В среду, 9 июня, «Филадельфия» примет «Атланту» во втором матче второго раунда плей-офф НБА. Встреча, которая пройдет на арене «Веллс Фарго-центр», начнется в 02:30 по московскому времени. «Филадельфия» — «Атланта»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Филадельфия»

«Филадельфия» в первом раунде без особых проблем разобралась с «Вашингтоном» (4-1), но по ходу серии потеряла Джоэла Эмбиида.

Звездный центровой рисковал пропустить первую игру против «Аталанты», но он вышел на паркет и сыграл великолепно, отметившись 39 очками и 9 подборами. Впрочем, его команду это не спасло от поражения (124:128).

«Сиксерс» реализовали 55 процентов бросков с игры и выполнили больше подборов, однако их подвели броски с дальней дистанции.

Все прогнозы на НБА

Вторым по результативности стал Тобиас Харрис — 20 очков и 10 подборов. Бен Симмонс набрал 17 очков и 10 передач при 4 перехватах.

Кадровых проблем у «Филадельфии» сейчас нет.

«Атланта»

«Атланта» в первом раунде плей-офф устранила со своего пути «Нью-Йорк» (4-1), а в первой встрече с «Филадельфией» доказала, что способна побороться даже за выход в финал конференции (128:124).

«Хоукс» реализовали 20 трехочковых бросков из 37, а также вынудили соперника допустить 19 потерь.

Главным героем ожидаемо стал Трей Янг, записавший себе в актив 35 очков и 10 передач. Джон Коллинз и Богдан Богданович набрали по 21 очку.

За «Атланту» пока не готов играть Кэм Реддиш. Под вопросом остается участие Деандре Хантера и Криса Данна.

Прогноз и ставки

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Филадельфии» — 1.44, победа «Атланты» — 2.80.

Первая игра стала холодным душем для подопечных Дока Риверса. Скорее всего, они недооценили соперника, за что и были наказаны.

В отдельных моментах «Сиксерс» удавалось загонять оппонентов в угол, однако «Хоукс» проявили характер и упорство и выстояли в концовке.

Проигрывать второй домашний матч подряд никак нельзя, поэтому мы ожидаем от хозяев большей активности, которая должна помочь сравнять счет в серии. Наш прогноз и ставка — «победа "Филадельфии" с форой -5,5» за 1.90.

Также берем «индивидуальный тотал "Филадельфии" больше 114,5» за 1.87