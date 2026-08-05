Греческий теннисист Стефанос Циципас завершил борьбу на хардовом турнире серии «Мастерс» в канадском Монреале.

Стефанос Циципас globallookpress.com

Во втором раунде соревнований пятидесятый номер мирового рейтинга неожиданно уступил бразильцу Жоао Фонсеке со счетом 6:7, 5:7. Спортсмены провели на корте 1 час 52 минуты.

За время противостояния грек выполнил семь подач навылет, совершил четыре двойные ошибки и сумел реализовать два брейк-пойнта из пяти возможных. Его девятнадцатилетний оппонент отметился восемью эйсами, допустил две ошибки при подаче и показал стопроцентную реализацию брейк-пойнтов, выиграв три гейма на приеме из трех.

В следующем круге соревнований в Канаде представитель Бразилии сыграет с победителем пары Каспер Рууд — Хуан-Мануэль Серундоло.