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    Кто поборет австралийскую жару? Медведев и Рублев — среди фаворитов

    На стартовавшем в Мельбурне Открытом чемпионате Австралии хватает итриг

    Теннис Australian Open ATP WTA Новак Джокович  Рафаэль Надаль Роджер Федерер Доминик Тим Даниил Медведев Андрей Рублёв Наоми Осака Серена Уильямс Прогнозы на теннис
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    Андрей Рублев
    Андрей Рублев
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    Для многих болельщиков Открытый чемпионат Австралии по теннису — самый привлекательный турнир Большого шлема в сезоне. Как правило, он проходит во второй половине января под жарким и красивым солнцем, объединяет всех лучших игроков, борющихся за первый крупный трофей в сезоне, и привлекает самую заинтересованную и уважительную публику.
    Коронавирус, впрочем, нарушил привычные планы организаторов. Проведение Australian Open пришлось сместить почти на месяц вперед, доступ зрителей на корты стал ограниченным, а теннисисты, прибывшие в Австралию, были вынуждены отбывать жесткий карантин.

    Однако давайте не забывать, что «Ролан Гаррос» в конце сентября 2020 года тоже прошел с очень малым количеством болельщиков. US Open и вовсе состоялся за закрытыми дверьми, а Уимблдон просто был отменен.

    Так что мы должны поблагодарить организаторов за то, что они впервые с конца февраля 2020 года собрали вместе Надаля, Джоковича, Медведева, Тима, Уильямс и Халеп, чтобы на их игру вживую посмотрели болельщики с трибун.

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    • Все это также стало возможным благодаря властям пятимиллионного Мельбурна, которые, не колеблясь в июле прошлого года, ввели жесточайшие ограничения в городе, в том числе комендантский час с 20:00 до 5:00. Постепенно требования смягчились и с января 2021 года город вернулся к почти нормальной жизни.

    Это можно заметить и по двум стартовым соревновательным дням, которые прошли без больших проблем, вернув нам давно позабытые эмоции от просмотра матчей.

    Итак, давайте перейдем непосредственно к участникам турнира, чтобы понять, какие интриги готовит нам Australian Open.

    Останется ли Джокович королем Мельбурна?

    Новак Джокович

    Сербский теннисист Новак Джокович — главный фаворит этого мейджора. Восьмикратный чемпионат Australian Open прекрасно осознает, что приехал на свою территорию. Здесь с 2008 года он восемь раз выходил в финал и восемь раз побеждал.

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    И он очень вдохновлен, чтобы сделать это снова, приблизившись к Рафаэлю Надалю и Роджеру Федереру, с которыми он ведет беспощадную борьбу в гонке по количеству побед на Больших шлемах.

    На данный момент у Джоковича 17 титулов, тогда как у испанца и швейцарца на три больше. Однако Ноле знает, что делать дальше: взять девятый трофей в Мельбурне и довести общее количество Больших шлемов до 18.

    Опередит ли Надаль Федерера?

    Рафаэль Надаль

    Да, испанец Рафаэль Надаль перед стартом Открытого чемпионата Австралии долго восстанавливался. Да, у него были проблемы со спиной. Да, Australian Open — наименее успешный турнир Большого шлема для него: только один завоеванный трофей (2009) и четыре проигранных финала. Да, он проиграл Тиму в четвертьфинале прошлого года. Но как можно не считать Рафу одним из фаворитов, учитывая все его заслуги?

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    • Главная мотивация испанца — опередить Роджера Федерера по количеству побед на турнирах Большого шлема. Он сравнялся со швейцарцем после триумфального «Ролан Гаррос-2020». Сможет ли он воспользоваться своим шансом?

    Готов ли Тим сместить с трона теннисных монстров?

    Доминик Тим

    Австриец Доминик Тим в 27 лет выиграл свой первый титул Большого шлема, став сильнейшим на US Open несколько месяцев назад. В 2020 году он доказал, что является не просто хорошим «грунтовиком».

    Третий номер мирового рейтинга, вероятно, является одним из тех, кто действительно способен сместить с трона теннисных монстров в лице Надаля и Джоковича.

    В прошлом году на Открытом чемпионате Австралии Тим дошел до финала, так что в этот раз его амбиции будут еще больше. А что, если 2021 год пройдет под доминированием Доминика?

    Каковы перспективы россиян?

    Даниил Медведев

    Говоря о перспективах россиян на турнире, то всерьез претендентами на титул могут считаться двое — Даниил Медведев и Андрей Рублев.

    Медведев стал настоящей сенсацией завершения сезона 2020 года, когда сначала покорил Берси, а затем был коронован на Итоговом чемпионате ATP в Лондоне, где заявил о себе как о потенциальном будущем первом номере рейтинга.

    За последние месяцы Даниил обыграл почти всех членов топ-10, так что теперь обязан сдать экзамен на выносливость на Большом шлеме. В Мельбурне он еще не выступал достаточно хорошо, чтобы пройти дальше 1/8 финала, но мы надеемся, что его зубы стали длиннее, и он начнет огрызаться.

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    • Если говорить о Рублеве, то он впечатлил своей формой еще в 2020 году. Выиграв пять титулов, три из которых на соревнованиях серии ATP-500, россиянин вошел в восьмерку лучших и довольно стабильно выступал на турнирах Большого шлема: 1/8 финала в Мельбурне, затем четвертьфиналы на «Ролан Гаррос» и US Open. Сможет ли он улучшить свой личный рекорд? По крайней мере, он этого заслуживает.

    Подтвердит ли свой статус Осака?

    Наоми Осака

    В женской части сетки главной претенденткой на триумф считается Наоми Осака, которая в первом круге уже успела разгромить россиянку Анастасию Павлюченкову.

    Чемпионка AO-2019, а также действующая чемпионка US Open действительно выглядит сильнее остальных, а ее главное преимущество — 3 финала на Больших шлемах и три победы.

    В прошлом году на Открытом чемпионате Австралии Осаку в третьем круге удивила молодая американка Коко Гауфф. Но дважды подряд она вряд ли наступит на те же грабли.

    Прекратятся ли страдания Серены?

    Серена Уильямс

    Один и тот же вопрос мы задаем уже четыре года: выиграет ли американка свой 24-й титул на турнирах Большого шлема, который так долго ускользал от нее.

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    • 39-летняя спортсменка семь раз побеждала в Мельбурне, но последняя коронация случилась в далеком 2017 году, когда в финале она обыграла свою сестру Винус.

    С тех пор Серена четырежды выходила в финал Больших шлемов и четырежды проиграла. Может быть, пришло время прервать неудачную серию?

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