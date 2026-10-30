прогноз на матч НБА, ставка за 1.90

В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Даллас» будет принимать «Хьюстон». Игра пройдет в Далласе на «Американ Эйрлайнс Центр» 31 октября. Начало встречи — в 03:00 по мск. Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.90.

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«Даллас»

Турнирная таблица: в турнирной таблице Западной конференции «Даллас» занимает восьмое место, одержав три победы и потерпев два поражения.

Последние матчи: «Даллас» в родных стенах переиграл «Оклахому» (120:96). Весомый вклад в победу команды внёс Купер Флэгг, который набрал 26 очков.

Не сыграют: Санти Альдама, Тарик Биберович, Кайри Ирвинг, Наджи Маршалл, Калеб Мартин, Дерек Лайвли.

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Состояние команды: в стартовых матчах регулярного чемпионата техасцы выиграли у «Майами» (113:109), «Индианы» (121:105) и проиграли «Сан-Антонио» (106:122), «Хьюстону» (110:128).

«Хьюстон»

Турнирная таблица: в турнирной таблице Западной конференции «Хьюстон» занимает первое место, одержав пять побед в пяти матчах.

Последние матчи: «Хьюстон» одержал очередную победу в регулярном чемпионате, обыграв в этот раз «Милуоки» (132:100). Важную роль в поединке сыграл Фред Ванвлит, который набрал 24 очка, сделал 6 подборов и отдал 5 передач.

Не сыграют: Стивен Адамс, Маркус Смарт.

Состояние команды: «Хьюстон» выдаёт победную серию, в которую входят также матчи против «Атланты» (120:110, 121:114), «Сан-Антонио» (114:110), «Далласа» (128:110).

На что ставят в матче Даллас — Хьюстон Букмекерские коэффициенты на матч Даллас — Хьюстон: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Статистика для ставок

«Даллас» занимает восьмое место в Западной конференции

«Хьюстон» занимает первое место в Западной конференции

В этом сезоне «Хьюстон» обыграл «Даллас» (128:110)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На победу «Хьюстона» ставки принимаются букмекерами с коэффициентом 1.37. На победу «Далласа» — 3.10.

ТБ 222.5 и ТМ 222.5 принимаются с коэффициентом — 1.70 и 2.03.

Прогноз: «Хьюстон» демонстрирует яркий баскетбол на старте сезона, команда одержала пять побед в пяти матчах и останавливаться на достигнутом не собирается. Ожидаем, что гости смогут продлить победную серию до шести игр.

1.90 Фора «Хьюстона» (-6.5) Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 1.90 на матч «Даллас» — «Хьюстон» принесёт чистый выигрыш 900₽, общая выплата — 1900₽

Ставка: Фора «Хьюстона» (-6.5) с коэффициентом 1.90.

Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

1.90 ТБ 224.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.90 на матч «Даллас» — «Хьюстон» принесёт прибыль 900₽, общая выплата — 1900₽

Ставка: ТБ 224.5 с коэффициентом 1.90.