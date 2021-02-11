В четверг, 11 февраля, «Мемфис» примет «Шарлотт» в рамках регулярного чемпионата НБА. Встреча, которая пройдет на арене «ФедЭксФорум», начнется в 04:00 по московскому времени. «Мемфис» — «Шарлотт»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Мемфис»

«Мемфис» занимает 11-е место в турнирной таблице Западной конференции, имея на своем счету девять побед и десять поражений.

В этом сезоне «Гриззлиз» стали жертвой вспышки коронавируса, многие матчи команды были перенесены.

Команда Тейлора Дженкинса в четырех последних встречах потерпела четыре поражения. Накануне она уступила «Торонто» (113:128), провалив заключительную четверть.

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После травм у «Мемфиса» восстанавливаются Шон Макдермотт, Брэндон Кларк, Де'Энтони Мелтон, Киллиан Тийе, Джастис Уинслоу и Джарен Джексон.

«Шарлотт»

«Шарлотт» расположился на шестой строчке в Восточной конференции с 12 победами в 25 сыгранных матчах.

Подопечные Джеймса Боррего пока выступают не слишком стабильно, хотя в феврале они проиграли только лидерам конференций — «Филадельфии» (111:118) и «Юте» (121:138).

В своем последнем матче «Хорнетс» разобрались с «Хьюстоном» (119:94) благодаря хорошей игре Ламело Болла, записавшего себе в актив 24 очка, 10 передач и 7 подборов.

«Шарлотт» пока не может рассчитывать только на Девонте Грэма.

Прогноз и ставки

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Мемфиса» — 1.65, победа «Шарлотт» — 2.65.

Немного странный расклад, учитывая игровую форму команд. Да, «Гриззлиз» сыграют на домашней арене, но без многих травмированных игроков, да еще и на фоне длительной серии поражений.

В то же время «Хорнетс» находятся на подъеме, извлекая выгоду из игры Болла и Гордона Хэйворда. Наш прогноз и ставка — «победа "Шарлотт" с форой +4,5» за 1.89.

Также берем «тотал больше 224,5» за 1.79. Ожидаем результативной игры, поскольку ни одна из команд не способна защищаться на топ-уровне.