В среду, 19 мая, «Индиана» примет «Шарлотт» в рамках плей-ин НБА. Встреча, которая пройдет на арене «Банкерс Лайф Филдхаус», начнется в 01:30 по московскому времени. «Индиана» — «Шарлотт»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Индиана»

«Индиана» финишировала девятой в турнирной таблице Восточной конференции после 72 игр регулярного чемпионата.

Команда Нэйта Бьоркгрена могла рассчитывать на большее, но ей не хватало стабильности, в том числе и в мае, когда она выиграла пять матчей из десяти.

При этом «Пэйсерс» удалось завершить «регулярку» на мажорной ноте, победив «Торонто» (125:113). Самым результативным с 31 баллом стал Ошэй Бриссетт, Домантас Сабонис набрал 25 очков и сделал 16 подборов, а Ти Джей Макконнелл к 12 баллам добавил 17 результативных передач.

Все прогнозы на НБА

«Индиана» пока не может рассчитывать на Майлза Тернера и Джереми Лэмба. Также встречу рискуют пропустить Малкольм Брогдон, Аарон Холидэй, Карис Леверт и Эдмонд Самнер.

«Шарлотт»

«Шарлотт» по итогам регулярного чемпионата НБА стал десятым на Востоке, одержав 33 победы в 72 матчах.

В начале сезона подопечные Джеймса Боррего радовали своими результатами, но затем наступил небольшой спад, который, вероятно, связан с травмами многих ведущих баскетболистов.

«Хорнетс» завершили «регулярку» пятью подряд поражениями. Накануне они не справились с «Вашингтоном» (110:115), забросив лишь 14 трехочковых из 45. Терри Розир набрал 22 очка, а Ламело Болл добавил 19.

За «Шарлотт» точно не сможет сыграть Гордон Хэйворд. Под вопросом участие в матче Коди Мартина.

Прогноз и ставки

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Индианы» — 1.75, победа «Шарлотт» — 2.42.

Как известно, победитель этой пары выйдет в следующий раунд плей-ин, а проигравший завершит сезон и потеряет шансы на выход в плей-офф. Встреча имеет огромное значение, а это значит, что предугадать победителя довольно сложно.

Впрочем, учитывая недавнюю форму, мы бы предпочли поставить на «Пэйсерс». Дело в том, что «Хорнетс» проиграли пять встреч подряд в самый ответственный момент, что говорит о том, что они испытывают игровые проблемы, а не просто экономят силы.

Кроме того, большой потерей для «Шарлотт» станет отсутствие Хэйворда. Наш прогноз и ставка — «победа хозяев».

Также берем «тотал меньше 229,5» за 1.83. В очных встречах этого сезона команды ни разу не дотянули до этого тотала, а уж во встрече плей-ин, они, скорее всего, замедлят темп и будут относиться к каждому владению со всей серьезностью.