В понедельник, 25 января, «Милуоки» у себя дома примет «Атланту» в рамках регулярного чемпионата НБА. Встреча, которая пройдет на арене «Файсерв-форум», начнется в 04:00 по московскому времени. «Милуоки» — «Атланта»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Милуоки»

«Милуоки» занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции, одержав девять побед в 15 матчах.

«Бакс» в целом неплохо смотрелись в начале сезона, а после 10 января еще и смогли одержать четыре победы подряд.

К сожалению, команда Майка Буденхольцера подпортила себе статистику в двух предыдущих встречах, уступив «Бруклину» (123:125) и «Лейкерс» (106:113). Во встрече с действующим чемпионом Яннис Адетокунбо оформил дабл-дабл из 25 очков и 12 подборов, но явно был способен на большее.

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Серьезных кадровых проблем у «Милуоки» на данный момент нет.

«Атланта»

«Атланта» идет шестой в турнирной таблице Восточной конференции, имея на своем счету восемь побед и семь поражений.

«Хоукс» выступают в регулярном чемпионате неровно. Так, они начали сезон с трех побед подряд, после чего проиграли пять встреч из шести.

В последнее время, впрочем, команде Ллойда Пирса везет. Она дважды обыграла «Миннесоту» (108:97 и 116:98) и один раз — «Детройт» (123:115 ОТ). Блестящей игрой в последнем матче с «волками» запомнился Трей Янг, в активе которого 43 очка.

После травм у «Атланты» восстанавливаются Крис Данн и Богдан Богданович.

Прогноз и ставки

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Милуоки» — 1.38, победа «Атланты» — 3.80.

Несмотря на то, что обе команды ведут борьбу за попадание в плей-офф, перспективы «Бакс» нам кажутся более радужными.

Да, команда Майка Буденхольцера уступила в двух предыдущих встречах, но она играла с главными претендентами на титул и смотрелась на их фоне достойно.

Большим плюсом для коллектива из Висконсина станет то, что он получил дополнительное время на отдых, поскольку его встреча против «Вашингтона» не состоялась из-за вспышки коронавируса у противника. Исходя из этого, наш прогноз и ставка — «победа "Миллуоки" с форой -6,5» за 1.81.

Также берем «индивидуальный тотал "Милуоки" больше 119,5» за 1.96. Отдохнувшие «Бакс» должны блеснуть в атаке, тем более что им придется отвечать на стабильно высокую результативность Янга.