Во вторник, 1 июня, «Мемфис» примет «Юту» в четвертом матче первого раунда плей-офф НБА. Встреча, которая пройдет на арене «ФедЭксФорум», начнется в 04:30 по московскому времени. «Мемфис» — «Юта»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Мемфис»

«Мемфис», заняв лишь девятое место в турнирной таблице Западной конференции, все равно вышел в плей-офф благодаря успешному выступлению в плей-ин, где обыграл «Сан-Антонио» (100:96) и «Голден Стэйт» (117:112).

Серию против «Юты» «Гриззлиз» тоже начали успешно, победив в Солт-Лейк-Сити (112:109), когда Диллон Брукс набрал 31 очко, Джа Морант — 26, а Йонас Валанчюнас оформил дабл-дабл из 15 очков и 12 подборов.

Во второй игре Морант и вовсе записал себе в актив 47 баллов, но это не спасло команду Тейлора Дженкинса от неудачи (129:141). Накануне «Мемфис» проиграл уже у себя дома (111:121) и оказался в роли догоняющего.

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После травмы у «Гриззлиз» восстанавливается только Шон Макдермотт.

«Юта»

«Юта» стала лучшей командой по итогам регулярного чемпионата, в концовке которого, впрочем, потеряла Донована Митчелла.

Возможно, именно этого разыгрывающего не хватило «Джаз» в первой игре серии с «Мемфисом» (109:112), когда самым результативным стал Боян Богданович, набрав 29 очков.

Вернувшись на паркет во второй встрече, Митчелл сразу же набрал 25 очков и помог своей команде одержать победу (141:129). В третьем матче (121:111) Донован Митчелл отметился 29 очками, Майк Конли набрал 27 очков и сделал 8 передач, тогда как Руди Гобер сделал дабл-дабл из 15 очков и 14 подборов.

У «Юты» сейчас нет травмированных игроков, что, безусловно, радует главного тренера Куина Снайдера.

Прогноз и ставки

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество гостям: победа «Юты» — 1.44, победа «Мемфиса» — 2.80.

«Гриззлиз» превосходят все ожидания в нынешнем плей-офф. Они почти на равных сражаются с лучшей командой чемпионата, во что почти никто не верил перед первой игрой.

Проблема в том, что с возвращением в строй Митчелла огневая мощь «Джаз» усилилась, поэтому «Мемфису» приходится несладко. Да, подопечные Дженкинса могут вести ожесточенную борьбу в течение трех четвертей, а в заключительной 12-минутке, как правило, просто не справляются с взвинтившим обороты оппонентом.

Исходя из этого, наш прогноз и ставка — «победа "Юты" с форой -4,5» за 1.76.

Кроме того, можно присмотреться к ставке «индивидуальный тотал "Юты" больше 114,5» за 1.81.