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    Как долго продержатся «Лейкерс» в матче с «Бруклином»?

    «Бруклин» — «Лейкерс». Прогноз (к. 1.85) и ставки на матч регулярного чемпионата НБА 11 апреля 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Бруклин» — «Лейкерс»
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    Кевин Дюрант
    В воскресенье, 11 апреля, «Бруклин» примет «Лейкерс» в рамках регулярного чемпионата НБА. Встреча, которая пройдет на арене «Барклайс-центр», начнется в 03:30 по московскому времени. «Бруклин» — «Лейкерс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Бруклин»

    «Бруклин» возглавляет турнирную таблицу Восточной конференции, выиграв 36 из 52 матчей в нынешнем сезоне.

    Главным событием последних дней для «Нетс» стало возвращение в строй Кевина Дюранта, который в победной встрече против «Нью-Орлеана» (139:111) записал себе в актив 17 очков, 7 подборов и 5 передач за 18 минут.

    Самым же результативным у победителей стал Кайри Ирвинг с 24 баллами. Ламаркус Олдридж добавил 22 очка, а Джо Харрис — 14.

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    В то же время Джеймс Харден остается в лазарете команды и пробудет там примерно до середины апреля, как и Тайлер Джонсон. Также ближайший матч рискует пропустить Лэндри Шэмет.

    «Лейкерс»

    «Лейкерс» занимают пятое место в турнирной таблице Западной конференции с 32 победами и 20 поражениями.

    Накануне калифорнийцы без Энтони Дэвиса и Леброна Джеймса проиграли «Майами» (104:110). Действующие чемпионы ожидаемо провалили игру в атаке, реализовав лишь 44 процента бросков, зато неплохо оборонялись.

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    • Лучшим у проигравших стал Кентавиус Колдуэлл-Поуп, набравший 28 очков. Андре Драммонд оформил дабл-дабл из 15 очков и 12 подборов, а Деннис Шредер — из 10 очков и 14 подборов.

    Дэвис и Джеймс вернутся на паркет не раньше 15 апреля, а Джаред Дадли — не раньше 22-го. Также травму залечивает Кайл Кузьма.

    Прогноз и ставки

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Бруклина» — 1.14, победа «Лейкерс» — 7.80.

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    «Нетс» все-таки дождались возвращения Кевина Дюранта, и он действительно хорошо сыграл против «Пеликанс».

    Очевидно, что Дюрант будет проводить ограниченное количество минут на паркете, но «Бруклину» он не слишком важен для победы в этой встрече.

    «Лейкерс» без Дэвиса и Джеймса — лишь унылая тень чемпионского состава. Да, калифорнийцы неплохо оборонялись в последней игре, но вряд ли у них получится долго продержаться против мощнейшей атаки в НБА. Наш прогноз и ставка — «индивидуальный тотал "Бруклина" больше 117,5» за 1.85.

    Также надеемся, что «Нетс» все решат еще до большого перерыва. Еще один вариант — «победа "Бруклина" в первой половине с форой -7,5» за 1.90.

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