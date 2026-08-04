Легендарный сербский теннисист Новак Джокович предложил кардинальную реформу теннисных правил — чтобы сделать игру более энергичной и интересной.

Новак Джокович globallookpress.com

«Мы должны изменить систему подсчёта очков. Играть не до шести геймов в сете, а до четырёх. Возможно, без "больше‑меньше", до трёх побед по сетам, удерживать матчи в пределах двухчасового окна. Так будет лучше для всех», — приводит слова Джоковича издание Tennis Up To Date со ссылкой на его интервью блогеру Nick Knows Ball.

Подобные правила уже опробованы и применяются на турнире Next Gen ATP Finals — соревновании для игроков не старше 21 года. Там сеты играются до четырёх геймов, при счёте «ровно» действует правило золотого очка, а формат матчей рассчитан на более короткую продолжительность.

Новак Джокович — самый титулованный теннисист в истории: на его счету 24 победы на турнирах «Большого шлема».