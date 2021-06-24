В четверг, 24 июня, «Милуоки» примет «Атланту» в первом матче финальной серии Восточной конференции. Встреча, которая пройдет на арене «Файсерв-форум», начнется в 03:30 по московскому времени. «Милуоки» — «Атланта»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Милуоки»

В первом раунде плей-офф «Милуоки» неплохо сэкономил силы, вчистую переиграв «Майами» (4-0), а вот в следующей серии с «Бруклином» ему пришлось помучиться.

«Бакс» уступали 0-2 и 2-3, но каким-то чудом сумели вырвать победу в решающем седьмом матче (115:111 ОТ). Героем встречи стал Яннис Адетокунбо, записавший себе в актив 40 очков, 13 подборов и 5 передач. Еще 23 балла и 10 подборов добавил Крис Миддлтон.

Стоит заметить, что по ходу серии «Нетс» потеряли Кайри Ирвинга и Джеймса Хардена. Последний сыграл в шестой и седьмой встрече, но не был готов на 100 процентов.

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«Милуоки» до конца сезона потерял защитника Донте Дивинченцо. Джордан Нвора близок к восстановлению после травмы.

«Атланта»

Путь «Атланты» к финалу Восточной конференции в целом был таким же: легкая победа над «Нью-Йорком» (4-1) и мучения с «Филадельфией» (4-3).

Команда Нэйта Макмиллана могла закрыть серию с «Сиксерс» еще в шестой игре, но проиграла дома (99:104). Зато в гостях собралась и нанесла сопернику поражение (103:96).

В седьмом матче Трей Янг не был привычно эффективен — 21 очко, 10 передач. При этом Кевин Хертер набросал 27 баллов, а Данило Галлинари со скамейки добавил еще 17.

«Атланта» ранее потеряла до конца плей-офф Деандре Хантера и Брэндона Гудвина. У Кэма Реддиша есть шанс восстановиться.

Прогноз и ставки

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Милуоки» — 1.35, победа «Атланты» — 3.30.

Как видим, эксперты пока не очень верят в «Хоукс», но так же было и во втором раунде с «Филадельфией», когда Трей Янг и его молодые партнеры по команде показали, насколько они сильны.

Конечно, «Бакс» выглядят более предпочтительно с точки зрения физической мощи, однако подопечные Нэйта Макмиллана лучше бросают из-за дуги и в целом имеют большую глубину состава.

Первые матчи обычно получаются нестабильными, поэтому можно ожидать ошибок и промахов. Наш прогноз и ставка — «тотал первой половины меньше 114,5» за 1.90.

Также возьмем «победу "Атланты" с форой +7,5» за 1.88. Ожидаем в целом равной игры, поэтому вряд ли кто-то оторвется от соперника на те же 8 очков.