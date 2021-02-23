«Финикс»
«Финикс» занимает четвертое место в турнирной таблице Западной конференции, выиграв 19 матчей из 29.
В девяти предыдущих встречах подопечные Монти Уильямса одержали восемь побед, уступив только «Бруклину» (124:128).
Накануне «Санз» разгромили «Мемфис» (128:97) благодаря 23 очкам Девина Букера. По 19 баллов на свой счет записали Кэмерон Пэйн, Дарио Шарич и Микал Бриджес.
Серьезных кадровых проблем у «Финикса» в настоящее время нет.
«Портленд»
«Портленд» расположился на пятой строчке в турнирной таблице Западной конференции с 18 победами и 11 поражениями.
Команда Терри Стоттса выиграла шесть из семи предыдущих матчей, а в последней игре уступила «Вашингтону» (111:118).
Героем встречи с «Уизардс» стал Дамиан Лиллард, записавший себе в актив 35 очков и 12 результативных передач.
У «Портленда» травмы залечивают Си Джей Макколлум, Зак Коллинс, Юсуф Нуркич и Гарри Джайлс.
Прогноз и ставки
В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Финикса» — 1.46, победа «Портленда» — 3.30.
По своему потенциалу команды примерно равны, но в пользу «Санз» говорит фактор домашней арены и отсутствие травмированных.
Как бы Лиллард не старался, очевидно, что ему не хватает поддержки Макколлума, да и Нуркич серьезно помог бы «Трэйл Брэйзерс» в обороне и у чужого кольца.
Сделаем ставку на хозяев, которые вряд ли планируют расставаться со своим четвертым местом. Наш прогноз — «победа "Финикса" с форой -5,5» за 1.81.
Еще один вариант — «победа "Финикса" в первой четверти» за 1.67. На домашней арене «Санз», как правило, начинают матчи очень активно, так что ждем, что к первому перерыву они получат гандикап.