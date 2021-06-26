В субботу, 26 июня, «Милуоки» примет «Атланту» во втором матче финальной серии Восточной конференции. Встреча, которая пройдет на арене «Файсерв-форум», начнется в 03:30 по московскому времени. «Милуоки» — «Атланта»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Милуоки»

«Милуоки», похоже, так долго праздновал свою захватывающую победу над «Бруклином» в седьмом матче второго раунда, что не успел настроиться на первую домашнюю встречу с «Атлантой» (113:116).

По ходу игры «Бакс» имели преимущество в счете, но пропустили рывок соперника в третьей и четвертой четверти.

Яннис Адетокунбо едва не дотянул до трипл-дабла — 34 очка, 12 подборов и 9 передач. Джру Холидэй добавил 33 балла и 10 передач, а Крис Миддлтон — 15 очков.

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Хозяева реализовали лишь 22 процента трехочковых, тогда как в регулярном чемпионате этот показатель у них находился на уровне 39 процентов.

В списке травмированных у «Милуоки» значится только Донте Дивинченцо, выбывший до конца сезона.

«Атланта»

«Атланта» шокировала многих экспертов, когда обыграла «Милуоки» на его площадке в первом матче финальной серии Восточной конференции.

Наибольший вклад в успех «Хоукс» внес Трей Янг, который записал себе в актив 48 очков и 13 результативных передач.

Именно Янг возглавил команду в самый важный момент, когда она сделала рывок в третьей четверти и значительно сократила отставание в счете.

Джон Коллинс оформил дабл-дабл из 23 очков и 15 подборов, а Клинт Капела набрал 12 баллов при 19 подборах.

В лазарете «Атланты» остаются Брэндон Гудвин и Деандре Хантер, которые больше не сыграют в этом сезоне.

Прогноз и ставки

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Милуоки» — 1.33, победа «Атланты» — 3.30.

Удивительно, но в «Хоукс» по-прежнему не верят, даже после того, что они сделали в первой игре.

Конечно, «Бакс» находятся в опасном положении, в котором проигрывать ну никак нельзя. Они отдадут все силы на то, чтобы сравнять счет в серии.

Но кто сказал, что подопечные Нэйта Макмиллана так просто сдадутся? Янг сейчас невероятно стабильны, его партнеры тоже борются, не щадя себя, поэтому наш прогноз и ставка — «победа "Атланты" с форой +7,5» за 1.90.

Еще более дерзкая ставка — «победа "Атланты" в первой половине». Коэффициент на это событие равен 3.15.