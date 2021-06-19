В субботу, 19 июня, «Атланта» примет «Филадельфию» в шестом матче второго раунда плей-офф НБА. Встреча, которая пройдет на арене «Стэйт Фарм», начнется в 02:30 по московскому времени. «Атланта» — «Филадельфия»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Атланта»

«Атланта» выиграла стартовый матч серии (128:124), но затем проиграла дважды подряд (102:118 и 111:127) и, как показалось, была близка к тому, чтобы потерять контроль над ситуацией.

Но вот в четвертом (103:100) и пятом (109:106) матчах подопечные Нэйта Макмиллана проявили характер и вплотную приблизились к выходу в финал конференции.

Примечательно, что в пятой игре перед заключительной четвертью «Хоукс» уступали «-18», но совершили камбек во многом благодаря шикарному выступлению Трея Янга — 39 очков и 7 передач.

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Джон Коллинс добавил 19 очков и 11 подборов, Данило Галлинари — 16 очков, а Лу Уильямс — 15.

После травмы у «Атланты» восстанавливается Кэм Реддиш, тогда как Брэндон Гудвин и Деандре Хантер выбыли до конца сезона.

«Филадельфия»

«Филадельфия» может винить только себя за поражения в двух предыдущих матчах, в которых у нее были все шансы закрыть серию.

В четвертой игре Джоэл Эмбиид провалил вторую половину, не забросив ни одного броска с игры, а в пятой он хоть и набрал 37 очков, но поддержать его сумел только Сет Карри с 36 баллами.

А вот Тобиас Харрис за 37 минут набрал всего 4 очка, тогда как Бен Симмонс 10 раз промазал с линии штрафных и завершил игру с 8 баллами.

В лазарете «Филадельфии» остается Дэнни Грин, который не вернется в строй раньше 26 июня.

Прогноз и ставки

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество гостям: победа «Филадельфии» — 1.71, победа «Атланты» — 2.15.

Судя по всему, нас ждет ожесточенная битва. «Хоукс» не будут послаблять хватку, поскольку завершить серию в свою пользу на домашней арене — идеальный вариант для них.

В то же время «Сиксерс» больше не имеют права на ошибку, поэтому будут максимально сконцентрированы.

Сложно сказать, готовы ли подопечные Дока Риверса выбраться из этой трудной ситуации, но мы в них все еще верим. Две предыдущие встречи они проиграли по собственной глупости, однако теперь обязаны перестать делать подарки оппоненту. Наш прогноз и ставка — «победа "Филадельфии" с форой -2,5» за 1.90.

Еще один вариант — «индивидуальный тотал "Филадельфии" больше 111,5». Эта ставка принимается с коэффициентом 1.81.