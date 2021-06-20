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    Как «Финикс» отреагирует на потерю Пола?

    «Финикс» — «Клипперс». Прогноз (к. 1.86) и ставки на матч плей-офф НБА 20 июня 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Финикс» — «Клипперс»
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    Крис Пол
    В воскресенье, 20 июня, «Финикс» примет «Клипперс» в первом матче финальной серии Западной конференции. Встреча, которая пройдет в Аризоне, начнется в 22:30 по московскому времени. «Финикс» — «Клипперс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Финикс»

    «Финикс» первым из всех команд оформил выход в финал конференции, поэтому имел время на подготовку.

    Во втором раунде плей-офф подопечные Монти Уильямса без проблем прошли «Денвер» (4-0), не отдав ему ни одной победы.

    В своем последнем матче, который был сыгран 14 июня, «Санз» выиграли 125:118. Самым результативным с 37 очками стал Крис Пол, а Девин Букер добавил 34 балла.

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    У «Финикса» после травмы восстанавливается Абдель Надер, в то время как Крис Пол сдал положительный тест на коронавирус, поэтому вряд ли будет доступен для игры.

    «Клипперс»

    Баскетболисты «Клипперс» провели вторую изнуряющую серию подряд. В первом раунде они одолели «Даллас» (4-3), а во втором — «Юту» (4-2).

    Примечательно, что команда Тайрона Лю в серии с «Джаз» сначала проиграла дважды, а затем одержала четыре победы подряд.

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    • В шестом матче калифорнийцы играли без Кавая Леонарда, но его достойно заменил Теренс Мэнн, набравший 39 очков. Пол Джордж записал на свой счет 28 баллов, а Реджи Джексон — 27.

    «Клипперс» в этом сезоне больше не смогут рассчитывать на Сержа Ибаку, как, впрочем, и на Леонарда, у которого серьезная травма колена.

    Прогноз и ставки

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Финикса» — 1.58, победа «Клипперс» — 2.40.

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    Пока сложно сказать, как «Санз» отреагируют на потерю Пола, присутствие которого на площадке вселяло уверенность в партнеров по ходу серий протий «Лейкерс» и «Денвера».

    Очевидно, что для коллектива из Аризоны вопрос замены Пола — очень сложный. Впрочем, не стоит забывать, что «Клипперс» тоже потеряли ключевого игрока в лице Леонарда.

    Калифорнийцы затратили много сил на «Юту» и почти не имели времени на отдых. Исходя из этого, наш прогноз и ставка — «победа "Финикса" с форой -3,5» за 1.86.

    Также попробуем взять «тотал меньше 221,5» за 1.90. У команд есть кому набирать очки, но первая встреча ожидается нервной, поэтому мы можем увидеть много промахов.

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