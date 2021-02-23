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    Сохранит ли «Финикс» четвертое место на Западе?

    «Финикс» — «Портленд». Прогноз (к. 1.81) и ставки на матч регулярного чемпионата НБА 23 февраля 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Финикс» — «Портленд»
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    Баскетболисты «Финикса»
    Во вторник, 23 февраля, «Финикс» примет «Портленд» в рамках регулярного чемпионата НБА. Встреча, которая пройдет в Аризоне, начнется в 05:00 по московскому времени. «Финикс» — «Портленд»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Финикс»

    «Финикс» занимает четвертое место в турнирной таблице Западной конференции, выиграв 19 матчей из 29.

    В девяти предыдущих встречах подопечные Монти Уильямса одержали восемь побед, уступив только «Бруклину» (124:128).

    Накануне «Санз» разгромили «Мемфис» (128:97) благодаря 23 очкам Девина Букера. По 19 баллов на свой счет записали Кэмерон Пэйн, Дарио Шарич и Микал Бриджес.

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    Серьезных кадровых проблем у «Финикса» в настоящее время нет.

    «Портленд»

    «Портленд» расположился на пятой строчке в турнирной таблице Западной конференции с 18 победами и 11 поражениями.

    Команда Терри Стоттса выиграла шесть из семи предыдущих матчей, а в последней игре уступила «Вашингтону» (111:118).

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    • Героем встречи с «Уизардс» стал Дамиан Лиллард, записавший себе в актив 35 очков и 12 результативных передач.

    У «Портленда» травмы залечивают Си Джей Макколлум, Зак Коллинс, Юсуф Нуркич и Гарри Джайлс.

    Прогноз и ставки

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Финикса» — 1.46, победа «Портленда» — 3.30.

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    По своему потенциалу команды примерно равны, но в пользу «Санз» говорит фактор домашней арены и отсутствие травмированных.

    Как бы Лиллард не старался, очевидно, что ему не хватает поддержки Макколлума, да и Нуркич серьезно помог бы «Трэйл Брэйзерс» в обороне и у чужого кольца.

    Сделаем ставку на хозяев, которые вряд ли планируют расставаться со своим четвертым местом. Наш прогноз — «победа "Финикса" с форой -5,5» за 1.81.

    Еще один вариант — «победа "Финикса" в первой четверти» за 1.67. На домашней арене «Санз», как правило, начинают матчи очень активно, так что ждем, что к первому перерыву они получат гандикап.

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