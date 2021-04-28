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    Удастся ли «Шарлотт» в третий раз подряд обыграть «Милуоки»?

    «Шарлотт» — «Милуоки». Прогноз (к. 1.90) и ставки на матч регулярного чемпионата НБА 28 апреля 2021 года

    Прогнозы на баскетбол Прогнозы на НБА Прогнозы на Шарлотт Хорнетс Прогнозы на Милуоки Бакс
    Прогноз и ставки на «Шарлотт» — «Милуоки»
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    Коди Мартин
    В среду, 28 апреля, «Шарлотт» примет «Милуоки» в рамках регулярного чемпионата НБА. Встреча, которая пройдет на арене «Спектрум-центр», начнется в 02:00 по московскому времени. «Шарлотт» — «Милуоки»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Шарлотт»

    «Шарлотт» занимает восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции, имея на своем счету 30 побед и 30 поражений.

    Команда Джеймса Боррего одержала лишь три победы в девяти последних матчах, зато под занавес минувшей недели выиграла у «Кливленда» (108:102) и «Бостона» (125:104).

    В игре против «Селтикс» сразу четыре игрока «Хорнетс» набрали 20 или больше игроков — Девонте Грэм, Пи Джей Вашингтон, Терри Розир и Майлс Бриджес.

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    За «Шарлотт» пока не готов играть Гордон Хэйворд. Под вопросом остается участие Ламело Болла, Малика Монка и Нейта Дарлинга.

    «Милуоки»

    «Милуоки» расположился на третьей строчке в турнирной таблице Восточной конференции с 37 победами и 23 поражениями.

    Подопечные Майка Буденхольцера потерпели три поражения в пяти последних матчах, а накануне уступили «Атланте» (104:111).

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    • Самым результативным у проигравших стал Яннис Адетокунбо, оформивший дабл-дабл из 31 очка и 14 подборов. 23 балла добавил Крис Миддлтон, 19 — Джру Холидэй.

    После травм у «Милуоки» восстанавливаются Родион Куруч и Пи Джей Такер, сохраняющие шансы выйти на паркет.

    Прогноз и ставки

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество гостям: победа «Милуоки» — 1.31, победа «Шарлотт» — 4.40.

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    По своему уровню «Хорнетс» не дотягивают до «Бакс», тем более с учетом вероятной потери Болла. Однако турнирное положение вынуждает их сражаться в каждой игре, ведь борьба за плей-офф идет очень напряженная.

    «Атланта» доказала, что «Милуоки» можно остановить, если хорошо постараться. Именно поэтому мы надеемся, что подопечные Боррего не сдадутся заранее и, как минимум, навяжут борьбу на старте встречи. Наш прогноз и ставка — «победа "Шарлотт" в первой половине с форой +4,5» за 1.90.

    Не стоит забывать, что в этом сезоне «Хорнетс» уже дважды побеждали «Бакс» и в обоих случаях матчи были результативными, так что еще один вариант — «тотал больше 218,5» за 1.78.

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