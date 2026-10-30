В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Даллас» будет принимать «Хьюстон». Игра пройдет в Далласе на «Американ Эйрлайнс Центр» 31 октября. Начало встречи — в 03:00 по мск. Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.90.
«Даллас»
Турнирная таблица: в турнирной таблице Западной конференции «Даллас» занимает восьмое место, одержав три победы и потерпев два поражения.
Последние матчи: «Даллас» в родных стенах переиграл «Оклахому» (120:96). Весомый вклад в победу команды внёс Купер Флэгг, который набрал 26 очков.
Не сыграют: Санти Альдама, Тарик Биберович, Кайри Ирвинг, Наджи Маршалл, Калеб Мартин, Дерек Лайвли.
Состояние команды: в стартовых матчах регулярного чемпионата техасцы выиграли у «Майами» (113:109), «Индианы» (121:105) и проиграли «Сан-Антонио» (106:122), «Хьюстону» (110:128).
«Хьюстон»
Турнирная таблица: в турнирной таблице Западной конференции «Хьюстон» занимает первое место, одержав пять побед в пяти матчах.
Последние матчи: «Хьюстон» одержал очередную победу в регулярном чемпионате, обыграв в этот раз «Милуоки» (132:100). Важную роль в поединке сыграл Фред Ванвлит, который набрал 24 очка, сделал 6 подборов и отдал 5 передач.
Не сыграют: Стивен Адамс, Маркус Смарт.
Состояние команды: «Хьюстон» выдаёт победную серию, в которую входят также матчи против «Атланты» (120:110, 121:114), «Сан-Антонио» (114:110), «Далласа» (128:110).
Статистика для ставок
- «Даллас» занимает восьмое место в Западной конференции
- «Хьюстон» занимает первое место в Западной конференции
- В этом сезоне «Хьюстон» обыграл «Даллас» (128:110)
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: На победу «Хьюстона» ставки принимаются букмекерами с коэффициентом 1.37. На победу «Далласа» — 3.10.
ТБ 222.5 и ТМ 222.5 принимаются с коэффициентом — 1.70 и 2.03.
Прогноз: «Хьюстон» демонстрирует яркий баскетбол на старте сезона, команда одержала пять побед в пяти матчах и останавливаться на достигнутом не собирается. Ожидаем, что гости смогут продлить победную серию до шести игр.
Ставка: Фора «Хьюстона» (-6.5) с коэффициентом 1.90.
Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.
Ставка: ТБ 224.5 с коэффициентом 1.90.