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    Сравняет ли «Филадельфия» счет в серии?

    «Филадельфия» — «Атланта». Прогноз (к. 1.90) и ставки на матч плей-офф НБА 9 июня 2021 года

    Прогнозы на баскетбол Прогнозы на НБА Прогнозы на Филадельфия Сиксерс Прогнозы на Атланта Хоукс
    Прогноз и ставки на «Филадельфия» — «Атланта»
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    Джоэл Эмбиид
    В среду, 9 июня, «Филадельфия» примет «Атланту» во втором матче второго раунда плей-офф НБА. Встреча, которая пройдет на арене «Веллс Фарго-центр», начнется в 02:30 по московскому времени. «Филадельфия» — «Атланта»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Филадельфия»

    «Филадельфия» в первом раунде без особых проблем разобралась с «Вашингтоном» (4-1), но по ходу серии потеряла Джоэла Эмбиида.

    Звездный центровой рисковал пропустить первую игру против «Аталанты», но он вышел на паркет и сыграл великолепно, отметившись 39 очками и 9 подборами. Впрочем, его команду это не спасло от поражения (124:128).

    «Сиксерс» реализовали 55 процентов бросков с игры и выполнили больше подборов, однако их подвели броски с дальней дистанции.

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    Вторым по результативности стал Тобиас Харрис — 20 очков и 10 подборов. Бен Симмонс набрал 17 очков и 10 передач при 4 перехватах.

    Кадровых проблем у «Филадельфии» сейчас нет.

    «Атланта»

    «Атланта» в первом раунде плей-офф устранила со своего пути «Нью-Йорк» (4-1), а в первой встрече с «Филадельфией» доказала, что способна побороться даже за выход в финал конференции (128:124).

    «Хоукс» реализовали 20 трехочковых бросков из 37, а также вынудили соперника допустить 19 потерь.

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    • Главным героем ожидаемо стал Трей Янг, записавший себе в актив 35 очков и 10 передач. Джон Коллинз и Богдан Богданович набрали по 21 очку.

    За «Атланту» пока не готов играть Кэм Реддиш. Под вопросом остается участие Деандре Хантера и Криса Данна.

    Прогноз и ставки

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Филадельфии» — 1.44, победа «Атланты» — 2.80.

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    Первая игра стала холодным душем для подопечных Дока Риверса. Скорее всего, они недооценили соперника, за что и были наказаны.

    В отдельных моментах «Сиксерс» удавалось загонять оппонентов в угол, однако «Хоукс» проявили характер и упорство и выстояли в концовке.

    Проигрывать второй домашний матч подряд никак нельзя, поэтому мы ожидаем от хозяев большей активности, которая должна помочь сравнять счет в серии. Наш прогноз и ставка — «победа "Филадельфии" с форой -5,5» за 1.90.

    Также берем «индивидуальный тотал "Филадельфии" больше 114,5» за 1.87

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