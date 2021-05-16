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    Продолжит ли «Майами» борьбу за четвертое место?

    «Милуоки» — «Майами». Прогноз (2.09) и ставки на матч регулярного чемпионата НБА 16 мая 2021 года

    Прогнозы на баскетбол Прогнозы на НБА Прогнозы на Милуоки Бакс Прогнозы на Майами Хит
    Прогноз и ставки на «Милуоки» — «Майами»
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    Джимми Батлер
    В воскресенье, 16 мая, «Милуоки» примет «Майами» в рамках регулярного чемпионата НБА. Встреча, которая пройдет на арене «Файсерв-форум», начнется в 03:00 по московскому времени. «Милуоки» — «Майами»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Милуоки»

    «Милуоки» занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции, имея на своем счету 45 побед и 25 поражений.

    В теории «Бакс» способны финишировать вторыми, ведь минимально отстают от «Бруклина», но у «Нетс» впереди два легких соперника, поэтому придется надеяться на чудо.

    Подопечные Майка Буденхольцера выиграли семь из последних восьми встреч, а накануне разобрались с «Индианой» (142:133), забросив 21 трехочковый.

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    Лидер «Бакс» Яннис Адетокунбо оформил дабл-дабл из 40 очков и 15 подборов. Крис Миддлтон набрал 22 очка, Брук Лопес — 21, а Джру Холидей — 20 очков и 14 передач.

    После травмы у «Милуоки» восстанавливается только форвард Аксель Тупан.

    «Майами»

    «Майами» расположился на пятой строчке в турнирной таблице Восточной конференции с 39 победами и 31 поражением.

    Баскетболисты «Хит» тоже могут похвастаться семью победами в восьми предыдущих встречах. Столь успешные результаты позволяют им продолжать борьбу за четвертое место, дающее преимущество домашней площадки в первом раунде плей-офф.

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    • В своем последнем матче команда Эрика Споэльстры одолела «Филадельфию» (106:94). Джимми Батлер возглавил список самых результативных игроков «Хит» с 21 баллом, тогда как Бэм Адебайо и Тайлер Хирро набрали по 18 очков.

    У «Майами» до конца сезона выбыл Виктор Оладипо. Повреждение икроножной мышцы получил Кендрик Нанн.

    Прогноз и ставки

    В предстоящем матче букмекеры отдают небольшое преимущество хозяевам: победа «Милуоки» — 1.97, победа «Майами» — 2.09.

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    Если «Хит» опустится на шестое место, а «Бакс» останутся третьими, то они сформируют одну из самых интригующих пар первого раунда плей-офф.

    Пока же команды выступают в регулярном чемпионате и в целом не лишены мотивации, хотя, как нам кажется, для гостей победа имеет куда большее значение.

    «Милуоки» точно не опустится ниже третьей строчки, а вот флоридцам важно выиграть борьбу за четвертую позицию у «Атланты» и «Нью-Йорка». Наш прогноз и ставка — «победа гостей».

    Также возьмем «индивидуальный тотал "Милуоки" меньше 116,5» за 1.86. «Майами» умеет защищаться, поэтому должен сдержать Адетокунбо.

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