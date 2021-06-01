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    Приведет ли Митчелл «Юту» к очередной победе?

    «Мемфис» — «Юта». Прогноз (к. 1.76) и ставки на матч плей-офф НБА 1 июня 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Мемфис» — «Юта»
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    Донован Митчелл
    Во вторник, 1 июня, «Мемфис» примет «Юту» в четвертом матче первого раунда плей-офф НБА. Встреча, которая пройдет на арене «ФедЭксФорум», начнется в 04:30 по московскому времени. «Мемфис» — «Юта»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Мемфис»

    «Мемфис», заняв лишь девятое место в турнирной таблице Западной конференции, все равно вышел в плей-офф благодаря успешному выступлению в плей-ин, где обыграл «Сан-Антонио» (100:96) и «Голден Стэйт» (117:112).

    Серию против «Юты» «Гриззлиз» тоже начали успешно, победив в Солт-Лейк-Сити (112:109), когда Диллон Брукс набрал 31 очко, Джа Морант — 26, а Йонас Валанчюнас оформил дабл-дабл из 15 очков и 12 подборов.

    Во второй игре Морант и вовсе записал себе в актив 47 баллов, но это не спасло команду Тейлора Дженкинса от неудачи (129:141). Накануне «Мемфис» проиграл уже у себя дома (111:121) и оказался в роли догоняющего.

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    После травмы у «Гриззлиз» восстанавливается только Шон Макдермотт.

    «Юта»

    «Юта» стала лучшей командой по итогам регулярного чемпионата, в концовке которого, впрочем, потеряла Донована Митчелла.

    Возможно, именно этого разыгрывающего не хватило «Джаз» в первой игре серии с «Мемфисом» (109:112), когда самым результативным стал Боян Богданович, набрав 29 очков.

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    • Вернувшись на паркет во второй встрече, Митчелл сразу же набрал 25 очков и помог своей команде одержать победу (141:129). В третьем матче (121:111) Донован Митчелл отметился 29 очками, Майк Конли набрал 27 очков и сделал 8 передач, тогда как Руди Гобер сделал дабл-дабл из 15 очков и 14 подборов.

    У «Юты» сейчас нет травмированных игроков, что, безусловно, радует главного тренера Куина Снайдера.

    Прогноз и ставки

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество гостям: победа «Юты» — 1.44, победа «Мемфиса» — 2.80.

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    «Гриззлиз» превосходят все ожидания в нынешнем плей-офф. Они почти на равных сражаются с лучшей командой чемпионата, во что почти никто не верил перед первой игрой.

    Проблема в том, что с возвращением в строй Митчелла огневая мощь «Джаз» усилилась, поэтому «Мемфису» приходится несладко. Да, подопечные Дженкинса могут вести ожесточенную борьбу в течение трех четвертей, а в заключительной 12-минутке, как правило, просто не справляются с взвинтившим обороты оппонентом.

    Исходя из этого, наш прогноз и ставка — «победа "Юты" с форой -4,5» за 1.76.

    Кроме того, можно присмотреться к ставке «индивидуальный тотал "Юты" больше 114,5» за 1.81.

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