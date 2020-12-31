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    Увидим ли мы элитную оборону «Лейкерс»?

    «Сан-Антонио» — «Лейкерс». Прогноз (к. 1.95) и ставки на матч регулярного чемпионата НБА 31 декабря 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Сан-Антонио» — «Лейкерс»
    Леброн Джеймс
    В четверг, 31 декабря, «Сан-Антонио» у себя дома примет «Лейкерс» в рамках регулярного чемпионата НБА. Встреча, которая пройдет на арене «Эй-Ти-энд-Ти-центр», начнется в 04:30 по московскому времени. Прогноз на «Сан-Антонио» — «Лейкерс».
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    Баскетбол. НБА 31 Декабря 2020 года
    Сан-Антонио
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  • НБА. Плей-офф
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    «Сан-Антонио»

    «Сан-Антонио», не попавший в плей-офф в прошлом сезоне, начал новую кампанию неожиданно успешно.

    В своей стартовой встрече подопечные Грега Поповича обыграли «Мемфис» (131:199), а во второй расправились с «Торонто» (119:114).

    В обоих поединках лучшим по набранным очкам был Демар Дерозан — 28 и 27 очков соответственно.

    А вот продлить победную серию «Сперс» не удалось — в гостях они потерпели поражение от «Нью-Орлеана» (95:98).

    Все прогнозы на НБА

    Среди травмированных у «Сан-Антонио» значатся Деррик Уайт и Куинндари Уэзерспун.

    «Лейкерс»

    Баскетболисты «Лейкерс» начали регулярный чемпионат с поражения от «Клипперс» (109:116), когда прозевали рывок соперника в первой четверти.

    После этого действующие чемпионы реабилитировались, победив «Даллас» (138:115) и «Миннесоту» (127:91).

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    • А вот четвертую игру подопечные Фрэнка Вогеля вновь провалили, уступив «Портленду» (107:115), несмотря на 29 очков Леброна Джеймса.

    После травмы у калифорнийцев восстанавливается защитник Алекс Карузо, но его возвращение в строй ожидается в ближайшее время.

    Прогноз и ставки

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество гостям: победа «Лейкерс» — 1.45, победа «Сан-Антонио» — 3.25.

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    «Сперс» неплохо начали сезон и сделали заявку на то, что в этот раз поборются за попадание в плей-офф. Однако насколько они хороши для того, чтобы обыграть действующего чемпиона?

    Конечно, у калифорнийцев хватает проблем. Они неуверенно выглядели на фоне «Клипперс», затем Леброн Джеймс и Энтони Дэвис получили небольшие повреждения, что, возможно, повлияло на их игру против «Портленда».

    Тем не менее подопечные Фрэнка Вогеля остаются нашими фаворитами. Они легко могут перекрыть воздух Демару Дерозану и Ламаркусу Олдриджу, что сделали «Пеликанс», и успешно сыграть в Техасе. Наш прогноз и ставка — «победа "Лейкерс" с форой -6,5» за 1.95.

    Еще один вариант — «индивидуальный тотал "Сан-Антонио" меньше 112,5» за 1.78. Рассчитываем на элитную оборону «Лейкерс», которая обязана прийти в чувство после невнятного провала в матче с «Портлендом». 0

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