«Даллас» — «Майами». Прогноз (к. 2.47) и ставки на матч регулярного чемпионата НБА 2 января 2021 года

В субботу, 2 января, «Даллас» у себя дома примет «Майами» в рамках регулярного чемпионата НБА. Встреча, которая пройдет на арене «Американ Эйрлайнс-центр», начнется в 03:00 по московскому времени. Прогноз на «Даллас» — «Майами».

«Даллас»

Изначально «Даллас» рассматривался одним из лидеров Западной конференции, но пока он не оправдывает высокие ожидания экспертов.

На старте сезона «Маверикс» поочередно проиграли «Финиксу» (102:106) и «Лейкерс» (115:138), несмотря на в целом хорошую игру Луки Дончича.

Подопечным Рика Карлайла удалось прервать неудачную серию во встрече с «Клипперс» (73:124), хотя стоит заметить, что калифорнийцы играли без Кавая Леонарда.

Впрочем, накануне «Даллас» вновь проиграл, не сумев справиться с «Шарлотт» (99:118).

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У «Маверикс» продолжает восстанавливаться после травмы центровой Кристапс Порзингис.

«Майами»

У «Майами», игравшего в финале НБА 2020 года, тоже пока все складывается не так гладко, как хотелось бы.

Команда Эрика Споэльстры начала сезон с выездного поражения от «Орландо» (107:113), когда не сумела сдержать Эвана Фурнье.

Затем баскетболисты «Хит» обыграли «Нью-Орлеан» (111:98), но вскоре потерпели крупное поражение от «Милуоки» (97:144).

Зато в ответной игре с «Бакс» игроки «Майами» уже были сильнее (119:108). Самым результативным при этом стал Горан Драгич, набравший 26 очков.

В лазарете «Хит» находятся Джастис Уинслоу и Джимми Батлер, который вскоре должен вернуться в строй.

Прогноз и ставки

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Далласа» — 1.70, победа «Майами» — 2.47.

Честно говоря, эксперты слегка недооценивают возможности «Хит», несмотря на то, что эта команда очень хорошо подготовлена, что доказала в «пузыре».

Да, подопечные Споэльстры рискуют вновь сыграть без Батлера, но даже это не помешало им выиграть у «Милуоки» накануне.

«Даллас» по-прежнему выступает без Порзингиса, а Дончич в одиночку не всегда тянет команду на своих плечах, поэтому наш прогноз и ставка — «победа гостей».

Еще один вариант — «победа "Майами" в первой половине с форой +1,5». Эта ставка принимается с коэффициентом 1.88. 0