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    Продолжит ли «Атланта» удивлять?

    «Милуоки» — «Атланта». Прогноз (к. 1.90) и ставки на матч плей-офф НБА 26 июня 2021 года

    Прогнозы на баскетбол Прогнозы на НБА Прогнозы на Милуоки Бакс Прогнозы на Атланта Хоукс
    Прогноз и ставки на «Милуоки» — «Атланта»
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    Трей Янг
    В субботу, 26 июня, «Милуоки» примет «Атланту» во втором матче финальной серии Восточной конференции. Встреча, которая пройдет на арене «Файсерв-форум», начнется в 03:30 по московскому времени. «Милуоки» — «Атланта»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Милуоки»

    «Милуоки», похоже, так долго праздновал свою захватывающую победу над «Бруклином» в седьмом матче второго раунда, что не успел настроиться на первую домашнюю встречу с «Атлантой» (113:116).

    По ходу игры «Бакс» имели преимущество в счете, но пропустили рывок соперника в третьей и четвертой четверти.

    Яннис Адетокунбо едва не дотянул до трипл-дабла — 34 очка, 12 подборов и 9 передач. Джру Холидэй добавил 33 балла и 10 передач, а Крис Миддлтон — 15 очков.

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    Хозяева реализовали лишь 22 процента трехочковых, тогда как в регулярном чемпионате этот показатель у них находился на уровне 39 процентов.

    В списке травмированных у «Милуоки» значится только Донте Дивинченцо, выбывший до конца сезона.

    «Атланта»

    «Атланта» шокировала многих экспертов, когда обыграла «Милуоки» на его площадке в первом матче финальной серии Восточной конференции.

    Наибольший вклад в успех «Хоукс» внес Трей Янг, который записал себе в актив 48 очков и 13 результативных передач.

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    • Именно Янг возглавил команду в самый важный момент, когда она сделала рывок в третьей четверти и значительно сократила отставание в счете.

    Джон Коллинс оформил дабл-дабл из 23 очков и 15 подборов, а Клинт Капела набрал 12 баллов при 19 подборах.

    В лазарете «Атланты» остаются Брэндон Гудвин и Деандре Хантер, которые больше не сыграют в этом сезоне.

    Прогноз и ставки

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Милуоки» — 1.33, победа «Атланты» — 3.30.

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    Удивительно, но в «Хоукс» по-прежнему не верят, даже после того, что они сделали в первой игре.

    Конечно, «Бакс» находятся в опасном положении, в котором проигрывать ну никак нельзя. Они отдадут все силы на то, чтобы сравнять счет в серии.

    Но кто сказал, что подопечные Нэйта Макмиллана так просто сдадутся? Янг сейчас невероятно стабильны, его партнеры тоже борются, не щадя себя, поэтому наш прогноз и ставка — «победа "Атланты" с форой +7,5» за 1.90.

    Еще более дерзкая ставка — «победа "Атланты" в первой половине». Коэффициент на это событие равен 3.15.

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