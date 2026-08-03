Серена и Винус Уильямс выступят в парном разряде на предстоящем турнире категории WTA-1000 в Цинциннати.

Серена и Винус Уильямс globallookpress.com

Организаторы соревнований предоставили знаменитым сестрам специальное приглашение (уайлд-кард). При этом старшая из сестер, 46-летняя Винус, также получила возможность сыграть в одиночной сетке турнира.

Ранее титулованный дуэт планировал сыграть на Уимблдоне, однако Серена пропустила британский турнир из-за проблем с коленом. Предстоящий чемпионат в Цинциннати пройдет на кортах США в период с 13 по 23 августа.