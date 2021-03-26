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    Продолжится ли падение «Лейкерс»?

    «Лейкерс» — «Филадельфия». Прогноз (к. 1.80) и ставки на матч регулярного чемпионата НБА 26 марта 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Лейкерс» — «Филадельфия»
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    Тобиас Харрис
    В пятницу, 26 марта, «Лейкерс» примут «Филадельфию» в рамках регулярного чемпионата НБА. Встреча, которая пройдет на арене «Стэйплс-центр», начнется в 05:00 по московскому времени. «Лейкерс» — «Филадельфия»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Лейкерс»

    «Лейкерс» занимают четвертое место в турнирной таблице Западной конференции, имея на своем счету 28 побед и 16 поражений.

    Действующие чемпионы хорошо стартовали в регулярном чемпионате, но в трех последних матчах потерпели три поражения, что можно объяснить травмой Леброна Джеймса.

    Накануне подопечные Фрэнка Вогеля проиграли «Нью-Орлеану» (111:128). Самым результативным у калифорнийцев стал Монтрезл Харрелл, набравший 18 очков. На пару баллов от него отстали Кайл Кузьма и Маркиф Моррис.

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    До апреля за «Лейкерс» точно не сыграют Джеймс, Энтони Дэвис и Джаред Дадли. Марк Газоль сохраняет шансы выйти на паркет в марте.

    «Филадельфия»

    «Филадельфия» возглавляет турнирную таблицу Восточной конференции с 31 победой и 13 поражениями.

    Команда Дока Риверса в десяти последних матчах одержала девять побед, а в своей предыдущей встрече разобралась с «Голден Стэйт» (108:98).

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    • Тобиас Харрис оформил дабл-дабл из 25 очков и 13 подборов, а Бен Симмонс добавил в копилку команды 22 балла, 8 подборов и 4 передачи.

    «Филадельфия» до 30 марта осталась без Джоэла Эмбиида. Сет Карри, скорее всего, успеет восстановиться к пятнице.

    Прогноз и ставка

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество гостям: победа «Филадельфии» — 1.64, победа «Лейкерс» — 2.65.

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    С этим раскладом трудно не согласиться, учитывая последние события, то есть травму Леброна Джеймса и затянувшееся лечение Энтони Дэвиса.

    Без своих суперзвезд калифорнийцы явно неспособны на подвиги, что подтверждает поражение от не самого сильного «Нью-Орлеана».

    Да, «Сиксерс» тоже остались без ведущего игрока в лице Джоэла Эмбиида, но Харрис и Симонс ведут команду вперед, так что наш прогноз и ставка — «победа "Филадельфии" с форой -3,5» за 1.80.

    Также можно взять «индивидуальный тотал "Лейкерс" меньше 104,5» за 1.86. Да, подопечные Вогеля в игре с «Пеликанс» набрали больше, но не дотянули до этой отметки в игре с «Атлантой» и «Финиксом», чей уровень сопоставим с «Филадельфией».

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