Серена и Винус Уильямс выступят в парном разряде на предстоящем турнире категории WTA-1000 в Цинциннати.
Организаторы соревнований предоставили знаменитым сестрам специальное приглашение (уайлд-кард). При этом старшая из сестер, 46-летняя Винус, также получила возможность сыграть в одиночной сетке турнира.
Ранее титулованный дуэт планировал сыграть на Уимблдоне, однако Серена пропустила британский турнир из-за проблем с коленом. Предстоящий чемпионат в Цинциннати пройдет на кортах США в период с 13 по 23 августа.