль 1000₽, общая выплата — 2000₽

Ставка: Победа «Филадельфии» с коэффициентом 2.00.

Прогноз: В первом матче сезона соперники забросили друг другу 206 очков. Не исключаем, что соперники сыграют в осторожный баскетбол во второй очной игре.

1.93 ТМ 226.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.93 на матч «Филадельфия» — «Нью-Йорк» принесёт чистый выигрыш 930₽, общая выплата — 1930₽

Ставка: ТМ 226.5 с коэффициентом 1.93.