ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на баскетбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Криштиану РоналдуРоналду, Пеле или Бицан? Кто является лучшим бомбардиром всех времен? «Дортмунд» не выигрывает уже три матча«Гладбах» поставил под вопрос выход «Дортмунда» в ЛЧ «Реал»Примера. «Алавес» примет «Реал», «Барселона» в гостях у «Эльче»
  • 01:13
    • «Монако» обыграл «Марсель», Головин отдал две голевые передачи
  • 01:02
    • «Реал» разгромил «Алавес», Бензема оформил дубль
  • 23:48
    • Джеко выведен из состава «Ромы» после конфликта с Фонсекой
  • 22:24
    • «Манчестер Сити» вырвал победу у «Челтнема» и вышел в 1/8 финала Кубка Англии
  • 22:08
    • «Интер» сыграл вничью с «Удинезе» и не смог догнать «Милан»
  • 21:56
    • «Атланта» без Миранчука разгромила «Милан»
  • 20:21
    • «Севилья» разгромила «Кадис» благодаря хет-трику Эн-Несери
    Все новости спорта

    Сдержит ли «Милуоки» Янга?

    «Милуоки» — «Атланта». Прогноз (к. 1.81) и ставки на матч регулярного чемпионата НБА 25 января 2021 года

    Прогнозы на баскетбол Прогнозы на НБА Прогнозы на Милуоки Бакс Прогнозы на Атланта Хоукс
    Прогноз и ставки на «Милуоки» — «Атланта»
    Трей Янг
    В понедельник, 25 января, «Милуоки» у себя дома примет «Атланту» в рамках регулярного чемпионата НБА. Встреча, которая пройдет на арене «Файсерв-форум», начнется в 04:00 по московскому времени. «Милуоки» — «Атланта»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Баскетбол. НБА 25 Января 2021 года Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.30
  • X
  • 2
  • 3.20
  • Ставка!
    •

    «Милуоки»

    «Милуоки» занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции, одержав девять побед в 15 матчах.

    «Бакс» в целом неплохо смотрелись в начале сезона, а после 10 января еще и смогли одержать четыре победы подряд.

    К сожалению, команда Майка Буденхольцера подпортила себе статистику в двух предыдущих встречах, уступив «Бруклину» (123:125) и «Лейкерс» (106:113). Во встрече с действующим чемпионом Яннис Адетокунбо оформил дабл-дабл из 25 очков и 12 подборов, но явно был способен на большее.

    Все прогнозы на НБА

    Серьезных кадровых проблем у «Милуоки» на данный момент нет.

    «Атланта»

    «Атланта» идет шестой в турнирной таблице Восточной конференции, имея на своем счету восемь побед и семь поражений.

    «Хоукс» выступают в регулярном чемпионате неровно. Так, они начали сезон с трех побед подряд, после чего проиграли пять встреч из шести.

  • Роналду, Пеле или Бицан? Кто является лучшим бомбардиром всех времен?
  • Возможно, правду мы не узнаем никогда
  • Вчера

    • В последнее время, впрочем, команде Ллойда Пирса везет. Она дважды обыграла «Миннесоту» (108:97 и 116:98) и один раз — «Детройт» (123:115 ОТ). Блестящей игрой в последнем матче с «волками» запомнился Трей Янг, в активе которого 43 очка.

    После травм у «Атланты» восстанавливаются Крис Данн и Богдан Богданович.

    Прогноз и ставки

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Милуоки» — 1.38, победа «Атланты» — 3.80.

    100ЗабратьБонус на пополнениеmelbet 20ПолучитьФрибет для новых игроковfavbet

    Несмотря на то, что обе команды ведут борьбу за попадание в плей-офф, перспективы «Бакс» нам кажутся более радужными.

    Да, команда Майка Буденхольцера уступила в двух предыдущих встречах, но она играла с главными претендентами на титул и смотрелась на их фоне достойно.

    Большим плюсом для коллектива из Висконсина станет то, что он получил дополнительное время на отдых, поскольку его встреча против «Вашингтона» не состоялась из-за вспышки коронавируса у противника. Исходя из этого, наш прогноз и ставка — «победа "Миллуоки" с форой -6,5» за 1.81.

    Также берем «индивидуальный тотал "Милуоки" больше 119,5» за 1.96. Отдохнувшие «Бакс» должны блеснуть в атаке, тем более что им придется отвечать на стабильно высокую результативность Янга.

    100USD
  • Сделать ставкуleonbets
  • Бонус
    •
    Ещё прогнозы на спорт
    1.69
  • Прогноз на матч Бостон — Филадельфия
  • Хоккей
  • Сегодня в 03:00
    •  1.77
  • Прогноз на матч Васко да Гама — Атлетико Минейро
  • Футбол
  • Сегодня в 03:00
    •  1.72
  • Прогноз на матч Сент-Луис — Лос-Анджелес
  • Хоккей
  • Сегодня в 04:00
    •  1.86
  • Прогноз на матч Юта — Голден Стэйт
  • Баскетбол
  • Сегодня в 05:00
    •  1.63
  • Прогноз на матч Макгрегор — Порье
  • Прочие
  • Сегодня в 06:00
    •  3.55
  • Прогноз на матч Порье — Макгрегор
  • Прочие
  • Сегодня в 08:00
    •  1.66
  • Прогноз на матч Фортуна С — Аякс
  • Футбол
  • Сегодня в 14:15
    •  2.65
  • Прогноз на матч Ювентус — Болонья
  • Футбол
  • Сегодня в 14:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч Челси — Лутон Таун
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  2.28
  • Прогноз на матч Бордо — Анже
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  3.20
  • Прогноз на матч Осасуна — Гранада
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Утрехт — Спарта Р
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  1.78
  • Прогноз на матч Реймс — Брест
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Дженоа — Кальяри
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Самое популярное
    Эден Азар
  • Трансферный дайджест. 12-18 января
    • 20:22 18/01/2021     «Атлетик» выиграл Суперкубок Испании
  • Исторический успех «Атлетика» на фоне кошмара для Месси
    • 17:54 18/01/2021     Будущее Месси остается неопределенным
  • «Барселона»: борьба за власть и судьбу Месси
    • 05:57 21/01/2021
    «Милуоки» — «Атланта»: прогноз и ставка на матч 25.01.2021 в 04:00. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе 1.81.
    • Играть Казино, слоты, киберспортБонус новым клиентам
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры