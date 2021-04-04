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    Продлит ли «Майами» победную серию?

    «Майами» — «Кливленд». Прогноз (к. 1.75) и ставки на матч регулярного чемпионата НБА 4 апреля 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Майами» — «Кливленд»
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    Данкан Робинсон
    В воскресенье, 4 апреля, «Майами» примет «Кливленд» в рамках регулярного чемпионата НБА. Встреча, которая пройдет на арене «Американ Эйрлайнс», начнется в 03:00 по московскому времени. «Майами» — «Кливленд»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Майами»

    «Майами» занимает пятое место в турнирной таблице Восточной конференции, имея на своем счету 25 побед и 24 поражения.

    Баскетболисты «Хит» выступают в этом сезоне с переменным успехом, но в последних трех матчах регулярного чемпионата они победили.

    Накануне подопечные Эрика Споэльстры обыграли «Голден Стэйт» (116:109). Джимми Батлер отметился 22 очками, 8 передачами, 6 подборами и 4 перехватами. Данкан Робинсон добавил в копилку команды 21 балл, а Тайлер Хирро — 20. Виктор Оладипо в дебютной игре набрал 6 очков.

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    После травм у «Майами» восстанавливаются Горан Драгич и Кези Окпала.

    «Кливленд»

    «Кливленд» расположился на 14-й строчке в турнирной таблице Восточной конференции с 17 поражениями и 31 поражением.

    Команда Джея Би Бикерстаффа в четырех последних матчах потерпела четыре поражения, хотя ее соперниками были преимущественно лидеры НБА.

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    • В своем последнем поединке «Кавальерс» уступили «Филадельфии» (94:114). Они реализовали лишь 28 процентов бросков из-за дуги и допустили 18 потерь против девяти у «Сиксерс». Самым результативным у проигравших стал Коллин Секстон с 24 очками, а Дин Уэйд добавил 16 баллов и 8 подборов.

    У «Кливленда» травмы залечивают Дилан Уиндлер, Джарретт Аллен и Ларри Нэнс.

    Прогноз и ставки

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Майами» — 1.15, победа «Кливленда» — 7.40.

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    Да, «Кавальерс» идут предпоследними в своей конференции, но борьба за плей-офф для них продолжается, поскольку от «Чикаго» они отстают всего на две победы.

    Всем известно, что у «Кливленда» ужасная атака, худшая в НБА. При этом баскетболисты «Хит» ушли не намного дальше. Именно поэтому нам кажется, что встреча не будет результативной. Наш прогноз и ставка — «тотал меньше 205,5» за 1.75.

    Также можно попробовать «победу "Кливленда" с форой +12,5» за 1.81. Скорее всего, «Майами» все-таки выиграет, но вряд ли этот матч станет для них легким.

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