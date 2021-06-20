В воскресенье, 20 июня, «Финикс» примет «Клипперс» в первом матче финальной серии Западной конференции. Встреча, которая пройдет в Аризоне, начнется в 22:30 по московскому времени. «Финикс» — «Клипперс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Финикс»

«Финикс» первым из всех команд оформил выход в финал конференции, поэтому имел время на подготовку.

Во втором раунде плей-офф подопечные Монти Уильямса без проблем прошли «Денвер» (4-0), не отдав ему ни одной победы.

В своем последнем матче, который был сыгран 14 июня, «Санз» выиграли 125:118. Самым результативным с 37 очками стал Крис Пол, а Девин Букер добавил 34 балла.

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У «Финикса» после травмы восстанавливается Абдель Надер, в то время как Крис Пол сдал положительный тест на коронавирус, поэтому вряд ли будет доступен для игры.

«Клипперс»

Баскетболисты «Клипперс» провели вторую изнуряющую серию подряд. В первом раунде они одолели «Даллас» (4-3), а во втором — «Юту» (4-2).

Примечательно, что команда Тайрона Лю в серии с «Джаз» сначала проиграла дважды, а затем одержала четыре победы подряд.

В шестом матче калифорнийцы играли без Кавая Леонарда, но его достойно заменил Теренс Мэнн, набравший 39 очков. Пол Джордж записал на свой счет 28 баллов, а Реджи Джексон — 27.

«Клипперс» в этом сезоне больше не смогут рассчитывать на Сержа Ибаку, как, впрочем, и на Леонарда, у которого серьезная травма колена.

Прогноз и ставки

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Финикса» — 1.58, победа «Клипперс» — 2.40.

Пока сложно сказать, как «Санз» отреагируют на потерю Пола, присутствие которого на площадке вселяло уверенность в партнеров по ходу серий протий «Лейкерс» и «Денвера».

Очевидно, что для коллектива из Аризоны вопрос замены Пола — очень сложный. Впрочем, не стоит забывать, что «Клипперс» тоже потеряли ключевого игрока в лице Леонарда.

Калифорнийцы затратили много сил на «Юту» и почти не имели времени на отдых. Исходя из этого, наш прогноз и ставка — «победа "Финикса" с форой -3,5» за 1.86.

Также попробуем взять «тотал меньше 221,5» за 1.90. У команд есть кому набирать очки, но первая встреча ожидается нервной, поэтому мы можем увидеть много промахов.